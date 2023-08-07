https://ria.ru/20230807/retsidivist-1888698910.html
В Брянске рецидивист получил 12 лет колонии за убийство собутыльника
В Брянске рецидивист получил 12 лет колонии за убийство собутыльника - РИА Новости, 07.08.2023
В Брянске рецидивист получил 12 лет колонии за убийство собутыльника
Ранее судимый рецидивист из Суземского района осужден на 12 лет колонии за убийство знакомого в ходе ссоры во время распития спиртных напитков, сообщает... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T17:25
2023-08-07T17:25
2023-08-07T17:25
происшествия
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брянск
суземский район
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БРЯНСК, 7 авг – РИА Новости. Ранее судимый рецидивист из Суземского района осужден на 12 лет колонии за убийство знакомого в ходе ссоры во время распития спиртных напитков, сообщает прокуратура Брянской области. "Установлено, что в ночь на 8 января 2023 года в поселке Суземка во время распития спиртных напитков в ходе ссоры фигурант нанес 52-летнему местному жителю удар колюще-режущим предметом в область левого легкого. От полученного ранения потерпевший скончался на месте", – говорится в пресс-релизе прокуратуры. Отмечается, что 44-летний преступник признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 2 ст. 314.1 УК РФ (неоднократное несоблюдение установленных судом ограничений лицом, в отношении которого установлен административный надзор). Суд приговорил рецидивиста к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, добавили в ведомстве. Отмечается, что находясь под надзором, мужчина дважды игнорировал административные ограничения и выезжал в Москву. Ранее осужденный уже отбыл 7-летний срок за убийство, он вышел из колонии в 2019 году.
https://ria.ru/20230807/retsidivist-1888679463.html
https://ria.ru/20230320/ubiystvo-1859066477.html
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происшествия, россия, брянск, суземский район
Происшествия, Россия, Брянск, Суземский район
В Брянске рецидивист получил 12 лет колонии за убийство собутыльника
В Суземском районе Брянска рецидивист получил 12 лет колонии за убийство собутыльника