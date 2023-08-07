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Спецоперация, 7 августа: Эрдоган предложит Путину мирный диалог по Украине - РИА Новости, 07.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:27 07.08.2023 (обновлено: 21:44 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/peregovory-1888736418.html
Спецоперация, 7 августа: Эрдоган предложит Путину мирный диалог по Украине
Спецоперация, 7 августа: Эрдоган предложит Путину мирный диалог по Украине - РИА Новости, 07.08.2023
Спецоперация, 7 августа: Эрдоган предложит Путину мирный диалог по Украине
О ходе спецоперации, обстрелах со стороны Украины и переговорах по урегулированию конфликта — в материале РИА Новости. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T21:27
2023-08-07T21:44
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
украина
киев
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. О ходе спецоперации, обстрелах со стороны Украины и переговорах по урегулированию конфликта — в материале РИА Новости.Ход операцииАтаки и обстрелы КиеваКоличество жертв из-за ударов ВСУ по территории ДНР растет на фоне применения Киевом кассетных боеприпасов, заявил врио главы республики Денис Пушилин. По его словам, Украина делает это целенаправленно, перегружая систему ПВО массированными обстрелами. Движение между Геническом и Арабатской стрелкой по мосту через пролив Тонкий, нарушенное накануне из-за обстрела ВСУ, восстановили для легковых автомобилей, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. В миреПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время планируемых в августе переговоров с Владимиром Путиным хочет предложить возобновление диалога по Украине для установления скорейшего прекращения огня, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.Анкара продолжает обсуждать с западными партнерами возобновление черноморской зерновой инициативы, параллельно межведомственный диалог ведется и с российской стороной, рассказал агентству источник в администрации президента Турции.Устойчивое урегулирование украинского конфликта возможно только в случае, если Киев прекратит боевые действия и террористические атаки, а западные страны — накачку Украины вооружениями, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Москва остается открытой к дипломатическому решению кризиса на Украине, готова ответить на действительно серьезные предложения, отметила дипломат, комментируя недавно завершившуюся встречу в саудовской Джидде. Россия рассчитывает, что страны БРИКС, участвовавшие в консультациях по Украине в Саудовской Аравии, проинформируют Москву о ходе переговоров, добавила официальный представитель МИД. Она также подчеркнула, что ни один из пунктов "формулы мира" Владимира Зеленского не направлен на поиск дипломатического решения кризиса. Китай будет занимать беспристрастную и независимую позицию по украинскому кризису, высказывать объективное мнение и продвигать мирные переговоры, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым. В РоссииПроект, освобождающий погибших или тяжело раненых участников СВО от обязанностей поручительства по кредитам, внесли в Госдуму, сообщил глава рабочей группы по спецоперации, первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Российские беспилотники "Куб" и "Ланцет" очень эффективно себя показали, их производство нужно увеличить, заявил Владимир Путин на встрече с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым.
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Минобороны о потерях ВСУ на Краснолиманском и Южнодонецком направлениях
Вооруженные силы РФ за минувшие сутки ликвидировали более 65 украинских военных на краснолиманском направлении, сообщило Минобороны России в телеграм-канале ведомства. "На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем успешно отражена атака штурмовых групп 42-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Кроме того, нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Райгородка, Петровское, Площанка и Червоная Диброва Луганской народной республики. Уничтожено более 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубица Д-30", - говорится в сообщении.
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в мире, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, украина, киев, реджеп тайип эрдоган, брикс, госдума рф, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Украина, Киев, Реджеп Тайип Эрдоган, БРИКС, Госдума РФ, Денис Пушилин
Спецоперация, 7 августа: Эрдоган предложит Путину мирный диалог по Украине

Эрдоган предложит Путину возобновление мирных переговоров по Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. О ходе спецоперации, обстрелах со стороны Украины и переговорах по урегулированию конфликта — в материале РИА Новости.

Ход операции

  • Подразделения группировки войск "Запад" захватили семь опорных пунктов ВСУ в районе Ольшан в Харьковской области и разгромили роту пехоты противника.
  • На Купянском направлении подразделения Вооруженных сил России за трое суток продвинулись на три километра в глубину обороны войск Украины, за последние сутки потери противника на этом участке фронта составили до 110 военнослужащих.
  • Российские военные ликвидировали более 65 украинских солдат на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, этот участок фронта — один из самых успешных в плане улучшения позиций.
  • На Южнодонецком направлении удалось отразить атаку ВСУ, Киев потерял более 225 военнослужащих, три танка, четыре бронемашины и гаубицу.
  • Группировка войск "Юг" сорвала наступление украинских штурмовых групп и нанесла поражение живой силе и технике ВСУ на Донецком направлении. Противник потерял до 135 солдат.
  • На Запорожском направлении украинские войска потеряли за сутки до 80 военнослужащих.
  • Российские подразделения на Херсонском направлении уничтожили до 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также две гаубицы Д-30.
  • В Сумской и Харьковской областях удалось уничтожить три украинских склада боеприпасов.
  • Российские средства ПВО перехватили девять крылатых ракет Storm Shadow и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также уничтожили 14 украинских беспилотников.

Атаки и обстрелы Киева

Количество жертв из-за ударов ВСУ по территории ДНР растет на фоне применения Киевом кассетных боеприпасов, заявил врио главы республики Денис Пушилин. По его словам, Украина делает это целенаправленно, перегружая систему ПВО массированными обстрелами.
Движение между Геническом и Арабатской стрелкой по мосту через пролив Тонкий, нарушенное накануне из-за обстрела ВСУ, восстановили для легковых автомобилей, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

В мире

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время планируемых в августе переговоров с Владимиром Путиным хочет предложить возобновление диалога по Украине для установления скорейшего прекращения огня, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.
Анкара продолжает обсуждать с западными партнерами возобновление черноморской зерновой инициативы, параллельно межведомственный диалог ведется и с российской стороной, рассказал агентству источник в администрации президента Турции.
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
Лидеры 23 стран официально выразили желание вступить в БРИКС
Вчера, 18:48
Устойчивое урегулирование украинского конфликта возможно только в случае, если Киев прекратит боевые действия и террористические атаки, а западные страны — накачку Украины вооружениями, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Москва остается открытой к дипломатическому решению кризиса на Украине, готова ответить на действительно серьезные предложения, отметила дипломат, комментируя недавно завершившуюся встречу в саудовской Джидде.
Россия рассчитывает, что страны БРИКС, участвовавшие в консультациях по Украине в Саудовской Аравии, проинформируют Москву о ходе переговоров, добавила официальный представитель МИД. Она также подчеркнула, что ни один из пунктов "формулы мира" Владимира Зеленского не направлен на поиск дипломатического решения кризиса.
Китай будет занимать беспристрастную и независимую позицию по украинскому кризису, высказывать объективное мнение и продвигать мирные переговоры, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
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Вчера, 18:18

В России

Проект, освобождающий погибших или тяжело раненых участников СВО от обязанностей поручительства по кредитам, внесли в Госдуму, сообщил глава рабочей группы по спецоперации, первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
Российские беспилотники "Куб" и "Ланцет" очень эффективно себя показали, их производство нужно увеличить, заявил Владимир Путин на встрече с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым.
Помощник главы ЧР, Командир спецназа Ахмат, заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики Апты Алаудинов
Командир "Ахмата" прокомментировал готовящийся рывок ВСУ к Артемовску
Вчера, 14:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныУкраинаКиевРеджеп Тайип ЭрдоганБРИКСГосдума РФДенис Пушилин
 
 
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