https://ria.ru/20230807/postavki-1888025332.html

"Стали действовать иначе". Какое оружие ВСУ получат от Пентагона

"Стали действовать иначе". Какое оружие ВСУ получат от Пентагона - РИА Новости, 07.08.2023

"Стали действовать иначе". Какое оружие ВСУ получат от Пентагона

Министерство обороны США объявило о 43-м пакете военной помощи Украине на сумму около 400 миллионов долларов. ВСУ в контрнаступлении, по всей видимости, понесли РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T08:00

2023-08-07T08:00

2023-08-07T08:09

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

украина

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одесса

рональд рейган

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Министерство обороны США объявило о 43-м пакете военной помощи Украине на сумму около 400 миллионов долларов. ВСУ в контрнаступлении, по всей видимости, понесли большие потери в технике и боеприпасах. И, судя по тому, что им отправят, решили сменить тактику.Патронный голодЗначительную часть выделенных средств потратят на боеприпасы различного назначения и калибра. В частности, киевский режим получит неназванное количество зенитных управляемых ракет для комплексов NASAMS и Patriot.Стоимость каждой ЗУР — миллион и четыре-пять миллионов долларов соответственно. Скромные результаты украинской ПВО при отражении недавних ракетных ударов по Одессе и Николаеву свидетельствуют о дефиците таких ракет и быстром исчерпании запасов.Артиллерийские снаряды калибров 105 и 155 миллиметров входят в каждый пакет помощи. Вероятно, значительная часть будет в кассетном снаряжении. Обычных — осколочно-фугасных — не хватает и самой НАТО.А вот любопытный пункт: 28 миллионов патронов. Их поставляют уже пятый раз. С лета — более 130 миллионов. Это в разы больше, чем раньше.Судя по всему, у ВСУ возник дефицит стрелковки натовских калибров. Альтернативы им нет, ведь на Украине патроны не производят.Уже несколько месяцев Пентагон отдает ПТРК Javelin и TOW, ПЗРК Stinger и комплектующие к ним из арсеналов армии. То есть, скорее всего, старые запасы исчерпаны. Что довольно болезненно для военных — ВПК не способен восполнить недостающее в короткие сроки.Для переброски резервовСледующая позиция — 32 бронетранспортера Stryker. ВСУ уже прислали около 120 машин этого типа. "Страйкер" — одна из темных лошадок конфликта. Украинское командование крайне редко применяло эти БТР в бою, и их потери в ходе наступления — считанные единицы.Похоже, Генштаб ВСУ делает на эту технику особую ставку. Бережет ее и копит для решения неких специальных задач.В американской армии "Страйкеры" предназначены для механизированных бригад, промежуточных между бронетанковыми соединениями, вооруженными танками Abrams и БМП Bradley, и пехотными на бронеавтомобилях Humvee. Эти БТР очень быстрые (до 97 километров в час по шоссе), с вместительным десантным отделением — девять бойцов в полной выкладке. Броня выдерживает близкий разрыв 152-миллиметрового снаряда и защищает от легкого стрелкового оружия.Недостатки — большие габариты, уязвимость колесного шасси, низкая проходимость по грязи. А также слабое вооружение: 12,7-миллиметровый пулемет или 40-миллиметровый автоматический гранатомет. Для сравнения: близкий российский аналог БТР-82А оснащен 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А72 в дистанционно управляемом модуле.По мнению аналитиков, ВСУ рассчитывают использовать накопленные запасы во втором эшелоне наступления на Запорожском направлении, если штурмовые подразделения преодолеют передовую линию российской обороны. Высокая скорость и вместительность позволят пехоте быстро войти в прорыв и закрепиться на новых позициях. Но пока фронт почти не сдвинулся.Неновые танкиПримечательно, что инженерных машин, в которых сегодня остро нуждается Киев для преодоления минных полей, в списке нет. Как и тяжелой бронетехники. Ранее Пентагон отправил ВСУ 30 БМП Bradley взамен уничтоженных в первые дни наступления. Но о танках долго ничего не говорили.В конце июля некоторые американские СМИ сообщили со ссылкой на источники, что "Абрамсы" поступят на Украину в сентябре. Речь идет о небольшой партии в три-пять машин, которые вдобавок должны сначала отремонтировать в Германии. По мере того как украинцы будут их осваивать, поставки станут увеличивать. Всего, напомним, Вашингтон обещал 32 танка. Причем далеко не самых современных.Вопреки ожиданиям, Пентагон даст модификацию M1A1, а не M1A2. Этот вариант был актуален во времена холодной войны и операции "Буря в пустыне". В каком состоянии такая техника — большой вопрос.Более того, бронирование ранних "Абрамсов" устойчиво к противотанковым вооружениям второй половины 1980-х. Российская оборонка с тех пор создала широкую номенклатуру средств поражения, уничтожающих и более современную технику.Кроме того, ВСУ получат серьезно упрощенные образцы. Без пакетов урановой брони во лбу, современных тепловизоров и ночных прицелов, а также информационного оборудования. По сути, это оружие середины 1980-х, чьим прямым конкурентом был советский Т-72Б. Сегодня же у России есть гораздо более совершенные Т-72Б3М, Т-80УБМ и Т-90М, превосходящие M1A1 по основным боевым характеристикам.Но при грамотном боевом применении и устаревшая машина может быть очень эффективной. К примеру, из древних Т-62 получились неплохие мобильные и бронированные гаубицы, бьющие с закрытых позиций. Причем их довольно много, чтобы влиять на ситуацию, чего не скажешь о трех десятках машин времен Рональда Рейгана.

https://ria.ru/20230803/vsu-1887993282.html

https://ria.ru/20230803/kharkov-1888019302.html

https://ria.ru/20230221/abrams-1853537380.html

https://ria.ru/20230725/spetsoperatsiya-1886075491.html

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