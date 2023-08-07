https://ria.ru/20230807/primore-1888536408.html
Десять населенных пунктов Приморья отрезаны от дорожного сообщения
Десять населенных пунктов Приморья отрезаны от дорожного сообщения - РИА Новости, 07.08.2023
Десять населенных пунктов Приморья отрезаны от дорожного сообщения
Транспортного сообщения нет с десятью населенными пунктами в Красноармейском районе Приморского края, работают лодочные переправы, сообщили в районной... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T04:02
2023-08-07T04:02
2023-08-07T04:02
происшествия
красноармейский район
приморский край
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95216/86/952168619_0:62:1200:737_1920x0_80_0_0_38eb8477e5e4e9aa070a55342e8c1cc1.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 авг - РИА Новости. Транспортного сообщения нет с десятью населенными пунктами в Красноармейском районе Приморского края, работают лодочные переправы, сообщили в районной администрации. С начала августа в Приморье неоднократно объявляли штормовое предупреждение из-за сильных осадков в разных частях региона. В субботу в "Примавтодоре" сообщили, что без транспортного сообщения из-за дождей остались села Садовый и Муравейка. В воскресенье стало известно, что без сообщения остались село Фурманово, поселки Мартынова Поляна и Поляны. К селу Садовый проезд был восстановлен. В ГУМЧС по Приморскому краю в воскресенье заявили, что спасатели организовали переправу в Красноармейском районе, где образовался перелив через дорогу к мосту через реку Большую Уссурку. "Отсутствует транспортное сообщение с населенными пунктами: Восток, Глубинное, Вострецово, Метеоритное, Измайлиха, Лимонники, Саровка, Покровка, Новокрещенка, Дальний Кут", - говорится в сообщении в телеграм-канале администрации Красноармейского района. По информации районных властей, лодочные переправы через Большую Уссурку организованы в двух местах: у сел Новокрещенка и Рощино.
https://ria.ru/20230802/osadki-1887708188.html
красноармейский район
приморский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95216/86/952168619_69:0:1133:798_1920x0_80_0_0_c023d9dd93c42e284e186de8f87dfac0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноармейский район, приморский край, россия
Происшествия, Красноармейский район, Приморский край, Россия
Десять населенных пунктов Приморья отрезаны от дорожного сообщения
Десять населенных пунктов на севере Приморья отрезаны от дорожного сообщения после дождей
ВЛАДИВОСТОК, 7 авг - РИА Новости. Транспортного сообщения нет с десятью населенными пунктами в Красноармейском районе Приморского края, работают лодочные переправы, сообщили в районной администрации.
С начала августа в Приморье неоднократно объявляли штормовое предупреждение из-за сильных осадков в разных частях региона. В субботу в "Примавтодоре" сообщили, что без транспортного сообщения из-за дождей остались села Садовый и Муравейка. В воскресенье стало известно, что без сообщения остались село Фурманово, поселки Мартынова Поляна и Поляны. К селу Садовый проезд был восстановлен. В ГУМЧС по Приморскому краю в воскресенье заявили, что спасатели организовали переправу в Красноармейском районе, где образовался перелив через дорогу к мосту через реку Большую Уссурку.
«
"Отсутствует транспортное сообщение с населенными пунктами: Восток, Глубинное, Вострецово, Метеоритное, Измайлиха, Лимонники, Саровка, Покровка, Новокрещенка, Дальний Кут", - говорится в сообщении в телеграм-канале администрации Красноармейского района.
По информации районных властей, лодочные переправы через Большую Уссурку организованы в двух местах: у сел Новокрещенка и Рощино.
Сильные осадки могут вызвать подтопления в четырех регионах России