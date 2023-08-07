https://ria.ru/20230807/pushilin-1888567833.html

ВСУ атакуют по флангам Артемовска, заявил Пушилин

ВСУ атакуют по флангам Артемовска, заявил Пушилин - РИА Новости, 07.08.2023

ВСУ атакуют по флангам Артемовска, заявил Пушилин

Украинские вооруженные формирования продолжают попытки атаковать по флангам Артемовска, бои продолжаются в Клещеевке, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T10:42

2023-08-07T10:42

2023-08-07T10:42

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

клещеевка

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Украинские вооруженные формирования продолжают попытки атаковать по флангам Артемовска, бои продолжаются в Клещеевке, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Артемовск по-прежнему под обстрелом как артиллерии, так и используются беспилотники для сброса взрывоопасных предметов. И, к сожалению, пока там не начата работа даже по изучению обстановки и по разминированию", - сказал Пушилин. Что касается флангов города, отметил он, противник "регулярно пытается выбивать наши подразделения с позиций, но ситуация полностью контролируемая". "В районе Клещеевки продолжаются боестолкновения, сама Клещеевка находится под контролем ВС РФ. Высоты, которые находятся на северо-западе, частично под контролем пока еще вооруженных формирований Украины, частично под нашим контролем", - рассказал Пушилин. Село Клещеевка является одним из важных пригородов Артемовска, оно было освобождено в конце января. Село находится на южном фланге обороны ВС РФ в районе Артемовска.

https://ria.ru/20230807/ukraina-1888556464.html

https://ria.ru/20230807/spetsoperatsiya-1888552544.html

артемовск

клещеевка

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

безопасность, артемовск, клещеевка, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы рф