https://ria.ru/20230807/pushilin-1888552964.html
Пушилин рассказал о продвижении на Краснолиманском направлении
Пушилин рассказал о продвижении на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 07.08.2023
Пушилин рассказал о продвижении на Краснолиманском направлении
Краснолиманское направление - одно из самым успешных в ДНР в плане улучшения позиций российских подразделений, продвижение продолжается, заявил врио главы ДНР... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T09:30
2023-08-07T09:30
2023-08-07T09:42
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
безопасность
в мире
денис пушилин
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Краснолиманское направление - одно из самым успешных в ДНР в плане улучшения позиций российских подразделений, продвижение продолжается, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Краснолиманское направление - одно из самых сейчас успешных в плане улучшения позиций. При достаточно серьезном нанесении урона и вреда противнику, (российские) подразделения продолжают продвигаться вперед, освобождая территорию Донецкой народной республики", - сказал Пушилин.
https://ria.ru/20230806/krasnolimanskoe-1888452154.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, безопасность, в мире, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность, В мире, Денис Пушилин
Пушилин рассказал о продвижении на Краснолиманском направлении
Пушилин назвал Краснолиманское направление одним из самых успешных в ДНР