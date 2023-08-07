https://ria.ru/20230807/pushilin-1888567833.html
ВСУ атакуют по флангам Артемовска, заявил Пушилин
ВСУ атакуют по флангам Артемовска, заявил Пушилин - РИА Новости, 07.08.2023
ВСУ атакуют по флангам Артемовска, заявил Пушилин
Украинские вооруженные формирования продолжают попытки атаковать по флангам Артемовска, бои продолжаются в Клещеевке, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T10:42
2023-08-07T10:42
2023-08-07T10:42
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
клещеевка
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Украинские вооруженные формирования продолжают попытки атаковать по флангам Артемовска, бои продолжаются в Клещеевке, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Артемовск по-прежнему под обстрелом как артиллерии, так и используются беспилотники для сброса взрывоопасных предметов. И, к сожалению, пока там не начата работа даже по изучению обстановки и по разминированию", - сказал Пушилин. Что касается флангов города, отметил он, противник "регулярно пытается выбивать наши подразделения с позиций, но ситуация полностью контролируемая". "В районе Клещеевки продолжаются боестолкновения, сама Клещеевка находится под контролем ВС РФ. Высоты, которые находятся на северо-западе, частично под контролем пока еще вооруженных формирований Украины, частично под нашим контролем", - рассказал Пушилин. Село Клещеевка является одним из важных пригородов Артемовска, оно было освобождено в конце января. Село находится на южном фланге обороны ВС РФ в районе Артемовска.
https://ria.ru/20230807/ukraina-1888556464.html
https://ria.ru/20230807/spetsoperatsiya-1888552544.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, артемовск, клещеевка, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Клещеевка, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ
ВСУ атакуют по флангам Артемовска, заявил Пушилин
Пушилин: ВСУ атакуют по флангам Артемовска, бои продолжаются в Клещеевке