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Пушков раскрыл итог переговоров по Украине в Саудовской Аравии - РИА Новости, 07.08.2023
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06:33 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/pushkov-1888540349.html
Пушков раскрыл итог переговоров по Украине в Саудовской Аравии
Пушков раскрыл итог переговоров по Украине в Саудовской Аравии - РИА Новости, 07.08.2023
Пушков раскрыл итог переговоров по Украине в Саудовской Аравии
Подходы между Западом и странами Юга по Украине остаются очень разными, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков, комментируя прошедшие в Саудовской Аравии... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T06:33
2023-08-07T06:33
в мире
саудовская аравия
украина
алексей пушков
оон
дмитрий песков
джидда
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Подходы между Западом и странами Юга по Украине остаются очень разными, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков, комментируя прошедшие в Саудовской Аравии переговоры."Говоря об итогах встречи в Саудовской Аравии, которая предсказуемо закончилась без общего заявления, многие дружно цитируют итальянскую Corriera de la serra. Она "выяснила", что участники встречи в Джидде поддержали общие, чтобы не сказать ритуальные принципы, которые они провозглашают в ООН и в своих официальных декларациях", - написал сенатор в своем Telegram-канале.По его словам, итальянская газета подала это "чуть ли не как сенсацию, успех Запада и новую платформу единства"."Но это не так — подходы между Западом и ведущими странами Глобального Юга остаются очень разными", - резюмировал Пушков.На выходных в Джидде прошли переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран, но не России. Как сообщило в воскресенье по итогам двухдневной встречи Саудовское новостное агентство SPA, участники консультаций договорились продолжить обмен мнениями.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии, предстоит понять, какие цели ставятся. В российском МИД, комментируя переговоры в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества".
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саудовская аравия
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в мире, саудовская аравия, украина, алексей пушков, оон, дмитрий песков, джидда
В мире, Саудовская Аравия, Украина, Алексей Пушков, ООН, Дмитрий Песков, Джидда
Пушков раскрыл итог переговоров по Украине в Саудовской Аравии

Сенатор Пушков: подходы между Западом и странами Юга по Украине остаются очень разными

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Подходы между Западом и странами Юга по Украине остаются очень разными, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков, комментируя прошедшие в Саудовской Аравии переговоры.
«
"Говоря об итогах встречи в Саудовской Аравии, которая предсказуемо закончилась без общего заявления, многие дружно цитируют итальянскую Corriera de la serra. Она "выяснила", что участники встречи в Джидде поддержали общие, чтобы не сказать ритуальные принципы, которые они провозглашают в ООН и в своих официальных декларациях", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
По его словам, итальянская газета подала это "чуть ли не как сенсацию, успех Запада и новую платформу единства".
"Но это не так — подходы между Западом и ведущими странами Глобального Юга остаются очень разными", - резюмировал Пушков.
На выходных в Джидде прошли переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран, но не России. Как сообщило в воскресенье по итогам двухдневной встречи Саудовское новостное агентство SPA, участники консультаций договорились продолжить обмен мнениями.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии, предстоит понять, какие цели ставятся. В российском МИД, комментируя переговоры в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества".
Флаг Саудовской Аравии в городе Джидда - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
В ДНР высказались о переговорах в Джидде
00:29
 
В миреСаудовская АравияУкраинаАлексей ПушковООНДмитрий ПесковДжидда
 
 
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