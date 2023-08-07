https://ria.ru/20230807/pytki-1888660229.html

СМИ: во Франции задержали мужчину, пытавшего свою жену на протяжении 12 лет

СМИ: во Франции задержали мужчину, пытавшего свою жену на протяжении 12 лет - РИА Новости, 07.08.2023

СМИ: во Франции задержали мужчину, пытавшего свою жену на протяжении 12 лет

Гражданин Германии задержан на северо-востоке Франции, он подозревается в том, что на протяжении 12 лет удерживал свою супругу в заточении и подвергал ее... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T15:34

2023-08-07T15:34

2023-08-07T15:34

в мире

германия

дело о похищении девушки в челябинской области

франция

висбаден

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Гражданин Германии задержан на северо-востоке Франции, он подозревается в том, что на протяжении 12 лет удерживал свою супругу в заточении и подвергал ее пыткам, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на полицейские источники. Правоохранители посетили дом в коммуне Форбак (департамент Мозель), после того как 53-летняя женщина сумела получить доступ к телефону и позвонила в экстренные службы немецкого города Висбаден. В ходе осмотра дома французские полицейские обнаружили женщину в одной из запертых комнат, одежды на ней не было, а ее голова была обрита. Согласно ее показаниям, она находилась в заточении и подвергалась пыткам с 2011 года. Женщина была истощена, на ее руках и ногах были видны следы переломов. Ее доставили в отделение неотложной медицинской помощи. Как отмечает телеканал, все окна в доме, где помимо супругов, граждан Германии, проживали девять кошек, были зарешечены. Супруг женщины, обвинившей его в заточении и пытках, был задержан. Расследование дела поручено уголовной полиции города Мец, административного центра региона.

https://ria.ru/20230804/pokushenie-1888172838.html

https://ria.ru/20230731/devushka-1887361967.html

германия

франция

висбаден

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, дело о похищении девушки в челябинской области, франция, висбаден