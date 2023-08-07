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Госдеп заявил о якобы отсутствии у России интереса к переговорам по Украине
Госдеп заявил о якобы отсутствии у России интереса к переговорам по Украине - РИА Новости, 07.08.2023
Госдеп заявил о якобы отсутствии у России интереса к переговорам по Украине
Никаких переговоров с Россией о мирном урегулировании конфликта на Украине сейчас не ведется, поскольку Москва не продемонстрировала к ним интереса, заявил в... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T21:17
2023-08-07T21:17
2023-08-07T21:21
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москва
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 7 авг – РИА Новости. Никаких переговоров с Россией о мирном урегулировании конфликта на Украине сейчас не ведется, поскольку Москва не продемонстрировала к ним интереса, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "Я бы хотел прояснить, кто возглавит переговоры, которые сейчас не имеют места. Никаких мирных переговоров с Россией сейчас не ведется, поскольку РФ отказалась вступать в содержательный диалог о мире", - сказал Миллер в ходе брифинга. Он добавил, что Вашингтон готов сыграть "любую возможную конструктивную роль", чтобы поддержать Киев в контексте будущего диалога об урегулировании конфликта. "Мы также будем приветствовать конструктивный вклад любой другой страны в данный процесс", - подчеркнул представитель госдепа.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, москва, государственный департамент сша
В мире, Россия, Украина, Москва, Государственный департамент США
Госдеп заявил о якобы отсутствии у России интереса к переговорам по Украине
Госдеп: переговоры о мире на Украине с Россией не ведутся, Москве это не интересно