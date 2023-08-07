https://ria.ru/20230807/putin-1888643661.html

Путин призвал нарастить производство новейшего вооружения

Путин призвал нарастить производство новейшего вооружения - РИА Новости, 07.08.2023

Путин призвал нарастить производство новейшего вооружения

Президент России Владимир Путин на встрече с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым призвал увеличивать в процентном соотношении количество выпускаемых... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T14:43

2023-08-07T14:43

2023-08-07T14:48

безопасность

россия

владимир путин

сергей чемезов

ростех

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым призвал увеличивать в процентном соотношении количество выпускаемых госкорпорацией образцов новейшего вооружения. "Надо увеличивать в процентном соотношении производство новейших образцов вооружений", - сказал Путин. "Мы над этим как раз работаем", - ответил Чемезов.Путин подчеркнул, что речь, в частности, идет о самолетных комплексах, Т-90 "Прорыв"."Вы знаете, о чем речь. "Ланцеты" и так далее", - сказал глава государства."Конечно", - ответил глава "Ростеха".

https://ria.ru/20230626/istrebitel-1880404145.html

https://ria.ru/20230807/samolety-1888640806.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, владимир путин, сергей чемезов, ростех