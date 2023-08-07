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Жителей поселка в Хабаровском крае эвакуируют из-за падения ступеней ракеты - РИА Новости, 07.08.2023
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05:26 07.08.2023 (обновлено: 07:16 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/raketa-1888538549.html
Жителей поселка в Хабаровском крае эвакуируют из-за падения ступеней ракеты
Жителей поселка в Хабаровском крае эвакуируют из-за падения ступеней ракеты - РИА Новости, 07.08.2023
Жителей поселка в Хабаровском крае эвакуируют из-за падения ступеней ракеты
Жителей поселка Шахтинск в Верхнебуреинском районе Хабаровского края эвакуируют 11 августа из-за падения ступеней ракеты после запуска станции "Луна-25",... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T05:26
2023-08-07T07:16
космос - риа наука
южный полюс
хабаровский край
луна
роскосмос
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ХАБАРОВСК, 7 авг - РИА Новости. Жителей поселка Шахтинск в Верхнебуреинском районе Хабаровского края эвакуируют 11 августа из-за падения ступеней ракеты после запуска станции "Луна-25", сообщил глава района Алексей Маслов."Роскосмос" планирует запустить первую за почти 50 лет российскую лунную станцию "Луна-25" 11 августа. Она должна стать первой в истории станцией, которая сядет на Южном полюсе Луны (вблизи параллели 70 градусов южной широты). Основными задачами миссии станут отработка технологий мягкой посадки, исследования внутреннего строения и разведка ресурсов, в том числе воды."Сегодня провели первый штаб по подготовке рабочего плана действий при прохождении ракетоносителя со спутником "Луна-25" над территорией Верхнебуреинского района... В предполагаемую зону падения попадают устье рек Умальта, Уссамах, Лепикан, Тастах, Саганар и район паромной переправы на реке Бурея", - написал Маслов в своем Telegram-канале.Глава района уточнил, что жителей Шахтинска вывезут 11 августа в 7.30 по местному времени (0.30 мск). Он подчеркнул, что въезд в зону падения первой ступени ракетоносителя запрещен.
https://ria.ru/20230807/luna-1888535719.html
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космос - риа наука, южный полюс, хабаровский край, луна, роскосмос
Космос - РИА Наука, Южный полюс, Хабаровский край, Луна, Роскосмос
Жителей поселка в Хабаровском крае эвакуируют из-за падения ступеней ракеты

Жителей поселка Шахтинск в Хабаровском крае эвакуируют из-за падения обломков ракеты

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» | Перейти в медиабанкАвтоматическая станция "Луна-25" на космодроме Восточный
Автоматическая станция Луна-25 на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»
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Автоматическая станция "Луна-25" на космодроме Восточный. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 7 авг - РИА Новости. Жителей поселка Шахтинск в Верхнебуреинском районе Хабаровского края эвакуируют 11 августа из-за падения ступеней ракеты после запуска станции "Луна-25", сообщил глава района Алексей Маслов.
"Роскосмос" планирует запустить первую за почти 50 лет российскую лунную станцию "Луна-25" 11 августа. Она должна стать первой в истории станцией, которая сядет на Южном полюсе Луны (вблизи параллели 70 градусов южной широты). Основными задачами миссии станут отработка технологий мягкой посадки, исследования внутреннего строения и разведка ресурсов, в том числе воды.
"Сегодня провели первый штаб по подготовке рабочего плана действий при прохождении ракетоносителя со спутником "Луна-25" над территорией Верхнебуреинского района... В предполагаемую зону падения попадают устье рек Умальта, Уссамах, Лепикан, Тастах, Саганар и район паромной переправы на реке Бурея", - написал Маслов в своем Telegram-канале.
Глава района уточнил, что жителей Шахтинска вывезут 11 августа в 7.30 по местному времени (0.30 мск). Он подчеркнул, что въезд в зону падения первой ступени ракетоносителя запрещен.
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