https://ria.ru/20230807/prognoz-1888532266.html

"Самое впечатляющее": на Западе сделали важный прогноз по наступлению ВСУ

"Самое впечатляющее": на Западе сделали важный прогноз по наступлению ВСУ - РИА Новости, 07.08.2023

"Самое впечатляющее": на Западе сделали важный прогноз по наступлению ВСУ

Российская армия воюет "впечатляюще", в ближайшие недели контрнаступление ВСУ просто исчерпает себя, заявил в подкасте RT Going Underground бывший экономист МВФ РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T01:33

2023-08-07T01:33

2023-08-07T04:01

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

мвф

bank of america

владимир путин

россия

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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Российская армия воюет "впечатляюще", в ближайшие недели контрнаступление ВСУ просто исчерпает себя, заявил в подкасте RT Going Underground бывший экономист МВФ и экс-стратег Bank of America Дэвид Ву."Русские сейчас воюют оружием, которого у них не было 18 месяцев назад, потому что 18 месяцев назад его не существовало. И это для меня самое впечатляющее", - признался он.Ву предположил, что "в ближайшие несколько недель" украинское контрнаступление, "по сути, исчерпает себя". "Русские снова произвели на меня действительно сильное впечатление…", - отметил аналитик, которого в 2013 году издание Business Insider признало одним из 12 "самых умных людей на Уолл-стрит".По его словам, российские военные учитывают прошлые ошибки и постоянно учатся, при этом технологическое развитие буквально похоже на "революцию", которая происходит каждые несколько месяцев.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом этой операции.

https://ria.ru/20230806/nato-1888518978.html

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в мире, вооруженные силы украины, мвф, bank of america, владимир путин, россия