https://ria.ru/20230807/podolyak-1888534239.html

Поляки назвали советника Зеленского "придурком" и ответили на его дерзость

Поляки назвали советника Зеленского "придурком" и ответили на его дерзость - РИА Новости, 07.08.2023

Поляки назвали советника Зеленского "придурком" и ответили на его дерзость

Читатели польского издания wPolityce раскритиковали слова советника Владимира Зеленского Михаила Подоляка о планах Украины конкурировать с Польшей. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T02:47

2023-08-07T02:47

2023-08-07T06:39

в мире

украина

польша

михаил подоляк

владимир зеленский

ярослав качиньский

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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Читатели польского издания wPolityce раскритиковали слова советника Владимира Зеленского Михаила Подоляка о планах Украины конкурировать с Польшей.Ранее Подоляк заявил, что Киев будет считать Варшаву близким другом до окончания боевых действий, после чего между странами начнутся конкурентные отношения."Советник президента Украины Михаил Подоляк сказал то, что много раз говорил Ярослав Качиньский, поэтому поляки это прекрасно знают. Однако надо быть полным "политическим придурком", чтобы говорить такие слова в столь драматической для вашей страны (Украины) ситуации", - заявил пользователь mlodykisel."Нам очень повезло, что это глупая нация и уже показывает нам свое волчье рыло. Природу можно укротить. А вот волк и гадюка благодарности не знают и всегда укусят", - возмутился głosLudu."Господин Подоляк, вам снятся сны. Видишь, мужик, никто не хочет во время войны вам под ноги бревна кидать, а стоит чуть-чуть торговлю хлебом ограничить, и уже негодуете. Я бы действительно беспокоился пока о совершенно других вещах, потому что пока <…> ваше большое наступление производит на русских небольшое впечатление", - написал janek1605."Кто-то удивлен?" – спросил MalaMi."Но он сказал чистую правду. Признаюсь, многие, в том числе здесь выступающие, предсказывали, что Украина раскроется и покажет свое эгоистичное лицо", - указал mistral68."Не кусай руку, которая тебя кормит", - посоветовал J-M."Эта "конкуренция", вероятно, является ударом в спину", - заметил pankracy."Заявление советника президента Украины вероломно", - посетовал Wrocław."Добро пожаловать в мир реальной политики. Время делать выводы", - резюмировал Nasze morze.Власти Польши ранее признали, что отношения с Украиной в последнее время ухудшились на фоне высказываний украинских политиков. Один из спорных вопросов - отказ Польши открыть свою границу для украинского зерна. Киев считает это решение популизмом. Варшава заявляет, что уже и так много помогает Украине и имеет право защищать свое сельское хозяйство, не выслушивая критику вместо благодарности.

https://ria.ru/20230802/konflikt-1887868767.html

https://ria.ru/20230801/ukraina-1887644085.html

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в мире, украина, польша, михаил подоляк, владимир зеленский, ярослав качиньский