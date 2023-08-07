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Число раненных при взрыве в порту Дериндже достигло десяти - РИА Новости, 07.08.2023
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15:50 07.08.2023 (обновлено: 16:24 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/ranenye-1888664015.html
Число раненных при взрыве в порту Дериндже достигло десяти
Число раненных при взрыве в порту Дериндже достигло десяти - РИА Новости, 07.08.2023
Число раненных при взрыве в порту Дериндже достигло десяти
Число раненных в результате взрыва в районе турецкого порта Дериндже возросло до 10, состояние одного из них тяжёлое, сообщил губернатор северо-западной... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T15:50
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коджаэли (провинция)
стамбул
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СТАМБУЛ, 7 авг - РИА Новости. Число раненных в результате взрыва в районе турецкого порта Дериндже возросло до 10, состояние одного из них тяжёлое, сообщил губернатор северо-западной провинции Коджаели Седдар Явуз.Ранее турецкие СМИ сообщили, что взрыв прогремел около 14.40 по местному времени (совпадает с мск) у порта Дериндже в провинции Коджаэли к востоку от Стамбула. Взрыв ощущался в соседнем городе Гёльджук. Клубы дыма после взрыва видны из различных точек города, на место стянуты службы пожарных и скорой помощи, а также антеррористические отряды. По последним данным, в результате взрыва пострадали четыре человека."У нас 10 пострадавших. Один из них находится в тяжелом состоянии", - сказал губернатор журналистам.
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Момент взрыва в турецком порту Дериндже
Возле крупного коммерческого порта Дериндже в Мраморном море на западе Турции прогремел взрыв, сообщил мэр города Зеки Айгюн в эфире телеканала CNN Turk. "Это был мощный взрыв, я почувствовал его, находясь в километре от эпицентра, ...&gt; однако повреждены только два элеватора, контейнерная часть порта не затронута взрывом, в соседних домах небольшие повреждения", — заявил он. По словам мэра, взрыв прогремел в районе загрузки судов зерном в элеваторах, принадлежащих Турецкому зерновому совету (TMO).
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коджаэли (провинция), стамбул, видео
Коджаэли (провинция), Стамбул
Число раненных при взрыве в порту Дериндже достигло десяти
СТАМБУЛ, 7 авг - РИА Новости. Число раненных в результате взрыва в районе турецкого порта Дериндже возросло до 10, состояние одного из них тяжёлое, сообщил губернатор северо-западной провинции Коджаели Седдар Явуз.
2023-08-07T15:50
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Число раненных при взрыве в порту Дериндже достигло десяти

Губернатор провинции Коджаели Явуз сообщил о десяти раненных при взрыве в порту Дериндже

© Фото : РИА Новости / TelegramДым от взрыва в порту Дериндже в Турции
Дым от взрыва в порту Дериндже в Турции - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© Фото : РИА Новости / Telegram
Дым от взрыва в порту Дериндже в Турции
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СТАМБУЛ, 7 авг - РИА Новости. Число раненных в результате взрыва в районе турецкого порта Дериндже возросло до 10, состояние одного из них тяжёлое, сообщил губернатор северо-западной провинции Коджаели Седдар Явуз.
Ранее турецкие СМИ сообщили, что взрыв прогремел около 14.40 по местному времени (совпадает с мск) у порта Дериндже в провинции Коджаэли к востоку от Стамбула. Взрыв ощущался в соседнем городе Гёльджук. Клубы дыма после взрыва видны из различных точек города, на место стянуты службы пожарных и скорой помощи, а также антеррористические отряды. По последним данным, в результате взрыва пострадали четыре человека.
"У нас 10 пострадавших. Один из них находится в тяжелом состоянии", - сказал губернатор журналистам.
 
Коджаэли (провинция)Стамбул
 
 
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