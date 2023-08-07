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Германия попытается сменить правительство Польши, заявили в Варшаве - РИА Новости, 07.08.2023
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11:47 07.08.2023 (обновлено: 12:03 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/polsha-1888583925.html
Германия попытается сменить правительство Польши, заявили в Варшаве
Германия попытается сменить правительство Польши, заявили в Варшаве - РИА Новости, 07.08.2023
Германия попытается сменить правительство Польши, заявили в Варшаве
Германия хочет сменить правительство Польши, блокируя стратегические инвестиции, сообщил в социальной сети X (бывшая Twitter) заместитель министра иностранных... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T11:47
2023-08-07T12:03
в мире
германия
польша
варшава
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ВАРШАВА, 7 авг – РИА Новости. Германия хочет сменить правительство Польши, блокируя стратегические инвестиции, сообщил в социальной сети X (бывшая Twitter) заместитель министра иностранных дел Павел Яблоньский. "У нас появляется все больше сигналов о том, что в ближайшие недели будут попытки заблокировать стратегические инвестиции Польши", - сказал Яблоньский. "Все для того, чтобы привести к смене власти в Польше на ту, которая откажется от этих инвестиций и снова переключит нашу экономику на роль лишь субподрядчика промышленности из Германии и других стран Евросоюза", - заявил заместитель министра. По его словам, это делается "под мирным предлогом, защиты окружающей среды, а на самом деле для защиты немецких компаний от польской конкуренции".
https://ria.ru/20230806/polsha-1888501397.html
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в мире, германия, польша, варшава
В мире, Германия, Польша, Варшава
Германия попытается сменить правительство Польши, заявили в Варшаве

Замглавы МИД Польши Яблоньский: Германия попытается сменить правительство в Варшаве

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЗамковая площадь в Варшаве
Замковая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Замковая площадь в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 7 авг – РИА Новости. Германия хочет сменить правительство Польши, блокируя стратегические инвестиции, сообщил в социальной сети X (бывшая Twitter) заместитель министра иностранных дел Павел Яблоньский.
"У нас появляется все больше сигналов о том, что в ближайшие недели будут попытки заблокировать стратегические инвестиции Польши", - сказал Яблоньский.
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"Все для того, чтобы привести к смене власти в Польше на ту, которая откажется от этих инвестиций и снова переключит нашу экономику на роль лишь субподрядчика промышленности из Германии и других стран Евросоюза", - заявил заместитель министра.
По его словам, это делается "под мирным предлогом, защиты окружающей среды, а на самом деле для защиты немецких компаний от польской конкуренции".
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