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"Самое впечатляющее": на Западе сделали важный прогноз по наступлению ВСУ - РИА Новости, 07.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:33 07.08.2023 (обновлено: 04:01 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/prognoz-1888532266.html
"Самое впечатляющее": на Западе сделали важный прогноз по наступлению ВСУ
"Самое впечатляющее": на Западе сделали важный прогноз по наступлению ВСУ - РИА Новости, 07.08.2023
"Самое впечатляющее": на Западе сделали важный прогноз по наступлению ВСУ
Российская армия воюет "впечатляюще", в ближайшие недели контрнаступление ВСУ просто исчерпает себя, заявил в подкасте RT Going Underground бывший экономист МВФ РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T01:33
2023-08-07T04:01
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
мвф
bank of america
владимир путин
россия
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Российская армия воюет "впечатляюще", в ближайшие недели контрнаступление ВСУ просто исчерпает себя, заявил в подкасте RT Going Underground бывший экономист МВФ и экс-стратег Bank of America Дэвид Ву."Русские сейчас воюют оружием, которого у них не было 18 месяцев назад, потому что 18 месяцев назад его не существовало. И это для меня самое впечатляющее", - признался он.Ву предположил, что "в ближайшие несколько недель" украинское контрнаступление, "по сути, исчерпает себя". "Русские снова произвели на меня действительно сильное впечатление…", - отметил аналитик, которого в 2013 году издание Business Insider признало одним из 12 "самых умных людей на Уолл-стрит".По его словам, российские военные учитывают прошлые ошибки и постоянно учатся, при этом технологическое развитие буквально похоже на "революцию", которая происходит каждые несколько месяцев.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом этой операции.
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в мире, вооруженные силы украины, мвф, bank of america, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, МВФ, Bank of America, Владимир Путин, Россия
"Самое впечатляющее": на Западе сделали важный прогноз по наступлению ВСУ

Экономист Ву: в ближайшие недели наступление ВСУ полностью исчерпает себя

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Российская армия воюет "впечатляюще", в ближайшие недели контрнаступление ВСУ просто исчерпает себя, заявил в подкасте RT Going Underground бывший экономист МВФ и экс-стратег Bank of America Дэвид Ву.
"Русские сейчас воюют оружием, которого у них не было 18 месяцев назад, потому что 18 месяцев назад его не существовало. И это для меня самое впечатляющее", - признался он.
Ву предположил, что "в ближайшие несколько недель" украинское контрнаступление, "по сути, исчерпает себя". "Русские снова произвели на меня действительно сильное впечатление…", - отметил аналитик, которого в 2013 году издание Business Insider признало одним из 12 "самых умных людей на Уолл-стрит".
По его словам, российские военные учитывают прошлые ошибки и постоянно учатся, при этом технологическое развитие буквально похоже на "революцию", которая происходит каждые несколько месяцев.
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом этой операции.
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