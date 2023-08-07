https://ria.ru/20230807/ranenye-1888664015.html
Число раненных при взрыве в порту Дериндже достигло десяти
Число раненных при взрыве в порту Дериндже достигло десяти - РИА Новости, 07.08.2023
Число раненных при взрыве в порту Дериндже достигло десяти
Число раненных в результате взрыва в районе турецкого порта Дериндже возросло до 10, состояние одного из них тяжёлое, сообщил губернатор северо-западной... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T15:50
2023-08-07T15:50
2023-08-07T16:24
коджаэли (провинция)
стамбул
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888649026_0:0:751:422_1920x0_80_0_0_a6edee0454ef388a18e9909af0bb21f9.jpg
СТАМБУЛ, 7 авг - РИА Новости. Число раненных в результате взрыва в районе турецкого порта Дериндже возросло до 10, состояние одного из них тяжёлое, сообщил губернатор северо-западной провинции Коджаели Седдар Явуз.Ранее турецкие СМИ сообщили, что взрыв прогремел около 14.40 по местному времени (совпадает с мск) у порта Дериндже в провинции Коджаэли к востоку от Стамбула. Взрыв ощущался в соседнем городе Гёльджук. Клубы дыма после взрыва видны из различных точек города, на место стянуты службы пожарных и скорой помощи, а также антеррористические отряды. По последним данным, в результате взрыва пострадали четыре человека."У нас 10 пострадавших. Один из них находится в тяжелом состоянии", - сказал губернатор журналистам.
коджаэли (провинция)
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888649026_0:0:563:422_1920x0_80_0_0_d968f10fb77264a8cdc35d4ca6e00121.jpg
Момент взрыва в турецком порту Дериндже
Возле крупного коммерческого порта Дериндже в Мраморном море на западе Турции прогремел взрыв, сообщил мэр города Зеки Айгюн в эфире телеканала CNN Turk. "Это был мощный взрыв, я почувствовал его, находясь в километре от эпицентра, ...> однако повреждены только два элеватора, контейнерная часть порта не затронута взрывом, в соседних домах небольшие повреждения", — заявил он. По словам мэра, взрыв прогремел в районе загрузки судов зерном в элеваторах, принадлежащих Турецкому зерновому совету (TMO).
2023-08-07T15:50
true
PT0M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коджаэли (провинция), стамбул, видео
Коджаэли (провинция), Стамбул
Число раненных при взрыве в порту Дериндже достигло десяти
СТАМБУЛ, 7 авг - РИА Новости. Число раненных в результате взрыва в районе турецкого порта Дериндже возросло до 10, состояние одного из них тяжёлое, сообщил губернатор северо-западной провинции Коджаели Седдар Явуз.
2023-08-07T15:50
true
PT0M18S
Число раненных при взрыве в порту Дериндже достигло десяти
Губернатор провинции Коджаели Явуз сообщил о десяти раненных при взрыве в порту Дериндже