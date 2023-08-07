https://ria.ru/20230807/pushilin-1888552964.html

Пушилин рассказал о продвижении на Краснолиманском направлении

Пушилин рассказал о продвижении на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 07.08.2023

Пушилин рассказал о продвижении на Краснолиманском направлении

Краснолиманское направление - одно из самым успешных в ДНР в плане улучшения позиций российских подразделений, продвижение продолжается, заявил врио главы ДНР... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T09:30

2023-08-07T09:30

2023-08-07T09:42

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

безопасность

в мире

денис пушилин

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Краснолиманское направление - одно из самым успешных в ДНР в плане улучшения позиций российских подразделений, продвижение продолжается, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Краснолиманское направление - одно из самых сейчас успешных в плане улучшения позиций. При достаточно серьезном нанесении урона и вреда противнику, (российские) подразделения продолжают продвигаться вперед, освобождая территорию Донецкой народной республики", - сказал Пушилин.

https://ria.ru/20230806/krasnolimanskoe-1888452154.html

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, безопасность, в мире, денис пушилин