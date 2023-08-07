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На Украине предложили учредить в стране День благодарения 22 октября
На Украине предложили учредить в стране День благодарения 22 октября - РИА Новости, 07.08.2023
На Украине предложили учредить в стране День благодарения 22 октября
Законопроект об учреждении Дня благодарения зарегистрирован на сайте украинского парламента. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T20:34
2023-08-07T20:34
2023-08-07T20:34
в мире
украина
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Законопроект об учреждении Дня благодарения зарегистрирован на сайте украинского парламента. "Предлагается внести изменения в статью 73 кодекса законов о труде Украины, дополнив перечень праздничных дней и определив, что 22 октября в стране отмечается День благодарения", - говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту на сайте Рады. Инициатором законопроекта выступил депутат от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу. Он считает, что такой праздник может "поднять благодарность на общенациональный уровень (как это сделано в некоторых высокоразвитых странах), когда у каждого человека будет официальная возможность выразить благодарность всем тем, кому он желает это сделать".
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в мире, украина
На Украине предложили учредить в стране День благодарения 22 октября
На Украине дополнили перечень праздничных дней, определив 22 октября Днем благодарения
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Законопроект об учреждении Дня благодарения зарегистрирован на сайте украинского парламента.
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"Предлагается внести изменения в статью 73 кодекса законов о труде Украины, дополнив перечень праздничных дней и определив, что 22 октября в стране отмечается День благодарения", - говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту на сайте Рады.
Инициатором законопроекта выступил депутат от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу. Он считает, что такой праздник может "поднять благодарность на общенациональный уровень (как это сделано в некоторых высокоразвитых странах), когда у каждого человека будет официальная возможность выразить благодарность всем тем, кому он желает это сделать".