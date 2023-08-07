https://ria.ru/20230807/plastyr-1888558490.html
Для поврежденного дроном танкера "Сиг" изготовили железный пластырь
Для поврежденного дроном танкера "Сиг" изготовили железный пластырь - РИА Новости, 07.08.2023
Для поврежденного дроном танкера "Сиг" изготовили железный пластырь
Железный пластырь для получившего пробоину в результате атаки дроном танкера "Сиг" изготовлен, ведется работа по его установке, сообщает Росморречфлот. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T10:05
2023-08-07T10:05
2023-08-07T10:11
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
происшествия
керченский пролив
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Железный пластырь для получившего пробоину в результате атаки дроном танкера "Сиг" изготовлен, ведется работа по его установке, сообщает Росморречфлот.В ночь на субботу находившийся на подходе к Керченскому проливу танкер "Сиг" получил пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта в результате атаки украинского надводного дрона. Росморречфлот отмечал, что танкер остался на плаву, загрязнения окружающей среды нет."В течение дня 06.08.2023 … водолазами и сварщиком проводились работы по подготовке металлического пластыря. В 16.00 работы по изготовлению пластыря завершены… На утро 07.08.2023… ведутся работы по установке пластыря", - говорится в сообщении.Кроме того, производится откачка забортной воды из балластных танков, осушение машинного отделения.
https://ria.ru/20230806/bespilotnik-1888485238.html
керченский пролив
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), происшествия, керченский пролив
Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Происшествия, Керченский пролив
Для поврежденного дроном танкера "Сиг" изготовили железный пластырь
Росморречфлот: для ремонта поврежденного дроном танкера "Сиг" изготовили железный пластырь
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Железный пластырь для получившего пробоину в результате атаки дроном танкера "Сиг" изготовлен, ведется работа по его установке, сообщает Росморречфлот.
В ночь на субботу находившийся на подходе к Керченскому проливу
танкер "Сиг" получил пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта в результате атаки украинского надводного дрона. Росморречфлот отмечал, что танкер остался на плаву, загрязнения окружающей среды нет.
"В течение дня 06.08.2023 … водолазами и сварщиком проводились работы по подготовке металлического пластыря. В 16.00 работы по изготовлению пластыря завершены… На утро 07.08.2023… ведутся работы по установке пластыря", - говорится в сообщении.
Кроме того, производится откачка забортной воды из балластных танков, осушение машинного отделения.
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