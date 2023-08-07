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Путин призвал нарастить производство новейшего вооружения - РИА Новости, 07.08.2023
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14:43 07.08.2023 (обновлено: 14:48 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/putin-1888643661.html
Путин призвал нарастить производство новейшего вооружения
Путин призвал нарастить производство новейшего вооружения - РИА Новости, 07.08.2023
Путин призвал нарастить производство новейшего вооружения
Президент России Владимир Путин на встрече с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым призвал увеличивать в процентном соотношении количество выпускаемых... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T14:43
2023-08-07T14:48
безопасность
россия
владимир путин
сергей чемезов
ростех
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым призвал увеличивать в процентном соотношении количество выпускаемых госкорпорацией образцов новейшего вооружения. "Надо увеличивать в процентном соотношении производство новейших образцов вооружений", - сказал Путин. "Мы над этим как раз работаем", - ответил Чемезов.Путин подчеркнул, что речь, в частности, идет о самолетных комплексах, Т-90 "Прорыв"."Вы знаете, о чем речь. "Ланцеты" и так далее", - сказал глава государства."Конечно", - ответил глава "Ростеха".
https://ria.ru/20230626/istrebitel-1880404145.html
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безопасность, россия, владимир путин, сергей чемезов, ростех
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Сергей Чемезов, Ростех
Путин призвал нарастить производство новейшего вооружения

Путин призвал увеличивать количество производимых "Ростехом" образцов новейшего вооружения

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭмблема госкорпорации "Ростех"
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Эмблема госкорпорации "Ростех". Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым призвал увеличивать в процентном соотношении количество выпускаемых госкорпорацией образцов новейшего вооружения.
"Надо увеличивать в процентном соотношении производство новейших образцов вооружений", - сказал Путин.
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"Мы над этим как раз работаем", - ответил Чемезов.
Путин подчеркнул, что речь, в частности, идет о самолетных комплексах, Т-90 "Прорыв".
"Вы знаете, о чем речь. "Ланцеты" и так далее", - сказал глава государства.
"Конечно", - ответил глава "Ростеха".
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БезопасностьРоссияВладимир ПутинСергей ЧемезовРостех
 
 
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