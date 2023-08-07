https://ria.ru/20230807/prazdnik-1888731527.html

На Украине предложили учредить в стране День благодарения 22 октября

На Украине предложили учредить в стране День благодарения 22 октября - РИА Новости, 07.08.2023

На Украине предложили учредить в стране День благодарения 22 октября

Законопроект об учреждении Дня благодарения зарегистрирован на сайте украинского парламента. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T20:34

2023-08-07T20:34

2023-08-07T20:34

в мире

украина

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Законопроект об учреждении Дня благодарения зарегистрирован на сайте украинского парламента. "Предлагается внести изменения в статью 73 кодекса законов о труде Украины, дополнив перечень праздничных дней и определив, что 22 октября в стране отмечается День благодарения", - говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту на сайте Рады. Инициатором законопроекта выступил депутат от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу. Он считает, что такой праздник может "поднять благодарность на общенациональный уровень (как это сделано в некоторых высокоразвитых странах), когда у каждого человека будет официальная возможность выразить благодарность всем тем, кому он желает это сделать".

https://ria.ru/20221124/prazdnik-1833302479.html

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