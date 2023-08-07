https://ria.ru/20230807/pozhar-1888548387.html
В Днепропетровской области Украины после взрыва вспыхнул пожар
В Днепропетровской области Украины после взрыва вспыхнул пожар - РИА Новости, 07.08.2023
В Днепропетровской области Украины после взрыва вспыхнул пожар
Взрыв в Синельниковском районе Днепропетровской области на Украине спровоцировал пожар, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак в своем... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T08:42
2023-08-07T08:42
2023-08-07T08:42
в мире
днепропетровская область
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826253513_0:124:1077:730_1920x0_80_0_0_db149e81133666f755b18e850c255787.jpg
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Взрыв в Синельниковском районе Днепропетровской области на Украине спровоцировал пожар, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак в своем телеграм-канале. "Взрыв прогремел в Синельниковском районе. Возник пожар, который спасатели уже потушили", - написал Лысак. Он уточнил, что последствия уточняются, погибших и пострадавших нет. В ночь на понедельник в Харьковской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях Украины была объявлена воздушная тревога. Спустя некоторое время ее отменили.
https://ria.ru/20230513/pozhar-1871466629.html
https://ria.ru/20230805/vzryvy-1888387853.html
днепропетровская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826253513_0:37:1038:816_1920x0_80_0_0_a537e6d23dfa9a4ed20e542b7a54b798.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровская область, украина
В мире, Днепропетровская область, Украина
В Днепропетровской области Украины после взрыва вспыхнул пожар
В Синельниковском районе Днепропетровской области Украины после взрыва вспыхнул пожар
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости.
Взрыв в Синельниковском районе Днепропетровской области на Украине спровоцировал пожар, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак в своем телеграм-канале
.
"Взрыв прогремел в Синельниковском районе. Возник пожар, который спасатели уже потушили", - написал Лысак.
На Украине сообщили о пожаре на одном из объектов в Хмельницкой области
Он уточнил, что последствия уточняются, погибших и пострадавших нет.
В ночь на понедельник в Харьковской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях Украины была объявлена воздушная тревога. Спустя некоторое время ее отменили.
В Хмельницкой области Украины сообщили о повторных взрывах