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В Ростове-на-Дону отменили шоу Лады Дэнс из-за тяжелого состояния певицы
В Ростове-на-Дону отменили шоу Лады Дэнс из-за тяжелого состояния певицы - РИА Новости, 07.08.2023
В Ростове-на-Дону отменили шоу Лады Дэнс из-за тяжелого состояния певицы
Концерт Лады Дэнс, попавшей в серьезное ДТП в Подмосковье 5 августа, перенесли на сентябрь, пишет "Царьград". РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T18:03
2023-08-07T18:03
2023-08-07T18:03
шоубиз
лада дэнс
домодедово (аэропорт)
сергей пудовкин
ростов-на-дону
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Концерт Лады Дэнс, попавшей в серьезное ДТП в Подмосковье 5 августа, перенесли на сентябрь, пишет "Царьград". Выступление должно было состояться 11 августа , но из-за тяжелого состояния певицы шоу отменили. "По независящим от нас причинам концерт Лады Дэнс переносится на 8 сентября. Все билеты, приобретенные ранее, будут действительны на новую дату. Приносим свои извинения за доставленные неудобства," — сообщили организаторы концертной площадки зрителям.В субботу, возвращаясь из аэропорта Домодедово на такси премиум-класса, Лада Дэнс попала в серьезное ДТП в Подмосковном Подольске. Певица получила травму бедра, черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы и ссадины.Ближайшую неделю артистка будет находиться под наблюдением врачей. Общение певицы с близкими людьми возможно не ранее среды. Концертный директор Лады Дэнс Сергей Пудовкин пообещал, что в четверг, если позволит самочувствие, звезда запишет обращение к поклонникам.
https://ria.ru/20230807/dens-1888684251.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лада дэнс, домодедово (аэропорт), сергей пудовкин, ростов-на-дону, московская область (подмосковье), новости шоу-бизнеса, знаменитости, знаменитость
Шоубиз, Лада Дэнс, Домодедово (аэропорт), Сергей Пудовкин, Ростов-на-Дону, Московская область (Подмосковье), Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, знаменитость
В Ростове-на-Дону отменили шоу Лады Дэнс из-за тяжелого состояния певицы
Концерт Лады Дэнс в Ростове-на-Дону после ДТП с певицей перенесли на сентябрь