https://ria.ru/20230807/rakety-1888593670.html

В ДНР ответили депутату из ФРГ, предложившему передать Киеву ракеты Taurus

В ДНР ответили депутату из ФРГ, предложившему передать Киеву ракеты Taurus - РИА Новости, 07.08.2023

В ДНР ответили депутату из ФРГ, предложившему передать Киеву ракеты Taurus

Советник врио главы ДНР Ян Гагин в ответ на призыв депутата бундестага начать поставки крылатых ракет Taurus на Украину предложил доставить часть дальнобойных... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T12:22

2023-08-07T12:22

2023-08-07T12:22

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

ян гагин

германия

украина

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Советник врио главы ДНР Ян Гагин в ответ на призыв депутата бундестага начать поставки крылатых ракет Taurus на Украину предложил доставить часть дальнобойных российских ракет "прямо на территорию Германии". Ранее депутат бундестага от партии СДПГ Андреас Шварц призвал немецкое правительство начать поставки крылатых ракет Taurus на Украину, сообщило издание Spigel. По словам депутата, для успешного контрнаступления Украине "не хватает военно-воздушной поддержки". Шварц призвал не тратить время на долгие обсуждения и начать поставки. "В свою очередь, оставляю за собой право предложить, как гражданин Российской Федерации с активной личной позицией, передать напрямую Германии часть наших дальнобойных ракет — прямо на территорию Германии", - сказал Гагин РИА Новости. В мае немецкое издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung со ссылкой на источники в ведомствах сообщило, что Украина запросила у Германии ракеты Taurus с радиусом действия до 500 километров. В правительстве ФРГ уже несколько раз давали понять, что поставки данных ракет Киеву не рассматриваются, в том числе об этом сказал министр обороны Борис Писториус 3 августа.

https://ria.ru/20230807/scalp-1888554598.html

донецкая народная республика

германия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, ян гагин, германия, украина