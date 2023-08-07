https://ria.ru/20230807/rakety-1888578712.html

Депутат назвал призыв в ФРГ передать Киеву дальнобойные ракеты агонией

Депутат назвал призыв в ФРГ передать Киеву дальнобойные ракеты агонией - РИА Новости, 07.08.2023

Депутат назвал призыв в ФРГ передать Киеву дальнобойные ракеты агонией

Призыв депутата бундестага от Социал-демократической партии Германии предоставить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus является попыткой оправдать... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T11:28

2023-08-07T11:28

2023-08-07T11:28

специальная военная операция на украине

украина

виктор водолацкий

сергей лавров

дмитрий песков

сша

россия

нато

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 авг – РИА Новости, Юлия Насулина. Призыв депутата бундестага от Социал-демократической партии Германии предоставить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus является попыткой оправдать провалившееся контрнаступление на Украине, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Ранее депутат бундестага от партии СДПГ Андреас Шварц призвал немецкое правительство начать поставки крылатых ракет Taurus на Украину, сообщило издание Spigel. По словам депутата, для успешного контрнаступления Украине "не хватает военно-воздушной поддержки". Шварц призвал не тратить время на долгие обсуждения и начать поставки. "Партия Шольца находится в агонии, они не знают, как самостоятельно выйти из ситуации. И сделать они это не могут, потому что находятся под контролем и патронажем госдепа", - сказал Водолацкий РИА Новости. Он отметил, что партии необходимо отчитываться перед гражданским обществом за средства, которые тратятся на вооружение. "Они понимают, что "контрнаступ", который они объявляли, провалился: Украина несет огромные потери, наши войска двигаются вперед, по некоторым направлениям даже очень успешно", - сказал депутат, добавив, что те, кто призывают сегодня к поставкам дальнобойных ракет, не думают о последствиях. "Если только хотя бы одна ракета поступит на территорию Украины, нам необходимо будет ликвидировать этот склад, где он находится на территории Германии", - отметил Водолацкий. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230806/sanktsii-1888373089.html

https://ria.ru/20230729/germaniya-1887083039.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, виктор водолацкий, сергей лавров, дмитрий песков, сша, россия, нато, в мире