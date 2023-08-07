https://ria.ru/20230807/rakety-1888593670.html
В ДНР ответили депутату из ФРГ, предложившему передать Киеву ракеты Taurus
В ДНР ответили депутату из ФРГ, предложившему передать Киеву ракеты Taurus - РИА Новости, 07.08.2023
В ДНР ответили депутату из ФРГ, предложившему передать Киеву ракеты Taurus
Советник врио главы ДНР Ян Гагин в ответ на призыв депутата бундестага начать поставки крылатых ракет Taurus на Украину предложил доставить часть дальнобойных... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T12:22
2023-08-07T12:22
2023-08-07T12:22
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
ян гагин
германия
украина
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Советник врио главы ДНР Ян Гагин в ответ на призыв депутата бундестага начать поставки крылатых ракет Taurus на Украину предложил доставить часть дальнобойных российских ракет "прямо на территорию Германии". Ранее депутат бундестага от партии СДПГ Андреас Шварц призвал немецкое правительство начать поставки крылатых ракет Taurus на Украину, сообщило издание Spigel. По словам депутата, для успешного контрнаступления Украине "не хватает военно-воздушной поддержки". Шварц призвал не тратить время на долгие обсуждения и начать поставки. "В свою очередь, оставляю за собой право предложить, как гражданин Российской Федерации с активной личной позицией, передать напрямую Германии часть наших дальнобойных ракет — прямо на территорию Германии", - сказал Гагин РИА Новости. В мае немецкое издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung со ссылкой на источники в ведомствах сообщило, что Украина запросила у Германии ракеты Taurus с радиусом действия до 500 километров. В правительстве ФРГ уже несколько раз давали понять, что поставки данных ракет Киеву не рассматриваются, в том числе об этом сказал министр обороны Борис Писториус 3 августа.
https://ria.ru/20230807/scalp-1888554598.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, ян гагин, германия, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, Германия, Украина
В ДНР ответили депутату из ФРГ, предложившему передать Киеву ракеты Taurus
Гагин предложил "доставить" ракеты на территорию ФРГ после призыва передать Киеву Taurus
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Советник врио главы ДНР Ян Гагин в ответ на призыв депутата бундестага начать поставки крылатых ракет Taurus на Украину предложил доставить часть дальнобойных российских ракет "прямо на территорию Германии".
Ранее депутат бундестага от партии СДПГ Андреас Шварц призвал немецкое правительство начать поставки крылатых ракет Taurus на Украину, сообщило издание Spigel. По словам депутата, для успешного контрнаступления Украине "не хватает военно-воздушной поддержки". Шварц призвал не тратить время на долгие обсуждения и начать поставки.
"В свою очередь, оставляю за собой право предложить, как гражданин Российской Федерации с активной личной позицией, передать напрямую Германии часть наших дальнобойных ракет — прямо на территорию Германии", - сказал Гагин РИА Новости.
В мае немецкое издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung со ссылкой на источники в ведомствах сообщило, что Украина
запросила у Германии
ракеты Taurus с радиусом действия до 500 километров. В правительстве ФРГ уже несколько раз давали понять, что поставки данных ракет Киеву
не рассматриваются, в том числе об этом сказал министр обороны Борис Писториус
3 августа.
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