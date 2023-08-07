https://ria.ru/20230807/protest-1888558159.html

Филиппины передали Китаю протест из-за инцидента в спорных водах

Филиппины передали Китаю протест из-за инцидента в спорных водах - РИА Новости, 07.08.2023

Филиппины передали Китаю протест из-за инцидента в спорных водах

Филиппины передали послу Китая в этой стране устный протест в связи с недавним противостоянием в спорных водах Южно-Китайского моря катеров береговой охраны... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T10:05

2023-08-07T10:05

2023-08-07T10:05

в мире

китай

филиппины

южно-китайское море

фердинанд маркос

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ТОКИО, 7 авг - РИА Новости. Филиппины передали послу Китая в этой стране устный протест в связи с недавним противостоянием в спорных водах Южно-Китайского моря катеров береговой охраны двух стран, сообщил в понедельник президент страны Фердинанд Маркос-младший. Как сообщалось ранее, на днях сторожевой катер Китая направил водяную пушку на суда береговой охраны Филиппин, преградив им путь. "Мы продолжим отстаивать наш суверенитет, мы продолжим отстаивать наши территориальные права перед лицом всех этих вызовов в соответствии с международным правом", - приводит слова президента Филиппин телеканал ABS-CBN. По его данным, Маркос заявил на пресс-конференции, что министр иностранных дел Энрике Манало встретился с послом КНР в Маниле Хуан Силянем и выразил ему протест. По данным телеканала, в 2022 году Филиппины передали Китаю 193 устных протеста в связи с противоречиями двух стран в Южно-Китайском море. КНР на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где это разрешает международное право.

https://ria.ru/20230806/peregovory-1888514484.html

https://ria.ru/20230806/ostrova-1888526473.html

китай

филиппины

южно-китайское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, китай, филиппины, южно-китайское море, фердинанд маркос