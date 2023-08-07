https://ria.ru/20230807/pozhar-1888548387.html

В Днепропетровской области Украины после взрыва вспыхнул пожар

В Днепропетровской области Украины после взрыва вспыхнул пожар - РИА Новости, 07.08.2023

В Днепропетровской области Украины после взрыва вспыхнул пожар

Взрыв в Синельниковском районе Днепропетровской области на Украине спровоцировал пожар, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак в своем... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T08:42

2023-08-07T08:42

2023-08-07T08:42

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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Взрыв в Синельниковском районе Днепропетровской области на Украине спровоцировал пожар, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак в своем телеграм-канале. "Взрыв прогремел в Синельниковском районе. Возник пожар, который спасатели уже потушили", - написал Лысак. Он уточнил, что последствия уточняются, погибших и пострадавших нет. В ночь на понедельник в Харьковской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях Украины была объявлена воздушная тревога. Спустя некоторое время ее отменили.

https://ria.ru/20230513/pozhar-1871466629.html

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украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, днепропетровская область, украина