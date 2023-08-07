https://ria.ru/20230807/pytki-1888660229.html
СМИ: во Франции задержали мужчину, пытавшего свою жену на протяжении 12 лет
СМИ: во Франции задержали мужчину, пытавшего свою жену на протяжении 12 лет - РИА Новости, 07.08.2023
СМИ: во Франции задержали мужчину, пытавшего свою жену на протяжении 12 лет
Гражданин Германии задержан на северо-востоке Франции, он подозревается в том, что на протяжении 12 лет удерживал свою супругу в заточении и подвергал ее... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T15:34
2023-08-07T15:34
2023-08-07T15:34
в мире
германия
дело о похищении девушки в челябинской области
франция
висбаден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840880603_0:299:3109:2048_1920x0_80_0_0_dca72355ef3aa29c2d0d5d48208818f4.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Гражданин Германии задержан на северо-востоке Франции, он подозревается в том, что на протяжении 12 лет удерживал свою супругу в заточении и подвергал ее пыткам, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на полицейские источники. Правоохранители посетили дом в коммуне Форбак (департамент Мозель), после того как 53-летняя женщина сумела получить доступ к телефону и позвонила в экстренные службы немецкого города Висбаден. В ходе осмотра дома французские полицейские обнаружили женщину в одной из запертых комнат, одежды на ней не было, а ее голова была обрита. Согласно ее показаниям, она находилась в заточении и подвергалась пыткам с 2011 года. Женщина была истощена, на ее руках и ногах были видны следы переломов. Ее доставили в отделение неотложной медицинской помощи. Как отмечает телеканал, все окна в доме, где помимо супругов, граждан Германии, проживали девять кошек, были зарешечены. Супруг женщины, обвинившей его в заточении и пытках, был задержан. Расследование дела поручено уголовной полиции города Мец, административного центра региона.
https://ria.ru/20230804/pokushenie-1888172838.html
https://ria.ru/20230731/devushka-1887361967.html
германия
франция
висбаден
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840880603_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_616e4f6aa6f67600b9df5447f95826cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, дело о похищении девушки в челябинской области, франция, висбаден
В мире, Германия, Дело о похищении девушки в Челябинской области, Франция, Висбаден
СМИ: во Франции задержали мужчину, пытавшего свою жену на протяжении 12 лет
BFMTV: во Франции задержали мужчину, удерживающего и пытавшего свою жену в течение 12 лет