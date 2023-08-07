https://ria.ru/20230807/proryv-1888568195.html

"Прорыв не удастся". В США вынесли приговор Украине

"Прорыв не удастся". В США вынесли приговор Украине - РИА Новости, 07.08.2023

"Прорыв не удастся". В США вынесли приговор Украине

Вопреки надеждам Запада Украина своим контрнаступлением не сможет совершить прорыв, что приведет к продлению конфликта на неопределенное время, сообщает CNBC со РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T10:45

2023-08-07T10:45

2023-08-07T10:45

специальная военная операция на украине

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владимир путин

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нато

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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Вопреки надеждам Запада Украина своим контрнаступлением не сможет совершить прорыв, что приведет к продлению конфликта на неопределенное время, сообщает CNBC со ссылкой на некоторых военных экспертов.“Конечно, Украине необходимо показать результаты, но, принимая во внимание силы, которыми располагают ВСУ, им не удастся прорвать российскую оборону в 2023 году. Возможно, придется поддерживать Киев до 2024 или 2025 года”, – прокомментировал ситуацию на фронте бывший командующий объединенными силами Великобритании Ричард Бэрронс.Он также подчеркнул, что на данный момент ВСУ столкнулись только с первой линией российской обороны, а она составляет порядка 30 километров минных полей и укреплений. Это непосильная задача для украинских солдат.Ситуация для Украины осложняется тем, что ей все же необходимо показать результаты для того, чтобы Запад продолжал оказывать поддержку.“Очевидно, что Киеву нужно продемонстрировать хоть что-нибудь, чтобы позже попросить у НАТО и США инвестировать в очередное контрнаступление весной 2024 года”, – поделился с CNBC бывший пресс-секретарь НАТО Джейми Шиа.Между тем, как отметил CNBC, в обществе может появиться все больше критиков западной поддержки Украины.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом этой операции.

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в мире, украина, киев, великобритания, владимир путин, ричард бэрронс, нато, вооруженные силы украины