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"Жутко". В США ужаснулись из-за шокирующего плана Запада по Украине - РИА Новости, 07.08.2023
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11:38 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/plan-1888581379.html
"Жутко". В США ужаснулись из-за шокирующего плана Запада по Украине
"Жутко". В США ужаснулись из-за шокирующего плана Запада по Украине - РИА Новости, 07.08.2023
"Жутко". В США ужаснулись из-за шокирующего плана Запада по Украине
Украину превратили в мировую столицу торговли детьми для стран Запада, заявил американский журналист Клейтон Моррис в эфире программы Redacted News. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T11:38
2023-08-07T11:38
в мире
украина
владимир зеленский
суррогатное материнство
сша
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Украину превратили в мировую столицу торговли детьми для стран Запада, заявил американский журналист Клейтон Моррис в эфире программы Redacted News.&quot;Ожидается, что в следующем году этот &quot;бизнес по аренде матки&quot; наберет обороты, и лучшее место для этого сейчас – Украина, где используют отчаявшихся женщин&quot;, — отметил ведущий.По его словам, западным компаниям, предоставляющим услуги суррогатного материнства, нужны женщины из бедных стран, чтобы использовать их для своих богатых клиентов, и сейчас Украина стала для них идеальным местом из-за большого количества украинок, живущих в нищете. Для этого даже были построены специальные бункеры, в которых процесс может идти безостановочно.Журналист также отметил, что суррогатный бизнес – не единственное, что стало популярным в бывшей советской республике: участились случаи извлечения и продажи органов.&quot;Это очень, очень жутко&quot;, — подытожил Моррис.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин обвинял правительство Владимира Зеленского в поддержке торговли украинскими детьми, "делая все, чтобы угодить своим покровителям на Западе и продолжают истреблять украинский народ".
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в мире, украина, владимир зеленский, суррогатное материнство, сша
В мире, Украина, Владимир Зеленский, суррогатное материнство, США
"Жутко". В США ужаснулись из-за шокирующего плана Запада по Украине

Американский ведущий Моррис: Украину превратили в мировую столицу торговли детьми

© iStock.com / YakobchukOlenaУзи во время беременности
Узи во время беременности - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© iStock.com / YakobchukOlena
Узи во время беременности. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Украину превратили в мировую столицу торговли детьми для стран Запада, заявил американский журналист Клейтон Моррис в эфире программы Redacted News.
«

"Ожидается, что в следующем году этот "бизнес по аренде матки" наберет обороты, и лучшее место для этого сейчас – Украина, где используют отчаявшихся женщин", — отметил ведущий.

По его словам, западным компаниям, предоставляющим услуги суррогатного материнства, нужны женщины из бедных стран, чтобы использовать их для своих богатых клиентов, и сейчас Украина стала для них идеальным местом из-за большого количества украинок, живущих в нищете. Для этого даже были построены специальные бункеры, в которых процесс может идти безостановочно.
Журналист также отметил, что суррогатный бизнес – не единственное, что стало популярным в бывшей советской республике: участились случаи извлечения и продажи органов.
«

"Это очень, очень жутко", — подытожил Моррис.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин обвинял правительство Владимира Зеленского в поддержке торговли украинскими детьми, "делая все, чтобы угодить своим покровителям на Западе и продолжают истреблять украинский народ".
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