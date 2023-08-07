https://ria.ru/20230807/plan-1888533078.html

СМИ: Саудовская Аравия представила альтернативный мирный план по Украине

СМИ: Саудовская Аравия представила альтернативный мирный план по Украине - РИА Новости, 07.08.2023

СМИ: Саудовская Аравия представила альтернативный мирный план по Украине

На переговорах в Джидде саудовскими властями был представлен альтернативный план по урегулированию конфликта на Украине, о чём также была проинформирована... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T01:56

2023-08-07T01:56

2023-08-07T01:56

в мире

джидда

украина

россия

ян гагин

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

дмитрий песков

оон

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. На переговорах в Джидде саудовскими властями был представлен альтернативный план по урегулированию конфликта на Украине, о чём также была проинформирована Москва, сообщает агентство DPA."Еще один возможный мирный план был представлен на переговорах в Саудовской Аравии", - сообщает агентство со ссылкой на дипломатические круги в Джидде.Представлен данный план был саудовскими властями и "ещё рядом стран", к тому же об этом была проинформирована России.Частью данного альтернативного плана, отличающегося от так называемого "мирного плана Зеленского" является целостность Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под эгидой ООН и обмен пленными, пишет DPA.Продолжить обмен мнениямиУчастники консультаций по ситуации на Украине, которые прошли в Джидде в Саудовской Аравии, договорились продолжить обмен мнениями, сообщило в воскресенье по итогам двухдневной встречи Саудовское новостное агентство SPA.Агентство отметило, что "участники согласились с необходимостью продолжить международные консультации и обмен мнениями, чтобы поспособствовать выработке общей позиции, которая бы помогла проложить путь к миру". Кроме того, они указали на "необходимость учесть позитивные мнения и предложения", которые обсуждались на встрече в Джидде."Большой прорыв"Советник врио главы ДНР Ян Гагин в беседе с РИА Новости назвал переговоры по Украине в саудовском городе Джидде "большим прорывом и серьезным шагом", при этом напомнив о "катастрофических потерях" ВСУ в ходе двухмесячного контрнаступления и сохраняющейся инициативе России на фронте, выразив уверенность в том, что задачи спецоперации должны быть выполнены."Буквально сегодня пришла новость о том, что украинская сторона на большом съезде стран по украинскому вопросу действительно согласилась пойти на уступки и не оспаривать так называемые потерянные территории. Это, конечно, большой прорыв, серьезный шаг", - сказал он.Вместе с тем Гагин выразил уверенность в том, что в любом случае Россия выполнит все заявленные цели СВО для того, чтобы обезопасить свои границы от "такого беспокойного соседа".Консультации в ДжиддеРанее саудовский телеканал Al-Ekhbariya сообщал, что для участия в консультациях в Джидду приехали около 40 представителей различных стран, в основном руководители служб национальной безопасности.Консультации в Джидде проходили два дня. Саудовское агентство новостей отмечало, что они были организованы по инициативе наследного принца королевства Мухаммеда бен Салмана, который находится в контакте с Россией и Украиной.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся. В МИД, комментируя переговоры по Украине в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества".

https://ria.ru/20230807/dzhidda-1888528891.html

https://ria.ru/20230806/peregovory-1888514484.html

https://ria.ru/20230806/sammit-1888510116.html

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Алексей Калабанов

в мире, джидда, украина, россия, ян гагин, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), дмитрий песков, оон, вооруженные силы украины