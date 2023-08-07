https://ria.ru/20230807/pogoda-1888745391.html

В Петербурге спрогнозировали рекордно теплую ночь

В Петербурге спрогнозировали рекордно теплую ночь - РИА Новости, 07.08.2023

В Петербурге спрогнозировали рекордно теплую ночь

Ночь на вторник в Санкт-Петербурге, где дневная температура составила +32,6 градуса, может стать рекордно теплой за весь период метеонаблюдений, сообщил главный РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T22:30

2023-08-07T22:30

2023-08-07T22:30

общество

санкт-петербург

александр колесов

погода

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Ночь на вторник в Санкт-Петербурге, где дневная температура составила +32,6 градуса, может стать рекордно теплой за весь период метеонаблюдений, сообщил главный синоптик города Александр Колесов в своем телеграм-канале. "Максимальная температура сегодня днем на центральной метеостанции города достигла +32,6 градуса… После прохождения атмосферного фронта с кратковременными дождями похолодает, и завтра в Санкт-Петербурге будет комфортно, днем до +25 градусов. Но вот ночь… должна быть очень теплой. И если в самом конце ночи дождь не собьет температуру, то она может стать и рекордной, перекрыв сегодняшнюю", - написал он.Как уточнил синоптик, в ночь на вторник в Петербурге температура может достигнуть 24 градусов. Ранее Колесов рассказывал, что ночь на 7 августа с температурой 23,6 градуса в городе стала самой жаркой за всю историю метеонаблюдений.

https://ria.ru/20230807/zhara-1888601238.html

санкт-петербург

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Наталья Макарова

общество, санкт-петербург, александр колесов, погода