https://ria.ru/20230807/peregovory-1888737178.html

Госдеп заявил о якобы отсутствии у России интереса к переговорам по Украине

Госдеп заявил о якобы отсутствии у России интереса к переговорам по Украине - РИА Новости, 07.08.2023

Госдеп заявил о якобы отсутствии у России интереса к переговорам по Украине

Никаких переговоров с Россией о мирном урегулировании конфликта на Украине сейчас не ведется, поскольку Москва не продемонстрировала к ним интереса, заявил в... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T21:17

2023-08-07T21:17

2023-08-07T21:21

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государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 7 авг – РИА Новости. Никаких переговоров с Россией о мирном урегулировании конфликта на Украине сейчас не ведется, поскольку Москва не продемонстрировала к ним интереса, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "Я бы хотел прояснить, кто возглавит переговоры, которые сейчас не имеют места. Никаких мирных переговоров с Россией сейчас не ведется, поскольку РФ отказалась вступать в содержательный диалог о мире", - сказал Миллер в ходе брифинга. Он добавил, что Вашингтон готов сыграть "любую возможную конструктивную роль", чтобы поддержать Киев в контексте будущего диалога об урегулировании конфликта. "Мы также будем приветствовать конструктивный вклад любой другой страны в данный процесс", - подчеркнул представитель госдепа.

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украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, москва, государственный департамент сша