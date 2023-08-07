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"Бросили все резервы". В Британии рассказали, с чем столкнулись ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 07.08.2023
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21:40 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/rezervy-1888740575.html
"Бросили все резервы". В Британии рассказали, с чем столкнулись ВСУ в ЛНР
"Бросили все резервы". В Британии рассказали, с чем столкнулись ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 07.08.2023
"Бросили все резервы". В Британии рассказали, с чем столкнулись ВСУ в ЛНР
Украинская армия бросила резервы в бой на Запорожье, но утратила контроль в северо-западной части Донбасса, заявил в интервью Sky News британский военный... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T21:40
2023-08-07T21:40
политика
донбасс
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
запорожье
россия
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Украинская армия бросила резервы в бой на Запорожье, но утратила контроль в северо-западной части Донбасса, заявил в интервью Sky News британский военный аналитик Шон Белл."Запорожье — это то место, где ВСУ сосредоточили основные усилия на данный момент, но даже там им трудно добиться прогресса. Минные поля представляют существенную преграду. Они бросили туда основные резервы, но это не помогло достичь результатов. Для них там сейчас достаточно тяжелая ситуация", — отметил специалист.Белл напомнил, что украинские военные потеряли контроль над несколькими населенными пунктами в северо-западной части Донбасса. Кроме того, ВСУ потерпели поражение под Артемовском, добавил он.Киев начал 4 июня контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин отметил, что попытки продвижения украинских войск провалились, противник остановлен и отброшен на исходные позиции.
https://ria.ru/20230807/nastuplenie-1888704204.html
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политика, донбасс, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, запорожье, россия
Политика, Донбасс, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Запорожье, Россия
"Бросили все резервы". В Британии рассказали, с чем столкнулись ВСУ в ЛНР

Sky News: ВСУ бросили все резервы в бой на Запорожье и отступили в Донбассе

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Украинская армия бросила резервы в бой на Запорожье, но утратила контроль в северо-западной части Донбасса, заявил в интервью Sky News британский военный аналитик Шон Белл.
«
"Запорожье — это то место, где ВСУ сосредоточили основные усилия на данный момент, но даже там им трудно добиться прогресса. Минные поля представляют существенную преграду. Они бросили туда основные резервы, но это не помогло достичь результатов. Для них там сейчас достаточно тяжелая ситуация", — отметил специалист.
Белл напомнил, что украинские военные потеряли контроль над несколькими населенными пунктами в северо-западной части Донбасса. Кроме того, ВСУ потерпели поражение под Артемовском, добавил он.
Киев начал 4 июня контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин отметил, что попытки продвижения украинских войск провалились, противник остановлен и отброшен на исходные позиции.
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ПолитикаДонбассВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТОЗапорожьеРоссия
 
 
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