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В Петербурге спрогнозировали рекордно теплую ночь - РИА Новости, 07.08.2023
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22:30 07.08.2023
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В Петербурге спрогнозировали рекордно теплую ночь
В Петербурге спрогнозировали рекордно теплую ночь - РИА Новости, 07.08.2023
В Петербурге спрогнозировали рекордно теплую ночь
Ночь на вторник в Санкт-Петербурге, где дневная температура составила +32,6 градуса, может стать рекордно теплой за весь период метеонаблюдений, сообщил главный РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T22:30
2023-08-07T22:30
общество
санкт-петербург
александр колесов
погода
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Ночь на вторник в Санкт-Петербурге, где дневная температура составила +32,6 градуса, может стать рекордно теплой за весь период метеонаблюдений, сообщил главный синоптик города Александр Колесов в своем телеграм-канале. "Максимальная температура сегодня днем на центральной метеостанции города достигла +32,6 градуса… После прохождения атмосферного фронта с кратковременными дождями похолодает, и завтра в Санкт-Петербурге будет комфортно, днем до +25 градусов. Но вот ночь… должна быть очень теплой. И если в самом конце ночи дождь не собьет температуру, то она может стать и рекордной, перекрыв сегодняшнюю", - написал он.Как уточнил синоптик, в ночь на вторник в Петербурге температура может достигнуть 24 градусов. Ранее Колесов рассказывал, что ночь на 7 августа с температурой 23,6 градуса в городе стала самой жаркой за всю историю метеонаблюдений.
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общество, санкт-петербург, александр колесов, погода
Общество, Санкт-Петербург, Александр Колесов, Погода
В Петербурге спрогнозировали рекордно теплую ночь

Синоптик Колесов: ночь в Петербурге может стать рекордно теплой за весь период наблюдений

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Большеохтинский мост в Санкт-Петербурге
Вид на Большеохтинский мост в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вид на Большеохтинский мост в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Ночь на вторник в Санкт-Петербурге, где дневная температура составила +32,6 градуса, может стать рекордно теплой за весь период метеонаблюдений, сообщил главный синоптик города Александр Колесов в своем телеграм-канале.
«
"Максимальная температура сегодня днем на центральной метеостанции города достигла +32,6 градуса… После прохождения атмосферного фронта с кратковременными дождями похолодает, и завтра в Санкт-Петербурге будет комфортно, днем до +25 градусов. Но вот ночь… должна быть очень теплой. И если в самом конце ночи дождь не собьет температуру, то она может стать и рекордной, перекрыв сегодняшнюю", - написал он.
Как уточнил синоптик, в ночь на вторник в Петербурге температура может достигнуть 24 градусов.
Ранее Колесов рассказывал, что ночь на 7 августа с температурой 23,6 градуса в городе стала самой жаркой за всю историю метеонаблюдений.
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