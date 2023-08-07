Погранслужба Польши запросила подкрепление на границе с Белоруссией
Погранслужба Польши попросила направить на польско-белорусскую границу еще тысячу солдат
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/12 Szczecińska Dywizja ZmechanizowanaПольские снайперы на границе Польши и Белоруссии
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana
Польские снайперы на границе Польши и Белоруссии. Архивное фото
ВАРШАВА, 7 авг – РИА Новости. Польская погранстража нуждается в помощи военных и просит направить еще тысячу солдат на границу, заявил заместитель главы МВД Польши Мачей Вонсик.
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"Нам нужно намного больше сил на границе. Комендант Томаш Прага обратился к министерству национальной обороны с просьбой перевести очередную 1 тысячу солдат на польско-белорусскую границу", - сообщил Вонсик.
Во вторник МИД Польши заявил, что два белорусских вертолета якобы нарушили воздушное пространство страны, после чего глава минобороны страны велел увеличить количество войск на границе с Белоруссией. В свою очередь в минобороны Белоруссии заявили, что обвинения в нарушении границы Польши белорусскими вертолетами являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы. В белорусском министерстве также обратили внимание, что "еще с утра оперативное командование вооруженных сил Польши успокаивало население заявлениями о том, что польские радары не фиксировали нарушения госграницы, а к вечеру, видимо, посоветовавшись со своими заокеанскими хозяевами, уже сообщили, что "пересечение границы происходило на очень низкой высоте, что препятствовало обнаружению радиолокационными системами".
Минобороны Польши после этого инцидента также перевело боевые вертолеты на дежурство на границе.