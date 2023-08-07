https://ria.ru/20230807/raschety-1888557759.html

Россия и Катар работают над переходом на расчеты в нацвалютах

Россия и Катар работают над переходом на расчеты в нацвалютах - РИА Новости, 07.08.2023

Россия и Катар работают над переходом на расчеты в нацвалютах

Россия предлагает Катару перейти на использование национальных валют в расчетах, работа по этому направлению ведется между двумя странами, сообщил в интервью... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T10:02

2023-08-07T10:02

2023-08-07T10:02

экономика

россия

катар

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ДОХА, 7 авг - РИА Новости, Юлия Троицкая. Россия предлагает Катару перейти на использование национальных валют в расчетах, работа по этому направлению ведется между двумя странами, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этой стране Дмитрий Догадкин. "Россия предлагает диверсифицировать взаимную торговлю и перейти на использование национальных валют. Работа на данном направлении ведется между нашими профильными ведомствами", - сказал дипломат.

https://ria.ru/20230807/katar-1888551076.html

россия

катар

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, катар