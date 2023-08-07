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ВСУ атакуют по флангам Артемовска, заявил Пушилин - РИА Новости, 07.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:42 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/pushilin-1888567833.html
ВСУ атакуют по флангам Артемовска, заявил Пушилин
ВСУ атакуют по флангам Артемовска, заявил Пушилин - РИА Новости, 07.08.2023
ВСУ атакуют по флангам Артемовска, заявил Пушилин
Украинские вооруженные формирования продолжают попытки атаковать по флангам Артемовска, бои продолжаются в Клещеевке, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T10:42
2023-08-07T10:42
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
клещеевка
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Украинские вооруженные формирования продолжают попытки атаковать по флангам Артемовска, бои продолжаются в Клещеевке, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Артемовск по-прежнему под обстрелом как артиллерии, так и используются беспилотники для сброса взрывоопасных предметов. И, к сожалению, пока там не начата работа даже по изучению обстановки и по разминированию", - сказал Пушилин. Что касается флангов города, отметил он, противник "регулярно пытается выбивать наши подразделения с позиций, но ситуация полностью контролируемая". "В районе Клещеевки продолжаются боестолкновения, сама Клещеевка находится под контролем ВС РФ. Высоты, которые находятся на северо-западе, частично под контролем пока еще вооруженных формирований Украины, частично под нашим контролем", - рассказал Пушилин. Село Клещеевка является одним из важных пригородов Артемовска, оно было освобождено в конце января. Село находится на южном фланге обороны ВС РФ в районе Артемовска.
https://ria.ru/20230807/ukraina-1888556464.html
https://ria.ru/20230807/spetsoperatsiya-1888552544.html
артемовск
клещеевка
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безопасность, артемовск, клещеевка, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Клещеевка, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ
ВСУ атакуют по флангам Артемовска, заявил Пушилин

Пушилин: ВСУ атакуют по флангам Артемовска, бои продолжаются в Клещеевке

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения СВО
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Украинские вооруженные формирования продолжают попытки атаковать по флангам Артемовска, бои продолжаются в Клещеевке, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Артемовск по-прежнему под обстрелом как артиллерии, так и используются беспилотники для сброса взрывоопасных предметов. И, к сожалению, пока там не начата работа даже по изучению обстановки и по разминированию", - сказал Пушилин.
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Что касается флангов города, отметил он, противник "регулярно пытается выбивать наши подразделения с позиций, но ситуация полностью контролируемая". "В районе Клещеевки продолжаются боестолкновения, сама Клещеевка находится под контролем ВС РФ. Высоты, которые находятся на северо-западе, частично под контролем пока еще вооруженных формирований Украины, частично под нашим контролем", - рассказал Пушилин.
Село Клещеевка является одним из важных пригородов Артемовска, оно было освобождено в конце января. Село находится на южном фланге обороны ВС РФ в районе Артемовска.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАртемовскКлещеевкаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы РФ
 
 
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