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СМИ: во Франции задержали мужчину, пытавшего свою жену на протяжении 12 лет - РИА Новости, 07.08.2023
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15:34 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/pytki-1888660229.html
СМИ: во Франции задержали мужчину, пытавшего свою жену на протяжении 12 лет
СМИ: во Франции задержали мужчину, пытавшего свою жену на протяжении 12 лет - РИА Новости, 07.08.2023
СМИ: во Франции задержали мужчину, пытавшего свою жену на протяжении 12 лет
Гражданин Германии задержан на северо-востоке Франции, он подозревается в том, что на протяжении 12 лет удерживал свою супругу в заточении и подвергал ее... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T15:34
2023-08-07T15:34
в мире
германия
дело о похищении девушки в челябинской области
франция
висбаден
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Гражданин Германии задержан на северо-востоке Франции, он подозревается в том, что на протяжении 12 лет удерживал свою супругу в заточении и подвергал ее пыткам, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на полицейские источники. Правоохранители посетили дом в коммуне Форбак (департамент Мозель), после того как 53-летняя женщина сумела получить доступ к телефону и позвонила в экстренные службы немецкого города Висбаден. В ходе осмотра дома французские полицейские обнаружили женщину в одной из запертых комнат, одежды на ней не было, а ее голова была обрита. Согласно ее показаниям, она находилась в заточении и подвергалась пыткам с 2011 года. Женщина была истощена, на ее руках и ногах были видны следы переломов. Ее доставили в отделение неотложной медицинской помощи. Как отмечает телеканал, все окна в доме, где помимо супругов, граждан Германии, проживали девять кошек, были зарешечены. Супруг женщины, обвинившей его в заточении и пытках, был задержан. Расследование дела поручено уголовной полиции города Мец, административного центра региона.
https://ria.ru/20230804/pokushenie-1888172838.html
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германия
франция
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в мире, германия, дело о похищении девушки в челябинской области, франция, висбаден
В мире, Германия, Дело о похищении девушки в Челябинской области, Франция, Висбаден
СМИ: во Франции задержали мужчину, пытавшего свою жену на протяжении 12 лет

BFMTV: во Франции задержали мужчину, удерживающего и пытавшего свою жену в течение 12 лет

© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Евгений Полойко
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Гражданин Германии задержан на северо-востоке Франции, он подозревается в том, что на протяжении 12 лет удерживал свою супругу в заточении и подвергал ее пыткам, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на полицейские источники.
Правоохранители посетили дом в коммуне Форбак (департамент Мозель), после того как 53-летняя женщина сумела получить доступ к телефону и позвонила в экстренные службы немецкого города Висбаден.
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В ходе осмотра дома французские полицейские обнаружили женщину в одной из запертых комнат, одежды на ней не было, а ее голова была обрита. Согласно ее показаниям, она находилась в заточении и подвергалась пыткам с 2011 года. Женщина была истощена, на ее руках и ногах были видны следы переломов. Ее доставили в отделение неотложной медицинской помощи.
Как отмечает телеканал, все окна в доме, где помимо супругов, граждан Германии, проживали девять кошек, были зарешечены.
Супруг женщины, обвинившей его в заточении и пытках, был задержан. Расследование дела поручено уголовной полиции города Мец, административного центра региона.
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