https://ria.ru/20230807/polsha-1888666565.html

Погранслужба Польши запросила подкрепление на границе с Белоруссией

Погранслужба Польши запросила подкрепление на границе с Белоруссией - РИА Новости, 07.08.2023

Погранслужба Польши запросила подкрепление на границе с Белоруссией

Польская погранстража нуждается в помощи военных и просит направить еще тысячу солдат на границу, заявил заместитель главы МВД Польши Мачей Вонсик. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T15:59

2023-08-07T15:59

2023-08-07T15:59

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ВАРШАВА, 7 авг – РИА Новости. Польская погранстража нуждается в помощи военных и просит направить еще тысячу солдат на границу, заявил заместитель главы МВД Польши Мачей Вонсик. "Нам нужно намного больше сил на границе. Комендант Томаш Прага обратился к министерству национальной обороны с просьбой перевести очередную 1 тысячу солдат на польско-белорусскую границу", - сообщил Вонсик. Во вторник МИД Польши заявил, что два белорусских вертолета якобы нарушили воздушное пространство страны, после чего глава минобороны страны велел увеличить количество войск на границе с Белоруссией. В свою очередь в минобороны Белоруссии заявили, что обвинения в нарушении границы Польши белорусскими вертолетами являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы. В белорусском министерстве также обратили внимание, что "еще с утра оперативное командование вооруженных сил Польши успокаивало население заявлениями о том, что польские радары не фиксировали нарушения госграницы, а к вечеру, видимо, посоветовавшись со своими заокеанскими хозяевами, уже сообщили, что "пересечение границы происходило на очень низкой высоте, что препятствовало обнаружению радиолокационными системами". Минобороны Польши после этого инцидента также перевело боевые вертолеты на дежурство на границе.

https://ria.ru/20230805/belorussiya-1888360908.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, польша, белоруссия