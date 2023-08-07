https://ria.ru/20230807/plan-1888581379.html

"Жутко". В США ужаснулись из-за шокирующего плана Запада по Украине

"Жутко". В США ужаснулись из-за шокирующего плана Запада по Украине - РИА Новости, 07.08.2023

"Жутко". В США ужаснулись из-за шокирующего плана Запада по Украине

Украину превратили в мировую столицу торговли детьми для стран Запада, заявил американский журналист Клейтон Моррис в эфире программы Redacted News. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T11:38

2023-08-07T11:38

2023-08-07T11:38

в мире

украина

владимир зеленский

суррогатное материнство

сша

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Украину превратили в мировую столицу торговли детьми для стран Запада, заявил американский журналист Клейтон Моррис в эфире программы Redacted News."Ожидается, что в следующем году этот "бизнес по аренде матки" наберет обороты, и лучшее место для этого сейчас – Украина, где используют отчаявшихся женщин", — отметил ведущий.По его словам, западным компаниям, предоставляющим услуги суррогатного материнства, нужны женщины из бедных стран, чтобы использовать их для своих богатых клиентов, и сейчас Украина стала для них идеальным местом из-за большого количества украинок, живущих в нищете. Для этого даже были построены специальные бункеры, в которых процесс может идти безостановочно.Журналист также отметил, что суррогатный бизнес – не единственное, что стало популярным в бывшей советской республике: участились случаи извлечения и продажи органов."Это очень, очень жутко", — подытожил Моррис.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин обвинял правительство Владимира Зеленского в поддержке торговли украинскими детьми, "делая все, чтобы угодить своим покровителям на Западе и продолжают истреблять украинский народ".

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в мире, украина, владимир зеленский, суррогатное материнство, сша