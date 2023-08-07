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На Украине предложили учредить в стране День благодарения 22 октября - РИА Новости, 07.08.2023
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20:34 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/prazdnik-1888731527.html
На Украине предложили учредить в стране День благодарения 22 октября
На Украине предложили учредить в стране День благодарения 22 октября - РИА Новости, 07.08.2023
На Украине предложили учредить в стране День благодарения 22 октября
Законопроект об учреждении Дня благодарения зарегистрирован на сайте украинского парламента. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T20:34
2023-08-07T20:34
в мире
украина
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Законопроект об учреждении Дня благодарения зарегистрирован на сайте украинского парламента. "Предлагается внести изменения в статью 73 кодекса законов о труде Украины, дополнив перечень праздничных дней и определив, что 22 октября в стране отмечается День благодарения", - говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту на сайте Рады. Инициатором законопроекта выступил депутат от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу. Он считает, что такой праздник может "поднять благодарность на общенациональный уровень (как это сделано в некоторых высокоразвитых странах), когда у каждого человека будет официальная возможность выразить благодарность всем тем, кому он желает это сделать".
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в мире, украина
В мире, Украина
На Украине предложили учредить в стране День благодарения 22 октября

На Украине дополнили перечень праздничных дней, определив 22 октября Днем благодарения

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Законопроект об учреждении Дня благодарения зарегистрирован на сайте украинского парламента.
«
"Предлагается внести изменения в статью 73 кодекса законов о труде Украины, дополнив перечень праздничных дней и определив, что 22 октября в стране отмечается День благодарения", - говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту на сайте Рады.
Инициатором законопроекта выступил депутат от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу. Он считает, что такой праздник может "поднять благодарность на общенациональный уровень (как это сделано в некоторых высокоразвитых странах), когда у каждого человека будет официальная возможность выразить благодарность всем тем, кому он желает это сделать".
Парад в честь Дня благодарения в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
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