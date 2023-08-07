Спецоперация, 7 августа: Эрдоган предложит Путину мирный диалог по Украине
Эрдоган предложит Путину возобновление мирных переговоров по Украине
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. О ходе спецоперации, обстрелах со стороны Украины и переговорах по урегулированию конфликта — в материале РИА Новости.
Ход операции
- Подразделения группировки войск "Запад" захватили семь опорных пунктов ВСУ в районе Ольшан в Харьковской области и разгромили роту пехоты противника.
- На Купянском направлении подразделения Вооруженных сил России за трое суток продвинулись на три километра в глубину обороны войск Украины, за последние сутки потери противника на этом участке фронта составили до 110 военнослужащих.
- Российские военные ликвидировали более 65 украинских солдат на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, этот участок фронта — один из самых успешных в плане улучшения позиций.
- На Южнодонецком направлении удалось отразить атаку ВСУ, Киев потерял более 225 военнослужащих, три танка, четыре бронемашины и гаубицу.
- Группировка войск "Юг" сорвала наступление украинских штурмовых групп и нанесла поражение живой силе и технике ВСУ на Донецком направлении. Противник потерял до 135 солдат.
- На Запорожском направлении украинские войска потеряли за сутки до 80 военнослужащих.
- Российские подразделения на Херсонском направлении уничтожили до 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также две гаубицы Д-30.
- В Сумской и Харьковской областях удалось уничтожить три украинских склада боеприпасов.
- Российские средства ПВО перехватили девять крылатых ракет Storm Shadow и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также уничтожили 14 украинских беспилотников.
Атаки и обстрелы Киева
Количество жертв из-за ударов ВСУ по территории ДНР растет на фоне применения Киевом кассетных боеприпасов, заявил врио главы республики Денис Пушилин. По его словам, Украина делает это целенаправленно, перегружая систему ПВО массированными обстрелами.
Движение между Геническом и Арабатской стрелкой по мосту через пролив Тонкий, нарушенное накануне из-за обстрела ВСУ, восстановили для легковых автомобилей, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
В мире
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время планируемых в августе переговоров с Владимиром Путиным хочет предложить возобновление диалога по Украине для установления скорейшего прекращения огня, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.
Анкара продолжает обсуждать с западными партнерами возобновление черноморской зерновой инициативы, параллельно межведомственный диалог ведется и с российской стороной, рассказал агентству источник в администрации президента Турции.
Устойчивое урегулирование украинского конфликта возможно только в случае, если Киев прекратит боевые действия и террористические атаки, а западные страны — накачку Украины вооружениями, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Москва остается открытой к дипломатическому решению кризиса на Украине, готова ответить на действительно серьезные предложения, отметила дипломат, комментируя недавно завершившуюся встречу в саудовской Джидде.
Россия рассчитывает, что страны БРИКС, участвовавшие в консультациях по Украине в Саудовской Аравии, проинформируют Москву о ходе переговоров, добавила официальный представитель МИД. Она также подчеркнула, что ни один из пунктов "формулы мира" Владимира Зеленского не направлен на поиск дипломатического решения кризиса.
Китай будет занимать беспристрастную и независимую позицию по украинскому кризису, высказывать объективное мнение и продвигать мирные переговоры, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым.
В России
Проект, освобождающий погибших или тяжело раненых участников СВО от обязанностей поручительства по кредитам, внесли в Госдуму, сообщил глава рабочей группы по спецоперации, первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
Российские беспилотники "Куб" и "Ланцет" очень эффективно себя показали, их производство нужно увеличить, заявил Владимир Путин на встрече с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым.