https://ria.ru/20230807/postavki-1888025332.html
"Стали действовать иначе". Какое оружие ВСУ получат от Пентагона
"Стали действовать иначе". Какое оружие ВСУ получат от Пентагона - РИА Новости, 07.08.2023
"Стали действовать иначе". Какое оружие ВСУ получат от Пентагона
Министерство обороны США объявило о 43-м пакете военной помощи Украине на сумму около 400 миллионов долларов. ВСУ в контрнаступлении, по всей видимости, понесли РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T08:00
2023-08-07T08:00
2023-08-07T08:09
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
украина
киев
одесса
рональд рейган
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Министерство обороны США объявило о 43-м пакете военной помощи Украине на сумму около 400 миллионов долларов. ВСУ в контрнаступлении, по всей видимости, понесли большие потери в технике и боеприпасах. И, судя по тому, что им отправят, решили сменить тактику.Патронный голодЗначительную часть выделенных средств потратят на боеприпасы различного назначения и калибра. В частности, киевский режим получит неназванное количество зенитных управляемых ракет для комплексов NASAMS и Patriot.Стоимость каждой ЗУР — миллион и четыре-пять миллионов долларов соответственно. Скромные результаты украинской ПВО при отражении недавних ракетных ударов по Одессе и Николаеву свидетельствуют о дефиците таких ракет и быстром исчерпании запасов.Артиллерийские снаряды калибров 105 и 155 миллиметров входят в каждый пакет помощи. Вероятно, значительная часть будет в кассетном снаряжении. Обычных — осколочно-фугасных — не хватает и самой НАТО.А вот любопытный пункт: 28 миллионов патронов. Их поставляют уже пятый раз. С лета — более 130 миллионов. Это в разы больше, чем раньше.Судя по всему, у ВСУ возник дефицит стрелковки натовских калибров. Альтернативы им нет, ведь на Украине патроны не производят.Уже несколько месяцев Пентагон отдает ПТРК Javelin и TOW, ПЗРК Stinger и комплектующие к ним из арсеналов армии. То есть, скорее всего, старые запасы исчерпаны. Что довольно болезненно для военных — ВПК не способен восполнить недостающее в короткие сроки.Для переброски резервовСледующая позиция — 32 бронетранспортера Stryker. ВСУ уже прислали около 120 машин этого типа. "Страйкер" — одна из темных лошадок конфликта. Украинское командование крайне редко применяло эти БТР в бою, и их потери в ходе наступления — считанные единицы.Похоже, Генштаб ВСУ делает на эту технику особую ставку. Бережет ее и копит для решения неких специальных задач.В американской армии "Страйкеры" предназначены для механизированных бригад, промежуточных между бронетанковыми соединениями, вооруженными танками Abrams и БМП Bradley, и пехотными на бронеавтомобилях Humvee. Эти БТР очень быстрые (до 97 километров в час по шоссе), с вместительным десантным отделением — девять бойцов в полной выкладке. Броня выдерживает близкий разрыв 152-миллиметрового снаряда и защищает от легкого стрелкового оружия.Недостатки — большие габариты, уязвимость колесного шасси, низкая проходимость по грязи. А также слабое вооружение: 12,7-миллиметровый пулемет или 40-миллиметровый автоматический гранатомет. Для сравнения: близкий российский аналог БТР-82А оснащен 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А72 в дистанционно управляемом модуле.По мнению аналитиков, ВСУ рассчитывают использовать накопленные запасы во втором эшелоне наступления на Запорожском направлении, если штурмовые подразделения преодолеют передовую линию российской обороны. Высокая скорость и вместительность позволят пехоте быстро войти в прорыв и закрепиться на новых позициях. Но пока фронт почти не сдвинулся.Неновые танкиПримечательно, что инженерных машин, в которых сегодня остро нуждается Киев для преодоления минных полей, в списке нет. Как и тяжелой бронетехники. Ранее Пентагон отправил ВСУ 30 БМП Bradley взамен уничтоженных в первые дни наступления. Но о танках долго ничего не говорили.В конце июля некоторые американские СМИ сообщили со ссылкой на источники, что "Абрамсы" поступят на Украину в сентябре. Речь идет о небольшой партии в три-пять машин, которые вдобавок должны сначала отремонтировать в Германии. По мере того как украинцы будут их осваивать, поставки станут увеличивать. Всего, напомним, Вашингтон обещал 32 танка. Причем далеко не самых современных.Вопреки ожиданиям, Пентагон даст модификацию M1A1, а не M1A2. Этот вариант был актуален во времена холодной войны и операции "Буря в пустыне". В каком состоянии такая техника — большой вопрос.Более того, бронирование ранних "Абрамсов" устойчиво к противотанковым вооружениям второй половины 1980-х. Российская оборонка с тех пор создала широкую номенклатуру средств поражения, уничтожающих и более современную технику.Кроме того, ВСУ получат серьезно упрощенные образцы. Без пакетов урановой брони во лбу, современных тепловизоров и ночных прицелов, а также информационного оборудования. По сути, это оружие середины 1980-х, чьим прямым конкурентом был советский Т-72Б. Сегодня же у России есть гораздо более совершенные Т-72Б3М, Т-80УБМ и Т-90М, превосходящие M1A1 по основным боевым характеристикам.Но при грамотном боевом применении и устаревшая машина может быть очень эффективной. К примеру, из древних Т-62 получились неплохие мобильные и бронированные гаубицы, бьющие с закрытых позиций. Причем их довольно много, чтобы влиять на ситуацию, чего не скажешь о трех десятках машин времен Рональда Рейгана.
https://ria.ru/20230803/vsu-1887993282.html
https://ria.ru/20230803/kharkov-1888019302.html
https://ria.ru/20230221/abrams-1853537380.html
https://ria.ru/20230725/spetsoperatsiya-1886075491.html
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Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
безопасность, технологии, украина, киев, одесса, рональд рейган, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, пентагон
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Украина, Киев, Одесса, Рональд Рейган, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Пентагон
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Министерство обороны США объявило о 43-м пакете военной помощи Украине на сумму около 400 миллионов долларов. ВСУ в контрнаступлении, по всей видимости, понесли большие потери в технике и боеприпасах. И, судя по тому, что им отправят, решили сменить тактику.
Значительную часть выделенных средств потратят на боеприпасы различного назначения и калибра. В частности, киевский режим получит неназванное количество зенитных управляемых ракет для комплексов NASAMS и Patriot.
Уже очень скоро. ВСУ призвали готовиться к худшему из-за удара России
Стоимость каждой ЗУР — миллион и четыре-пять миллионов долларов соответственно. Скромные результаты украинской ПВО при отражении недавних ракетных ударов по Одессе и Николаеву свидетельствуют о дефиците таких ракет и быстром исчерпании запасов.
Артиллерийские снаряды калибров 105 и 155 миллиметров входят в каждый пакет помощи. Вероятно, значительная часть будет в кассетном снаряжении. Обычных — осколочно-фугасных — не хватает и самой НАТО.
А вот любопытный пункт: 28 миллионов патронов. Их поставляют уже пятый раз. С лета — более 130 миллионов. Это в разы больше, чем раньше.
Судя по всему, у ВСУ возник дефицит стрелковки натовских калибров. Альтернативы им нет, ведь на Украине патроны не производят.
Уже несколько месяцев Пентагон отдает ПТРК Javelin и TOW, ПЗРК Stinger и комплектующие к ним из арсеналов армии. То есть, скорее всего, старые запасы исчерпаны. Что довольно болезненно для военных — ВПК не способен восполнить недостающее в короткие сроки.
Следующая позиция — 32 бронетранспортера Stryker. ВСУ уже прислали около 120 машин этого типа. "Страйкер" — одна из темных лошадок конфликта. Украинское командование крайне редко применяло эти БТР в бою, и их потери в ходе наступления — считанные единицы.
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Похоже, Генштаб ВСУ делает на эту технику особую ставку. Бережет ее и копит для решения неких специальных задач.
В американской армии "Страйкеры" предназначены для механизированных бригад, промежуточных между бронетанковыми соединениями, вооруженными танками Abrams и БМП Bradley, и пехотными на бронеавтомобилях Humvee. Эти БТР очень быстрые (до 97 километров в час по шоссе), с вместительным десантным отделением — девять бойцов в полной выкладке. Броня выдерживает близкий разрыв 152-миллиметрового снаряда и защищает от легкого стрелкового оружия.
Недостатки — большие габариты, уязвимость колесного шасси, низкая проходимость по грязи. А также слабое вооружение: 12,7-миллиметровый пулемет или 40-миллиметровый автоматический гранатомет. Для сравнения: близкий российский аналог БТР-82А оснащен 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А72 в дистанционно управляемом модуле.
По мнению аналитиков, ВСУ рассчитывают использовать накопленные запасы во втором эшелоне наступления на Запорожском направлении, если штурмовые подразделения преодолеют передовую линию российской обороны. Высокая скорость и вместительность позволят пехоте быстро войти в прорыв и закрепиться на новых позициях. Но пока фронт почти не сдвинулся.
Примечательно, что инженерных машин, в которых сегодня остро нуждается Киев для преодоления минных полей, в списке нет. Как и тяжелой бронетехники. Ранее Пентагон отправил ВСУ 30 БМП Bradley взамен уничтоженных в первые дни наступления. Но о танках долго ничего не говорили.
"Абрамс": основные характеристики, преимущества и недостатки танка
В конце июля некоторые американские СМИ сообщили со ссылкой на источники, что "Абрамсы" поступят на Украину в сентябре. Речь идет о небольшой партии в три-пять машин, которые вдобавок должны сначала отремонтировать в Германии. По мере того как украинцы будут их осваивать, поставки станут увеличивать. Всего, напомним, Вашингтон обещал 32 танка. Причем далеко не самых современных.
Вопреки ожиданиям, Пентагон даст модификацию M1A1, а не M1A2. Этот вариант был актуален во времена холодной войны и операции "Буря в пустыне". В каком состоянии такая техника — большой вопрос.
Более того, бронирование ранних "Абрамсов" устойчиво к противотанковым вооружениям второй половины 1980-х. Российская оборонка с тех пор создала широкую номенклатуру средств поражения, уничтожающих и более современную технику.
Кроме того, ВСУ получат серьезно упрощенные образцы. Без пакетов урановой брони во лбу, современных тепловизоров и ночных прицелов, а также информационного оборудования. По сути, это оружие середины 1980-х, чьим прямым конкурентом был советский Т-72Б. Сегодня же у России есть гораздо более совершенные Т-72Б3М, Т-80УБМ и Т-90М, превосходящие M1A1 по основным боевым характеристикам.
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Но при грамотном боевом применении и устаревшая машина может быть очень эффективной. К примеру, из древних Т-62 получились неплохие мобильные и бронированные гаубицы, бьющие с закрытых позиций. Причем их довольно много, чтобы влиять на ситуацию, чего не скажешь о трех десятках машин времен Рональда Рейгана.