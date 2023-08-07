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Советник главы офиса Зеленского выступил против переговоров с Россией
Советник главы офиса Зеленского выступил против переговоров с Россией - РИА Новости, 07.08.2023
Советник главы офиса Зеленского выступил против переговоров с Россией
Украина выступает против любого сценария прекращения огня, так как это будет означать фактическую победу России, заявил советник главы офиса Владимира... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T19:01
2023-08-07T19:01
2023-08-07T19:33
специальная военная операция на украине
россия
москва
украина
михаил подоляк
владимир зеленский
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Украина выступает против любого сценария прекращения огня, так как это будет означать фактическую победу России, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк."Это будет большим поражением западного мира и концом имеющегося глобального порядка безопасности", — написал он в Twitter.Подоляк отметил, что "никакого переговорного процесса в текущей диспозиции быть не может". По его словам, статус-кво нужно изменить на поле боя, для этого Киеву нужно больше оружия, ракет и самолетов.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам с учетом новых реалий, но Киев ввел запрет на них на законодательном уровне. Там заявляют, что мир может быть установлен только на условиях Украины и после возвращения страны к границам 1991 года.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что план, который не учитывает сегодняшние реалии с территорией России и ее новыми регионами, не может быть "мирным".Несмотря на нежелание Украины договариваться, растет число стран и организаций, предлагающих различные инициативы и свое посредничество: вслед за Китаем и Ватиканом о таких планах объявили Индонезия и ЮАР от имени нескольких африканских государств.
https://ria.ru/20230806/peregovory-1888457993.html
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россия, москва, украина, михаил подоляк, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Украина, Михаил Подоляк, Владимир Зеленский
Советник главы офиса Зеленского выступил против переговоров с Россией
Подоляк заявил, что прекращение огня будет означать фактическую победу России