https://ria.ru/20230807/polsha-1888583925.html

Германия попытается сменить правительство Польши, заявили в Варшаве

Германия попытается сменить правительство Польши, заявили в Варшаве - РИА Новости, 07.08.2023

Германия попытается сменить правительство Польши, заявили в Варшаве

Германия хочет сменить правительство Польши, блокируя стратегические инвестиции, сообщил в социальной сети X (бывшая Twitter) заместитель министра иностранных... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T11:47

2023-08-07T11:47

2023-08-07T12:03

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ВАРШАВА, 7 авг – РИА Новости. Германия хочет сменить правительство Польши, блокируя стратегические инвестиции, сообщил в социальной сети X (бывшая Twitter) заместитель министра иностранных дел Павел Яблоньский. "У нас появляется все больше сигналов о том, что в ближайшие недели будут попытки заблокировать стратегические инвестиции Польши", - сказал Яблоньский. "Все для того, чтобы привести к смене власти в Польше на ту, которая откажется от этих инвестиций и снова переключит нашу экономику на роль лишь субподрядчика промышленности из Германии и других стран Евросоюза", - заявил заместитель министра. По его словам, это делается "под мирным предлогом, защиты окружающей среды, а на самом деле для защиты немецких компаний от польской конкуренции".

https://ria.ru/20230806/polsha-1888501397.html

https://ria.ru/20230806/polsha-1888414948.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, польша, варшава