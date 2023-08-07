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Число раненных при взрыве в порту Дериндже достигло десяти

Число раненных при взрыве в порту Дериндже достигло десяти - РИА Новости, 07.08.2023

Число раненных при взрыве в порту Дериндже достигло десяти

Число раненных в результате взрыва в районе турецкого порта Дериндже возросло до 10, состояние одного из них тяжёлое, сообщил губернатор северо-западной... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T15:50

2023-08-07T15:50

2023-08-07T16:24

коджаэли (провинция)

стамбул

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СТАМБУЛ, 7 авг - РИА Новости. Число раненных в результате взрыва в районе турецкого порта Дериндже возросло до 10, состояние одного из них тяжёлое, сообщил губернатор северо-западной провинции Коджаели Седдар Явуз.Ранее турецкие СМИ сообщили, что взрыв прогремел около 14.40 по местному времени (совпадает с мск) у порта Дериндже в провинции Коджаэли к востоку от Стамбула. Взрыв ощущался в соседнем городе Гёльджук. Клубы дыма после взрыва видны из различных точек города, на место стянуты службы пожарных и скорой помощи, а также антеррористические отряды. По последним данным, в результате взрыва пострадали четыре человека."У нас 10 пострадавших. Один из них находится в тяжелом состоянии", - сказал губернатор журналистам.

коджаэли (провинция)

стамбул

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Момент взрыва в турецком порту Дериндже Возле крупного коммерческого порта Дериндже в Мраморном море на западе Турции прогремел взрыв, сообщил мэр города Зеки Айгюн в эфире телеканала CNN Turk. "Это был мощный взрыв, я почувствовал его, находясь в километре от эпицентра, ...> однако повреждены только два элеватора, контейнерная часть порта не затронута взрывом, в соседних домах небольшие повреждения", — заявил он. По словам мэра, взрыв прогремел в районе загрузки судов зерном в элеваторах, принадлежащих Турецкому зерновому совету (TMO). 2023-08-07T15:50 true PT0M18S

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коджаэли (провинция), стамбул, видео