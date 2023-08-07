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В Ростове-на-Дону отменили шоу Лады Дэнс из-за тяжелого состояния певицы

В Ростове-на-Дону отменили шоу Лады Дэнс из-за тяжелого состояния певицы - РИА Новости, 07.08.2023

В Ростове-на-Дону отменили шоу Лады Дэнс из-за тяжелого состояния певицы

Концерт Лады Дэнс, попавшей в серьезное ДТП в Подмосковье 5 августа, перенесли на сентябрь, пишет "Царьград". РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T18:03

2023-08-07T18:03

2023-08-07T18:03

шоубиз

лада дэнс

домодедово (аэропорт)

сергей пудовкин

ростов-на-дону

московская область (подмосковье)

новости шоу-бизнеса

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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Концерт Лады Дэнс, попавшей в серьезное ДТП в Подмосковье 5 августа, перенесли на сентябрь, пишет "Царьград". Выступление должно было состояться 11 августа , но из-за тяжелого состояния певицы шоу отменили. "По независящим от нас причинам концерт Лады Дэнс переносится на 8 сентября. Все билеты, приобретенные ранее, будут действительны на новую дату. Приносим свои извинения за доставленные неудобства," — сообщили организаторы концертной площадки зрителям.В субботу, возвращаясь из аэропорта Домодедово на такси премиум-класса, Лада Дэнс попала в серьезное ДТП в Подмосковном Подольске. Певица получила травму бедра, черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы и ссадины.Ближайшую неделю артистка будет находиться под наблюдением врачей. Общение певицы с близкими людьми возможно не ранее среды. Концертный директор Лады Дэнс Сергей Пудовкин пообещал, что в четверг, если позволит самочувствие, звезда запишет обращение к поклонникам.

https://ria.ru/20230807/dens-1888684251.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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