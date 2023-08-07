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В Ростове-на-Дону отменили шоу Лады Дэнс из-за тяжелого состояния певицы - РИА Новости, 07.08.2023
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Шоубиз
 
18:03 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/perenos-1888703754.html
В Ростове-на-Дону отменили шоу Лады Дэнс из-за тяжелого состояния певицы
В Ростове-на-Дону отменили шоу Лады Дэнс из-за тяжелого состояния певицы - РИА Новости, 07.08.2023
В Ростове-на-Дону отменили шоу Лады Дэнс из-за тяжелого состояния певицы
Концерт Лады Дэнс, попавшей в серьезное ДТП в Подмосковье 5 августа, перенесли на сентябрь, пишет "Царьград". РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T18:03
2023-08-07T18:03
шоубиз
лада дэнс
домодедово (аэропорт)
сергей пудовкин
ростов-на-дону
московская область (подмосковье)
новости шоу-бизнеса
знаменитости
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Концерт Лады Дэнс, попавшей в серьезное ДТП в Подмосковье 5 августа, перенесли на сентябрь, пишет "Царьград". Выступление должно было состояться 11 августа , но из-за тяжелого состояния певицы шоу отменили. "По независящим от нас причинам концерт Лады Дэнс переносится на 8 сентября. Все билеты, приобретенные ранее, будут действительны на новую дату. Приносим свои извинения за доставленные неудобства," — сообщили организаторы концертной площадки зрителям.В субботу, возвращаясь из аэропорта Домодедово на такси премиум-класса, Лада Дэнс попала в серьезное ДТП в Подмосковном Подольске. Певица получила травму бедра, черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы и ссадины.Ближайшую неделю артистка будет находиться под наблюдением врачей. Общение певицы с близкими людьми возможно не ранее среды. Концертный директор Лады Дэнс Сергей Пудовкин пообещал, что в четверг, если позволит самочувствие, звезда запишет обращение к поклонникам.
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лада дэнс, домодедово (аэропорт), сергей пудовкин, ростов-на-дону, московская область (подмосковье), новости шоу-бизнеса, знаменитости, знаменитость
Шоубиз, Лада Дэнс, Домодедово (аэропорт), Сергей Пудовкин, Ростов-на-Дону, Московская область (Подмосковье), Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, знаменитость
В Ростове-на-Дону отменили шоу Лады Дэнс из-за тяжелого состояния певицы

Концерт Лады Дэнс в Ростове-на-Дону после ДТП с певицей перенесли на сентябрь

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Лада Дэнс
Певица Лада Дэнс - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Лада Дэнс
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Концерт Лады Дэнс, попавшей в серьезное ДТП в Подмосковье 5 августа, перенесли на сентябрь, пишет "Царьград".
Выступление должно было состояться 11 августа , но из-за тяжелого состояния певицы шоу отменили.
«
"По независящим от нас причинам концерт Лады Дэнс переносится на 8 сентября. Все билеты, приобретенные ранее, будут действительны на новую дату. Приносим свои извинения за доставленные неудобства," — сообщили организаторы концертной площадки зрителям.
В субботу, возвращаясь из аэропорта Домодедово на такси премиум-класса, Лада Дэнс попала в серьезное ДТП в Подмосковном Подольске. Певица получила травму бедра, черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы и ссадины.
Ближайшую неделю артистка будет находиться под наблюдением врачей. Общение певицы с близкими людьми возможно не ранее среды. Концертный директор Лады Дэнс Сергей Пудовкин пообещал, что в четверг, если позволит самочувствие, звезда запишет обращение к поклонникам.
Российская певица Лада Дэнс на концерте в честь Дня народного единства в Луганске 5 ноября 2017 года. - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
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ШоубизЛада ДэнсДомодедово (аэропорт)Сергей ПудовкинРостов-на-ДонуМосковская область (Подмосковье)Новости шоу-бизнесаЗнаменитостизнаменитость
 
 
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