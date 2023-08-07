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Путин призвал авиапроизводителей занять ниши ушедших зарубежных компаний
Путин призвал авиапроизводителей занять ниши ушедших зарубежных компаний - РИА Новости, 07.08.2023
Путин призвал авиапроизводителей занять ниши ушедших зарубежных компаний
Российские авиапроизводители имеют реальный шанс занять освобождающиеся ниши, это необходимо сделать до того, как зарубежные компании решат вернуться в РФ,... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T14:37
2023-08-07T14:37
2023-08-07T14:44
экономика
владимир путин
россия
технологии
сергей чемезов
ростех
sukhoi superjet 100 (ssj100)
мс-21
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Российские авиапроизводители имеют реальный шанс занять освобождающиеся ниши, это необходимо сделать до того, как зарубежные компании решат вернуться в РФ, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым.Во время доклада Чемезов рассказал о планах запуска производств самолетов Superjet New, МС-21, Ту-214. Глава Ростеха заметил, что эти самолеты нужны российским авиакомпаниям, поскольку "с 2025 года начнется выбытие всех иностранных компаний"."Есть реальный шанс у наших производителей занять освобождающиеся ниши. Обязательно надо это сделать, надо сделать до того момента, когда иностранные производители вернутся. А они хотят этого", - ответил Путин.
https://ria.ru/20230807/bespilotnik-1888639929.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия, технологии, сергей чемезов, ростех, sukhoi superjet 100 (ssj100), мс-21, ту-214
Экономика, Владимир Путин, Россия, Технологии, Сергей Чемезов, Ростех, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), МС-21, Ту-214
Путин призвал авиапроизводителей занять ниши ушедших зарубежных компаний
Путин: авиапроизводителям нужно занять ниши ушедших зарубежных компаний до их возвращения