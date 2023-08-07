https://ria.ru/20230807/retsidivist-1888679463.html

В Рязанской области задержали рецидивиста по делу о нападении на девушку

В Рязанской области задержали рецидивиста по делу о нападении на девушку - РИА Новости, 07.08.2023

В Рязанской области задержали рецидивиста по делу о нападении на девушку

Ранее судимого уроженца города Скопин Рязанской области задержали по подозрению в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней,... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T16:14

2023-08-07T16:14

2023-08-07T16:15

происшествия

рязанская область

скопин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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РЯЗАНЬ, 7 авг – РИА Новости. Ранее судимого уроженца города Скопин Рязанской области задержали по подозрению в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней, сообщило региональное следственное управление СК РФ. По данным ведомства, в ночь на воскресенье неизвестный совершил в Скопине "преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней, после чего скрылся". Было возбуждено уголовное дело. "В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий при содействии сотрудников УМВД России по Рязанской области личность напавшего на девушку и его местонахождение были установлены. Подозреваемый в совершении преступлений – уроженец города Скопина 1982 года рождения, ранее судимый за преступления против половой неприкосновенности", - говорится в сообщении. Отмечается, что подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20230518/zaderzhanie-1872531476.html

https://ria.ru/20230602/iznasilovanie-1875722314.html

рязанская область

скопин

россия

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происшествия, рязанская область, скопин, следственный комитет россии (ск рф), россия