https://ria.ru/20230807/raketa-1888538549.html

Жителей поселка в Хабаровском крае эвакуируют из-за падения ступеней ракеты

Жителей поселка в Хабаровском крае эвакуируют из-за падения ступеней ракеты - РИА Новости, 07.08.2023

Жителей поселка в Хабаровском крае эвакуируют из-за падения ступеней ракеты

Жителей поселка Шахтинск в Верхнебуреинском районе Хабаровского края эвакуируют 11 августа из-за падения ступеней ракеты после запуска станции "Луна-25",... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T05:26

2023-08-07T05:26

2023-08-07T07:16

космос - риа наука

южный полюс

хабаровский край

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роскосмос

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ХАБАРОВСК, 7 авг - РИА Новости. Жителей поселка Шахтинск в Верхнебуреинском районе Хабаровского края эвакуируют 11 августа из-за падения ступеней ракеты после запуска станции "Луна-25", сообщил глава района Алексей Маслов."Роскосмос" планирует запустить первую за почти 50 лет российскую лунную станцию "Луна-25" 11 августа. Она должна стать первой в истории станцией, которая сядет на Южном полюсе Луны (вблизи параллели 70 градусов южной широты). Основными задачами миссии станут отработка технологий мягкой посадки, исследования внутреннего строения и разведка ресурсов, в том числе воды."Сегодня провели первый штаб по подготовке рабочего плана действий при прохождении ракетоносителя со спутником "Луна-25" над территорией Верхнебуреинского района... В предполагаемую зону падения попадают устье рек Умальта, Уссамах, Лепикан, Тастах, Саганар и район паромной переправы на реке Бурея", - написал Маслов в своем Telegram-канале.Глава района уточнил, что жителей Шахтинска вывезут 11 августа в 7.30 по местному времени (0.30 мск). Он подчеркнул, что въезд в зону падения первой ступени ракетоносителя запрещен.

https://ria.ru/20230807/luna-1888535719.html

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космос - риа наука, южный полюс, хабаровский край, луна, роскосмос