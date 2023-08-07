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Патриарх Кирилл призвал обратить внимание на попытки Киева уничтожить УПЦ

Патриарх Кирилл призвал обратить внимание на попытки Киева уничтожить УПЦ - РИА Новости, 07.08.2023

Патриарх Кирилл призвал обратить внимание на попытки Киева уничтожить УПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с заявлением в связи с вынесением украинским судом обвинительного приговора в отношении митрополита Тульчинского РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T21:28

2023-08-07T21:28

2023-08-07T23:32

украина

патриарх кирилл (владимир гундяев)

московская патриархия

киев

украинская православная церковь

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религия

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с заявлением в связи с вынесением украинским судом обвинительного приговора в отношении митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана и призвал мировое сообщество обратить внимание на политику украинских властей, направленную на уничтожение УПЦ, сообщает сайт Московской патриархии. Митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан решением Винницкого горсуда Украины приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщили в понедельник украинские СМИ. Иерарху вменили в вину оправдание СВО, попытку свержения конституционного строя, посягательство на территориальную целостность Украины и критику церковного раскола. Отмечается, что до вступления приговора в силу митрополит будет находиться под домашним арестом. "Призываю мировое сообщество, религиозных и политических лидеров, правозащитные организации обратить внимание на целенаправленную политику украинских властей, направленную на уничтожение Украинской Православной Церкви, на продолжение безнаказанных преследований ее иерархов и клириков, монашествующих и мирян", - подчеркивается в заявлении патриарха Кирилла.

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украина, патриарх кирилл (владимир гундяев), московская патриархия, киев, украинская православная церковь, религия