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Россия и Катар работают над переходом на расчеты в нацвалютах - РИА Новости, 07.08.2023
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10:02 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/raschety-1888557759.html
Россия и Катар работают над переходом на расчеты в нацвалютах
Россия и Катар работают над переходом на расчеты в нацвалютах - РИА Новости, 07.08.2023
Россия и Катар работают над переходом на расчеты в нацвалютах
Россия предлагает Катару перейти на использование национальных валют в расчетах, работа по этому направлению ведется между двумя странами, сообщил в интервью... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T10:02
2023-08-07T10:02
экономика
россия
катар
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ДОХА, 7 авг - РИА Новости, Юлия Троицкая. Россия предлагает Катару перейти на использование национальных валют в расчетах, работа по этому направлению ведется между двумя странами, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этой стране Дмитрий Догадкин. "Россия предлагает диверсифицировать взаимную торговлю и перейти на использование национальных валют. Работа на данном направлении ведется между нашими профильными ведомствами", - сказал дипломат.
https://ria.ru/20230807/katar-1888551076.html
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экономика, россия, катар
Экономика, Россия, Катар
Россия и Катар работают над переходом на расчеты в нацвалютах

Посол Догадкин: Россия и Катар ведут работу для начала расчетов в национальных валютах

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Денежные купюры и монеты. Архивное фото
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ДОХА, 7 авг - РИА Новости, Юлия Троицкая. Россия предлагает Катару перейти на использование национальных валют в расчетах, работа по этому направлению ведется между двумя странами, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этой стране Дмитрий Догадкин.
"Россия предлагает диверсифицировать взаимную торговлю и перейти на использование национальных валют. Работа на данном направлении ведется между нашими профильными ведомствами", - сказал дипломат.
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