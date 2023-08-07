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В Днепропетровской области Украины после взрыва вспыхнул пожар - РИА Новости, 07.08.2023
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08:42 07.08.2023
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В Днепропетровской области Украины после взрыва вспыхнул пожар
В Днепропетровской области Украины после взрыва вспыхнул пожар - РИА Новости, 07.08.2023
В Днепропетровской области Украины после взрыва вспыхнул пожар
Взрыв в Синельниковском районе Днепропетровской области на Украине спровоцировал пожар, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак в своем... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T08:42
2023-08-07T08:42
в мире
днепропетровская область
украина
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Взрыв в Синельниковском районе Днепропетровской области на Украине спровоцировал пожар, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак в своем телеграм-канале. "Взрыв прогремел в Синельниковском районе. Возник пожар, который спасатели уже потушили", - написал Лысак. Он уточнил, что последствия уточняются, погибших и пострадавших нет. В ночь на понедельник в Харьковской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях Украины была объявлена воздушная тревога. Спустя некоторое время ее отменили.
https://ria.ru/20230513/pozhar-1871466629.html
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в мире, днепропетровская область, украина
В мире, Днепропетровская область, Украина
В Днепропетровской области Украины после взрыва вспыхнул пожар

В Синельниковском районе Днепропетровской области Украины после взрыва вспыхнул пожар

© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Взрыв в Синельниковском районе Днепропетровской области на Украине спровоцировал пожар, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак в своем телеграм-канале.
"Взрыв прогремел в Синельниковском районе. Возник пожар, который спасатели уже потушили", - написал Лысак.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
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13 мая, 08:35
Он уточнил, что последствия уточняются, погибших и пострадавших нет.
В ночь на понедельник в Харьковской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях Украины была объявлена воздушная тревога. Спустя некоторое время ее отменили.
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5 августа, 20:07
 
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