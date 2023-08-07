https://ria.ru/20230807/pozhar-1888544332.html

Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае сократили на сто тысяч гектаров

Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае сократили на сто тысяч гектаров - РИА Новости, 07.08.2023

Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае сократили на сто тысяч гектаров

Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае за выходные удалось сократить еще на более чем 100 тысяч гектаров, сообщает министерство лесного хозяйства и... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T07:47

2023-08-07T07:47

2023-08-07T07:47

происшествия

хабаровский край

тугуро-чумиканский район

приморский край

природные пожары в россии

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ХАБАРОВСК, 7 авг - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае за выходные удалось сократить еще на более чем 100 тысяч гектаров, сообщает министерство лесного хозяйства и лесопереработки региона. По данным минлесхоза, 29 июля площадь возгораний в регионе достигла максимума и составляла 335 334 гектаров. Засушливый июль и сухие грозы стали причиной возгораний. Очаги возникали в труднодоступной гористой местности, где нет дорог и кругом тайга. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики от огня нет. В крае всю минувшую неделю шли дожди разной интенсивности, что позволило сократить очаги возгораний в разы. В пятницу сообщалось уже о чуть более 162 тысячах гектаров, охваченных огнем. "На территории Хабаровского края зарегистрировано 29 пожаров на общей площади 61 870 гектаров: действующие - 26 (на 44 207 гектарах), локализованы три пожара на 17 663 гектарах. За истекшие сутки обнаружено пять пожаров на 35 гектарах", - приводятся данные от министерства в карте пожаров. Очаги расположены в Охотском, Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах. На территории всех муниципальных районов края продолжает действовать особый противопожарный режим. Запрет на посещение лесов из-за пожаров продлен в крае с 20 июля по 9 августа, сообщал ранее комитет регионального правительства по гражданской защите (изначально действовал с 29 июня по 19 июля). В Хабаровском крае и Якутии с 10 июля введен межрегиональный режим ЧС из-за пожаров. В тушении задействованы дополнительно работники парашютно-десантной пожарной службы из Приморского края, Бурятии и федерального резерва города Омска. Были привлечены специалисты федерального резерва из Амурской области. По данным минлесхоза Хабаровского края, с начала пожароопасного сезона на территории региона произошло 653 пожара на общей площади почти 770 тысяч гектаров.

https://ria.ru/20230806/pdk-1888521899.html

https://ria.ru/20230807/pozhar-1888540650.html

хабаровский край

тугуро-чумиканский район

приморский край

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происшествия, хабаровский край, тугуро-чумиканский район, приморский край, природные пожары в россии