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Лучшие проекты по созданию комфортной городской среды выберут в рамках МУФ - РИА Новости, 07.08.2023
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13:54 07.08.2023
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Лучшие проекты по созданию комфортной городской среды выберут в рамках МУФ
Лучшие проекты по созданию комфортной городской среды выберут в рамках МУФ - РИА Новости, 07.08.2023
Лучшие проекты по созданию комфортной городской среды выберут в рамках МУФ
Москвичи в этом году в рамках проведения Московского урбанистического форума (МУФ) смогут выбрать лучшие проекты по созданию комфортной городской среды, сообщил РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T13:54
2023-08-07T13:54
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
московский урбанистический форум 2023 (муф 2023)
лужники
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Москвичи в этом году в рамках проведения Московского урбанистического форума (МУФ) смогут выбрать лучшие проекты по созданию комфортной городской среды, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "В столице за последние годы реализовано огромное количество проектов, направленных на повышение уровня комфорта и безопасности. С 2011 года преобразились 950 парков и скверов, более 500 улиц и общественных пространств, 40 набережных Москвы-реки. Особое внимание уделяется повышению надежности работы систем жизнеобеспечения, в городе реализуется программа реконструкции поликлиник и самая масштабная в стране программа капремонта жилого фонда", - заявил он. Бирюков подчеркнул, что власти постоянно находятся в тесном взаимодействии с горожанами по определению основных векторов развития Москвы. В рамках МУФ-2023 принято решение провести голосование за лучшие проекты по созданию комфортной городской среды. "На территории олимпийского комплекса "Лужники", где проходит Фестиваль городского хозяйства, установлена инсталляция с прозрачными колбами, каждая из которых символизирует один из аспектов жизни в городе: благоустроенные общественные пространства, парки и улицы, бесперебойное ресурсоснабжение, благоприятную экологическую обстановку и другие. Посетители могут проголосовать за определенные показатели, опустив в соответствующую колбу шарик", - подчеркнул заммэра. Он отметил, что итоги голосования помогут правильно определить направления дальнейших преобразований с учетом ожиданий и пожеланий москвичей.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, московский урбанистический форум 2023 (муф 2023), лужники
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Московский урбанистический форум 2023 (МУФ 2023), Лужники

Лучшие проекты по созданию комфортной городской среды выберут в рамках МУФ

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМосковский урбанистический форум — 2023
Московский урбанистический форум — 2023 - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Москвичи в этом году в рамках проведения Московского урбанистического форума (МУФ) смогут выбрать лучшие проекты по созданию комфортной городской среды, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«
"В столице за последние годы реализовано огромное количество проектов, направленных на повышение уровня комфорта и безопасности. С 2011 года преобразились 950 парков и скверов, более 500 улиц и общественных пространств, 40 набережных Москвы-реки. Особое внимание уделяется повышению надежности работы систем жизнеобеспечения, в городе реализуется программа реконструкции поликлиник и самая масштабная в стране программа капремонта жилого фонда", - заявил он.
Бирюков подчеркнул, что власти постоянно находятся в тесном взаимодействии с горожанами по определению основных векторов развития Москвы. В рамках МУФ-2023 принято решение провести голосование за лучшие проекты по созданию комфортной городской среды.
«
"На территории олимпийского комплекса "Лужники", где проходит Фестиваль городского хозяйства, установлена инсталляция с прозрачными колбами, каждая из которых символизирует один из аспектов жизни в городе: благоустроенные общественные пространства, парки и улицы, бесперебойное ресурсоснабжение, благоприятную экологическую обстановку и другие. Посетители могут проголосовать за определенные показатели, опустив в соответствующую колбу шарик", - подчеркнул заммэра.
Он отметил, что итоги голосования помогут правильно определить направления дальнейших преобразований с учетом ожиданий и пожеланий москвичей.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПетр БирюковМосковский урбанистический форум 2023 (МУФ 2023)Лужники
 
 
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