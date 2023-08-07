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Госдеп заявил о якобы отсутствии у России интереса к переговорам по Украине - РИА Новости, 07.08.2023
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21:17 07.08.2023 (обновлено: 21:21 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/peregovory-1888737178.html
Госдеп заявил о якобы отсутствии у России интереса к переговорам по Украине
Госдеп заявил о якобы отсутствии у России интереса к переговорам по Украине - РИА Новости, 07.08.2023
Госдеп заявил о якобы отсутствии у России интереса к переговорам по Украине
Никаких переговоров с Россией о мирном урегулировании конфликта на Украине сейчас не ведется, поскольку Москва не продемонстрировала к ним интереса, заявил в... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T21:17
2023-08-07T21:21
в мире
россия
украина
москва
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 7 авг – РИА Новости. Никаких переговоров с Россией о мирном урегулировании конфликта на Украине сейчас не ведется, поскольку Москва не продемонстрировала к ним интереса, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "Я бы хотел прояснить, кто возглавит переговоры, которые сейчас не имеют места. Никаких мирных переговоров с Россией сейчас не ведется, поскольку РФ отказалась вступать в содержательный диалог о мире", - сказал Миллер в ходе брифинга. Он добавил, что Вашингтон готов сыграть "любую возможную конструктивную роль", чтобы поддержать Киев в контексте будущего диалога об урегулировании конфликта. "Мы также будем приветствовать конструктивный вклад любой другой страны в данный процесс", - подчеркнул представитель госдепа.
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в мире, россия, украина, москва, государственный департамент сша
В мире, Россия, Украина, Москва, Государственный департамент США
Госдеп заявил о якобы отсутствии у России интереса к переговорам по Украине

Госдеп: переговоры о мире на Украине с Россией не ведутся, Москве это не интересно

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 авг – РИА Новости. Никаких переговоров с Россией о мирном урегулировании конфликта на Украине сейчас не ведется, поскольку Москва не продемонстрировала к ним интереса, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
«
"Я бы хотел прояснить, кто возглавит переговоры, которые сейчас не имеют места. Никаких мирных переговоров с Россией сейчас не ведется, поскольку РФ отказалась вступать в содержательный диалог о мире", - сказал Миллер в ходе брифинга.
Он добавил, что Вашингтон готов сыграть "любую возможную конструктивную роль", чтобы поддержать Киев в контексте будущего диалога об урегулировании конфликта.
«
"Мы также будем приветствовать конструктивный вклад любой другой страны в данный процесс", - подчеркнул представитель госдепа.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
Песков: оснований для заключения соглашения с Украиной нет
6 августа, 16:29
 
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