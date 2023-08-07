https://ria.ru/20230807/rezervy-1888539297.html

Россия заняла пятое место в мире по золотовалютным резервам

Россия заняла пятое место в мире по золотовалютным резервам - РИА Новости, 07.08.2023

Россия заняла пятое место в мире по золотовалютным резервам

Золотовалютные резервы России в мае сократились на 11,6 миллиарда долларов — до 584,2 миллиарда, в результате чего страна уступила Индии четвертое место среди... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T06:03

2023-08-07T06:03

2023-08-07T06:50

экономика

россия

индия

китай

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Золотовалютные резервы России в мае сократились на 11,6 миллиарда долларов — до 584,2 миллиарда, в результате чего страна уступила Индии четвертое место среди экономик с крупнейшими международными активами, следует из анализа РИА Новости данных национальных центробанков.Две страны соревнуются друг с другом по этому показателю еще с 2015 года: тогда объемы резервов максимально сблизились, а летом 2021 года Индия закрепилась на четвертом месте и осталась там по итогам года. В прошлом году Россия заняла эту строчку: тогда российские активы с учетом замороженных Западом составили 540 миллиардов долларов против индийских в 532 миллиарда долларов. Однако в мае этого года Индия вновь заняла четвертое место с активами в 590,7 миллиарда долларов.Китай сохранил за собой многолетнее лидерство по показателю международных резервов — на конец мая текущего года его активы составили 3,371 триллиона долларов. Второе место удерживала Япония с резервами в 1,254 триллиона долларов. Тройку лидеров замыкала Швейцария с активами в 886 миллиардов долларов.В топ-10 также входят Саудовская Аравия (442,2 миллиарда долларов), Гонконг (421 миллиард долларов), Южная Корея (420,98 миллиарда долларов) и Бразилия (343,5 миллиарда долларов). Десятку держателей крупнейших международных резервов в мае замыкает Сингапур (325,7 миллиарда долларов), вытеснивший Германию на 11-ое место. США продолжают занимать 12-ое место, а далее следуют Италия, Франция и Таиланд. Усилила свои позиции Мексика, поднявшись на 16-ое место и сместив Великобританию на 17-ое. Израиль, Польша и Индонезия замыкают двадцатку лидеров.Из "Большой двадцатки" в топ-50 по международным резервам также присутствуют Канада (22-е место), Турция (26-е место), ЮАР (32-е место), Австралия (34-е место) и Аргентина (49-е место).Исследование проведено РИА Новости на основе информации национальных центральных банков ста экономик мира, которые на начало августа раскрыли данные за май.

https://ria.ru/20230807/minfin-1888529261.html

https://ria.ru/20230731/ekonomika-1887472204.html

россия

индия

китай

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экономика, россия, индия, китай