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Десять населенных пунктов Приморья отрезаны от дорожного сообщения

Десять населенных пунктов Приморья отрезаны от дорожного сообщения - РИА Новости, 07.08.2023

Десять населенных пунктов Приморья отрезаны от дорожного сообщения

Транспортного сообщения нет с десятью населенными пунктами в Красноармейском районе Приморского края, работают лодочные переправы, сообщили в районной... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T04:02

2023-08-07T04:02

2023-08-07T04:02

происшествия

красноармейский район

приморский край

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 7 авг - РИА Новости. Транспортного сообщения нет с десятью населенными пунктами в Красноармейском районе Приморского края, работают лодочные переправы, сообщили в районной администрации. С начала августа в Приморье неоднократно объявляли штормовое предупреждение из-за сильных осадков в разных частях региона. В субботу в "Примавтодоре" сообщили, что без транспортного сообщения из-за дождей остались села Садовый и Муравейка. В воскресенье стало известно, что без сообщения остались село Фурманово, поселки Мартынова Поляна и Поляны. К селу Садовый проезд был восстановлен. В ГУМЧС по Приморскому краю в воскресенье заявили, что спасатели организовали переправу в Красноармейском районе, где образовался перелив через дорогу к мосту через реку Большую Уссурку. "Отсутствует транспортное сообщение с населенными пунктами: Восток, Глубинное, Вострецово, Метеоритное, Измайлиха, Лимонники, Саровка, Покровка, Новокрещенка, Дальний Кут", - говорится в сообщении в телеграм-канале администрации Красноармейского района. По информации районных властей, лодочные переправы через Большую Уссурку организованы в двух местах: у сел Новокрещенка и Рощино.

https://ria.ru/20230802/osadki-1887708188.html

красноармейский район

приморский край

россия

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происшествия, красноармейский район, приморский край, россия