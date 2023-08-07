https://ria.ru/20230807/razval-1888499910.html

Развалить Россию, чтобы спасти США? Нет, спасибо

Развалить Россию, чтобы спасти США? Нет, спасибо - РИА Новости, 07.08.2023

Развалить Россию, чтобы спасти США? Нет, спасибо

Посол России в США Анатолий Антонов объяснил американским партнерам, что реализация СВО никак не связана с президентскими выборами и прочими политическими... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T08:00

2023-08-07T08:00

2023-08-07T08:09

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сша

дональд трамп

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рон десантис

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анатолий антонов

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Посол России в США Анатолий Антонов объяснил американским партнерам, что реализация СВО никак не связана с президентскими выборами и прочими политическими активностями в Америке. "Наши действия не зависят от внутриполитических раскладов в Соединенных Штатах. У СВО четкие цели и задачи. Мы будем реализовывать их до полного достижения", — написано в Telegram-канале дипмиссии.В прошлом веке, когда внешней политикой США рулили профессионалы, а на них работали тысячи квалифицированных экспертов, такие разъяснения, вероятно, не потребовались бы. Но сейчас деградация американского истеблишмента зашла слишком далеко. В тамошней прессе активно раскручивается нарратив, согласно которому Россия сознательно "затягивает" СВО на Украине, чтобы дождаться смены власти в США в 2024 году. Тогда, мол, внешнеполитические подходы США изменятся, поддержка Украины сойдет на нет и Россия легко победит в конфликте.Смысла в этом, извините за выражение, дискурсе нет от слова совсем. Во-первых, Демпартия США продемонстрировала, что готова пойти на любые преступления, лишь бы удержать пост президента за собой. Будет ли это мощный старик Байден или вечно хихикающая Камала Харрис — если их удастся пропихнуть в Белый дом, они будут гнуть ровно ту же линию, что и раньше. Для их "избрания" все средства будут хороши: запрут людей по домам под предлогом новой пандемии или нашествия инопланетян, устроят голосование по почте, все алгоритмы успешно наработаны еще в 2020 году.Во-вторых, если республиканцы все-таки умудрятся выиграть президентскую гонку, ничего хорошего это России не сулит. Да, там многие выступают против многомиллиардных вливаний в Украину, но только потому, что пока на этих потоках сидят демократы. Если республиканцам удастся эти транши перехватить, то они начнут усердно голосовать за выделение бюджетных средств Киеву: попилы и откаты — дело святое.Ненависть большинства республиканцев к России просто зашкаливает. Именно представители этой партии время от времени предлагают "бахнуть" по Москве. Звезда республиканцев, главный конкурент Трампа, губернатор Флориды Рон Десантис додумался до того, что заставил отмечать в школах своего штата 7 ноября как день траура по жертвам коммунистов. Вы удивитесь, но в представлении малограмотных фанатов Десантиса Россия по-прежнему обитель коммунизма и второй, после Китая, экзистенциальный враг.В-третьих, если даже произойдет чудо и президентом США станет относительно вменяемый политик, то он просто не сможет ничего сделать. Глубинное государство — тандем американского олигархата и бюрократии — свяжет его по рукам и ногам и не даст выполнить ни одно из предвыборных обещаний. Дональд Трамп четыре года оттрубил на президентском посту, однако и при нем Украина накачивалась оружием и активно готовилась воевать с Россией.Это уже не говоря о том, что вменяемые политики рискуют до ноября 2024-го банально не дожить. И Дональд Трамп очень опасно ходит. И Роберт Кеннеди — он выступает от демократов, но является убежденным противником войны на Украине — выглядит сущим камикадзе. Напомним, что отец его и дяди были застрелены в ходе политической борьбы в США в 60-х.Ну и самое главное, почему Россия не оглядывается на Вашингтон в украинском конфликте, это то, что США больше не тянут. Мирового гегемона из них не вышло. Да, на Потомаке продолжают верить, что управляют Вселенной. Но на самом деле максимум, на что их хватает, это влезть в какой-нибудь конфликт, плеснуть туда керосинчику и убежать. Играть вдолгую они больше не могут, не хватает сил.Сегодня суверенные государства осуществляют свои долговременные цели самостоятельно, а фактор присутствия США на мировой арене с каждым днем становится все более незначительным. Страны могут быстренько использовать ресурс Вашингтона для своих целей, но полностью контролировать их, как раньше, американцы не могут.Современный глобальный мир — это форменный праздник непослушания. Страны БРИКС ведут свою политику, и Африканский континент ведет свою политику, и каждая страна требует уважения. И никто, кроме суетливых европейских вассалов, больше не готов исполнять приказы из Вашингтона. Естественно, что и Россия — одна из сверхдержав современности — занимается своими делами, не учитывая внутриполитическую ситуацию в США.Наоборот, в последние годы — это началось еще до выборов Трампа — складывается странное ощущение, что внутренняя ситуация в США все больше зависит от внешних факторов. Помните истерику насчет русских хакеров, якобы взломавших американские выборы в 2016 году? А "русский след" Трампа? Да, все это оказалось липой, но показало одну простую вещь: ситуация в США очень плохая. Хрупкое равновесие внутри страны всецело зависит от внешних факторов, и каждый год эта зависимость только нарастает.Это не другие страны с тревогой смотрят на Вашингтон — какой альтернативно одаренный лидер сменит там Байдена? Это в Вашингтоне судорожно просчитывают факторы риска, способные в клочья разнести их страну. Что, если Китай прекратит поставки в США критически важной продукции или ускорит сбрасывание американских облигаций? А что, если Россия победит на Украине? Не приведет ли это все к гражданской войне и распаду США?Последние пару лет Вашингтон откровенно ставил на развал России и видел в этом единственное свое спасение. Однако эта ставка не сыграла. Поэтому американцы и начали разгонять идею о том, что Москва выжидает результаты выборов в США: мол, смотрите, нехорошие российские элиты стремятся к некоему "договорняку" по итогам СВО.Цель этого вброса понятна, но он не сработает точно так же, как и предыдущие провокации. Россияне не будут разваливать свою страну, чтобы спасти от распада США. Спасибо, не надо, вы уж там как-нибудь сами, ребята.

https://ria.ru/20230805/zapad-1888266368.html

https://ria.ru/20230803/ukraina-1887881214.html

https://ria.ru/20230731/arktika-1887236841.html

https://ria.ru/20230726/bundesver-1886264455.html

https://ria.ru/20230806/sanktsii-1888373089.html

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Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

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в мире, сша, дональд трамп, россия, украина, рон десантис, брикс, анатолий антонов, аналитика