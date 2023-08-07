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Пушков раскрыл итог переговоров по Украине в Саудовской Аравии

Пушков раскрыл итог переговоров по Украине в Саудовской Аравии - РИА Новости, 07.08.2023

Пушков раскрыл итог переговоров по Украине в Саудовской Аравии

Подходы между Западом и странами Юга по Украине остаются очень разными, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков, комментируя прошедшие в Саудовской Аравии... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T06:33

2023-08-07T06:33

2023-08-07T06:33

в мире

саудовская аравия

украина

алексей пушков

оон

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джидда

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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Подходы между Западом и странами Юга по Украине остаются очень разными, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков, комментируя прошедшие в Саудовской Аравии переговоры."Говоря об итогах встречи в Саудовской Аравии, которая предсказуемо закончилась без общего заявления, многие дружно цитируют итальянскую Corriera de la serra. Она "выяснила", что участники встречи в Джидде поддержали общие, чтобы не сказать ритуальные принципы, которые они провозглашают в ООН и в своих официальных декларациях", - написал сенатор в своем Telegram-канале.По его словам, итальянская газета подала это "чуть ли не как сенсацию, успех Запада и новую платформу единства"."Но это не так — подходы между Западом и ведущими странами Глобального Юга остаются очень разными", - резюмировал Пушков.На выходных в Джидде прошли переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран, но не России. Как сообщило в воскресенье по итогам двухдневной встречи Саудовское новостное агентство SPA, участники консультаций договорились продолжить обмен мнениями.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии, предстоит понять, какие цели ставятся. В российском МИД, комментируя переговоры в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества".

https://ria.ru/20230807/dzhidda-1888529675.html

саудовская аравия

украина

джидда

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в мире, саудовская аравия, украина, алексей пушков, оон, дмитрий песков, джидда