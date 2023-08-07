https://ria.ru/20230807/primore-1888568524.html

В Приморье почти 20 детей застряли на необитаемом острове

В Приморье почти 20 детей застряли на необитаемом острове - РИА Новости, 07.08.2023

В Приморье почти 20 детей застряли на необитаемом острове

Семнадцать детей, участвовавших в молодежном слете на острове Аскольд в Приморском крае, с 5 августа не могут вернуться на материк из-за плохой погоды, с ними... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T10:46

2023-08-07T10:46

2023-08-07T11:07

общество

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 7 авг - РИА Новости. Семнадцать детей, участвовавших в молодежном слете на острове Аскольд в Приморском крае, с 5 августа не могут вернуться на материк из-за плохой погоды, с ними на острове находятся взрослые, сообщили в краевом министерстве по делам ГО и ЧС."Семнадцать детей ждут улучшения погодных условий, чтобы выбраться с острова Аскольд. Молодежный научно-образовательный слет закончился 5 августа, но плохая погода не дает возможность ребятам покинуть остров. Организаторы лагеря просят родителей не паниковать, ситуация под контролем. На острове с детьми находятся взрослые, подготовленные к таким ситуациям люди - ученые и краеведы", - говорится в сообщении в телеграм-канале министерства. Дети проживают на острове в "щитовых теплых домиках, которые выдерживают условия штормовой погоды". В министерстве добавили, что у ребят есть вода, медикаменты, недельный запас продуктов с расчетом на 50 человек, стационарная кухня и два генератора. Запасов топлива хватит на неделю. "По прогнозам, волна уже завтра уменьшится, поэтому ребят доставят домой в целости и сохранности. Ориентировочно судно будет у острова в 11.00 (4.00 мск - ред.)", - отмечается в сообщении. Необитаемый остров Аскольда находится в заливе Петра Великого. Регулярного сообщения между островом и материком нет.

https://ria.ru/20230807/primore-1888536408.html

https://ria.ru/20230806/preduprezhdenie-1888419001.html

приморский край

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, приморский край