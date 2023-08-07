https://ria.ru/20230807/pvo-1888634575.html
Российские силы ПВО перехватили девять ракет Storm Shadow
Российские силы ПВО перехватили девять ракет Storm Shadow - РИА Новости, 07.08.2023
Российские силы ПВО перехватили девять ракет Storm Shadow
Российские средства ПВО за сутки перехватили девять крылатых ракет Storm Shadow и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также уничтожили 14 РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T14:08
2023-08-07T14:08
2023-08-07T14:11
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки перехватили девять крылатых ракет Storm Shadow и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также уничтожили 14 украинских беспилотников, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено девять крылатых ракет Storm Shadow и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5548 беспилотных летательных аппаратов, 428 зенитных ракетных комплексов, 11 165 танков и других боевых бронированных машин, 1143 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5787 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12 116 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
Российские силы ПВО перехватили девять ракет Storm Shadow
Минобороны: российские системы ПВО перехватили девять Storm Shadow и уничтожили 14 дронов
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки перехватили девять крылатых ракет Storm Shadow и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также уничтожили 14 украинских беспилотников, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено девять крылатых ракет Storm Shadow и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5548 беспилотных летательных аппаратов, 428 зенитных ракетных комплексов, 11 165 танков и других боевых бронированных машин, 1143 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5787 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12 116 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине