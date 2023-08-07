https://ria.ru/20230807/peregovory-1888711902.html

Мэр Баден-Бадена объяснил, почему хочет принять переговоры по Украине

Мэр Баден-Бадена объяснил, почему хочет принять переговоры по Украине - РИА Новости, 07.08.2023

Мэр Баден-Бадена объяснил, почему хочет принять переговоры по Украине

Бургомистр немецкого Баден-Бадена Дитмар Шпет в интервью Badische Neueste Nachrichten заявил, что хочет пригласить к себе лидеров стран для проведения мирных... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T18:30

2023-08-07T18:30

2023-08-07T18:30

специальная военная операция на украине

украина

баден-баден

россия

евросоюз

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БЕРЛИН, 7 авг - РИА Новости. Бургомистр немецкого Баден-Бадена Дитмар Шпет в интервью Badische Neueste Nachrichten заявил, что хочет пригласить к себе лидеров стран для проведения мирных переговоров России и Украины из-за "русской истории" курортного города. "Баден-Баден еще не получал официальных запросов. Но наш город хотел бы принять у себя такую встречу и располагал бы необходимой для этого логистикой", - заявил Шпет в интервью Badische Neueste Nachrichten. По словам градоначальника, лидеры стран пока не могут похвастаться успехами в мирных инициативах по урегулированию конфликта на Украине, а сам город является "местом с большой русской историей" и "мирных встреч". "Первым контактным лицом для нас является федеральное правительство. Мы могли бы также адресовать письмо в ЕС, но сначала я направлю письмо федеральному канцлеру и федеральному министру иностранных дел. Я сделаю это в конце августа, начале сентября", - сообщил бургомистр. Также Шпет намерен организовать вместе с другими бургомистрами новую инициативу с призывом к миру на Украине.

https://ria.ru/20230806/sammit-1888510116.html

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украина, баден-баден, россия, евросоюз