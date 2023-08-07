https://ria.ru/20230807/putin-1888661506.html

Путин отреагировал на название системы бронирования авиабилетов

Путин отреагировал на название системы бронирования авиабилетов - РИА Новости, 07.08.2023

Путин отреагировал на название системы бронирования авиабилетов

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о работе российской системы бронирования авиабилетов "Леонардо":... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T15:41

2023-08-07T15:41

2023-08-07T17:09

технологии

россия

сергей чемезов

ростех

аэрофлот

владимир путин

леонардо

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о работе российской системы бронирования авиабилетов "Леонардо": глава государства обратил внимание на название, но отметил, что "это часть мировой культуры". Чемезов напомнил, что ранее вся система бронирования была иностранная, в основном американская, европейская, и, естественно, вся информация о передвижениях российских граждан как внутри страны, так и за рубежом, полностью была известна за границей. "Мы сегодня создали свою систему, называется она "Леонардо": в прошлом году мы ее запустили в кратчайшие сроки. Пример очень интересный. Сегодня у нас и "Аэрофлот", и "Победа", и многие другие авиакомпании (сегодня уже более 60 авиакомпаний) работают с нашей системой "Леонардо", - рассказал Чемезов. По его словам, ежемесячно в системе регистрируются порядка пяти миллионов пассажиров. Там, продолжил глава "Ростеха", доступны привычные операции с билетом, продажей дополнительных услуг, регистрацией в аэропортах, бонусные системы, системы лояльности и так далее. "Система отечественная, а называется "Леонардо", - сказал Путин. На что Чемезов ответил, что изобретатель этой системы придумал такое название. "Ну, ладно, это часть мировой культуры", - продолжил президент.

https://ria.ru/20171017/1506990499.html

https://ria.ru/20220908/aeroflot-1815435969.html

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Путин: "Система отечественная, а называется "Леонардо" Путин: "Система отечественная, а называется "Леонардо" 2023-08-07T15:41 true PT1M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, сергей чемезов, ростех, аэрофлот, владимир путин, леонардо