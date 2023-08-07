https://ria.ru/20230807/putin-1888661506.html
Путин отреагировал на название системы бронирования авиабилетов
Путин отреагировал на название системы бронирования авиабилетов - РИА Новости, 07.08.2023
Путин отреагировал на название системы бронирования авиабилетов
Глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о работе российской системы бронирования авиабилетов "Леонардо":... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T15:41
2023-08-07T15:41
2023-08-07T17:09
технологии
россия
сергей чемезов
ростех
аэрофлот
владимир путин
леонардо
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о работе российской системы бронирования авиабилетов "Леонардо": глава государства обратил внимание на название, но отметил, что "это часть мировой культуры". Чемезов напомнил, что ранее вся система бронирования была иностранная, в основном американская, европейская, и, естественно, вся информация о передвижениях российских граждан как внутри страны, так и за рубежом, полностью была известна за границей. "Мы сегодня создали свою систему, называется она "Леонардо": в прошлом году мы ее запустили в кратчайшие сроки. Пример очень интересный. Сегодня у нас и "Аэрофлот", и "Победа", и многие другие авиакомпании (сегодня уже более 60 авиакомпаний) работают с нашей системой "Леонардо", - рассказал Чемезов. По его словам, ежемесячно в системе регистрируются порядка пяти миллионов пассажиров. Там, продолжил глава "Ростеха", доступны привычные операции с билетом, продажей дополнительных услуг, регистрацией в аэропортах, бонусные системы, системы лояльности и так далее. "Система отечественная, а называется "Леонардо", - сказал Путин. На что Чемезов ответил, что изобретатель этой системы придумал такое название. "Ну, ладно, это часть мировой культуры", - продолжил президент.
https://ria.ru/20171017/1506990499.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Путин: "Система отечественная, а называется "Леонардо"
Путин: "Система отечественная, а называется "Леонардо"
2023-08-07T15:41
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PT1M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, россия, сергей чемезов, ростех, аэрофлот, владимир путин, леонардо
Технологии, Россия, Сергей Чемезов, Ростех, Аэрофлот, Владимир Путин, Леонардо
Путин отреагировал на название системы бронирования авиабилетов
Путин отреагировал на название российской системы бронирования авиабилетов "Леонардо"
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о работе российской системы бронирования авиабилетов "Леонардо": глава государства обратил внимание на название, но отметил, что "это часть мировой культуры".
Чемезов напомнил, что ранее вся система бронирования была иностранная, в основном американская, европейская, и, естественно, вся информация о передвижениях российских граждан как внутри страны, так и за рубежом, полностью была известна за границей.
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"Мы сегодня создали свою систему, называется она "Леонардо": в прошлом году мы ее запустили в кратчайшие сроки. Пример очень интересный. Сегодня у нас и "Аэрофлот
", и "Победа", и многие другие авиакомпании (сегодня уже более 60 авиакомпаний) работают с нашей системой "Леонардо", - рассказал Чемезов.
По его словам, ежемесячно в системе регистрируются порядка пяти миллионов пассажиров. Там, продолжил глава "Ростеха", доступны привычные операции с билетом, продажей дополнительных услуг, регистрацией в аэропортах, бонусные системы, системы лояльности и так далее.
"Система отечественная, а называется "Леонардо
", - сказал Путин.
На что Чемезов ответил, что изобретатель этой системы придумал такое название.
"Ну, ладно, это часть мировой культуры", - продолжил президент.
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