Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал о продвижении на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 07.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:30 07.08.2023 (обновлено: 09:42 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/pushilin-1888552964.html
Пушилин рассказал о продвижении на Краснолиманском направлении
Пушилин рассказал о продвижении на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 07.08.2023
Пушилин рассказал о продвижении на Краснолиманском направлении
Краснолиманское направление - одно из самым успешных в ДНР в плане улучшения позиций российских подразделений, продвижение продолжается, заявил врио главы ДНР... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T09:30
2023-08-07T09:42
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
безопасность
в мире
денис пушилин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887650031_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c1d98716bce1c94c85a3061e3f7c7775.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Краснолиманское направление - одно из самым успешных в ДНР в плане улучшения позиций российских подразделений, продвижение продолжается, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Краснолиманское направление - одно из самых сейчас успешных в плане улучшения позиций. При достаточно серьезном нанесении урона и вреда противнику, (российские) подразделения продолжают продвигаться вперед, освобождая территорию Донецкой народной республики", - сказал Пушилин.
https://ria.ru/20230806/krasnolimanskoe-1888452154.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887650031_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_e525c91235dc61c0bbf841aa2fd9c71d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, безопасность, в мире, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность, В мире, Денис Пушилин
Пушилин рассказал о продвижении на Краснолиманском направлении

Пушилин назвал Краснолиманское направление одним из самых успешных в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил РФ в зоне СВО
Военнослужащие Вооруженных сил РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие Вооруженных сил РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Краснолиманское направление - одно из самым успешных в ДНР в плане улучшения позиций российских подразделений, продвижение продолжается, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Краснолиманское направление - одно из самых сейчас успешных в плане улучшения позиций. При достаточно серьезном нанесении урона и вреда противнику, (российские) подразделения продолжают продвигаться вперед, освобождая территорию Донецкой народной республики", - сказал Пушилин.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
На Краснолиманском направлении уничтожили до 110 украинских военных
6 августа, 12:38
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьВ миреДенис Пушилин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала