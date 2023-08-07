https://ria.ru/20230807/raschety-1888557759.html
Россия и Катар работают над переходом на расчеты в нацвалютах
Россия и Катар работают над переходом на расчеты в нацвалютах - РИА Новости, 07.08.2023
Россия и Катар работают над переходом на расчеты в нацвалютах
Россия предлагает Катару перейти на использование национальных валют в расчетах, работа по этому направлению ведется между двумя странами, сообщил в интервью... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T10:02
2023-08-07T10:02
2023-08-07T10:02
экономика
россия
катар
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ДОХА, 7 авг - РИА Новости, Юлия Троицкая. Россия предлагает Катару перейти на использование национальных валют в расчетах, работа по этому направлению ведется между двумя странами, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этой стране Дмитрий Догадкин. "Россия предлагает диверсифицировать взаимную торговлю и перейти на использование национальных валют. Работа на данном направлении ведется между нашими профильными ведомствами", - сказал дипломат.
https://ria.ru/20230807/katar-1888551076.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, катар
Россия и Катар работают над переходом на расчеты в нацвалютах
Посол Догадкин: Россия и Катар ведут работу для начала расчетов в национальных валютах
ДОХА, 7 авг - РИА Новости, Юлия Троицкая. Россия предлагает Катару перейти на использование национальных валют в расчетах, работа по этому направлению ведется между двумя странами, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этой стране Дмитрий Догадкин.
"Россия предлагает диверсифицировать взаимную торговлю и перейти на использование национальных валют. Работа на данном направлении ведется между нашими профильными ведомствами", - сказал дипломат.
Россия возобновила поставки подсолнечного масла в Катар