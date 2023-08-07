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Патриарх Кирилл призвал обратить внимание на попытки Киева уничтожить УПЦ - РИА Новости, 07.08.2023
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Религия
 
21:28 07.08.2023 (обновлено: 23:32 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/patriarkh-1888738599.html
Патриарх Кирилл призвал обратить внимание на попытки Киева уничтожить УПЦ
Патриарх Кирилл призвал обратить внимание на попытки Киева уничтожить УПЦ - РИА Новости, 07.08.2023
Патриарх Кирилл призвал обратить внимание на попытки Киева уничтожить УПЦ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с заявлением в связи с вынесением украинским судом обвинительного приговора в отношении митрополита Тульчинского РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T21:28
2023-08-07T23:32
украина
патриарх кирилл (владимир гундяев)
московская патриархия
киев
украинская православная церковь
религия
религия
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с заявлением в связи с вынесением украинским судом обвинительного приговора в отношении митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана и призвал мировое сообщество обратить внимание на политику украинских властей, направленную на уничтожение УПЦ, сообщает сайт Московской патриархии. Митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан решением Винницкого горсуда Украины приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщили в понедельник украинские СМИ. Иерарху вменили в вину оправдание СВО, попытку свержения конституционного строя, посягательство на территориальную целостность Украины и критику церковного раскола. Отмечается, что до вступления приговора в силу митрополит будет находиться под домашним арестом. "Призываю мировое сообщество, религиозных и политических лидеров, правозащитные организации обратить внимание на целенаправленную политику украинских властей, направленную на уничтожение Украинской Православной Церкви, на продолжение безнаказанных преследований ее иерархов и клириков, монашествующих и мирян", - подчеркивается в заявлении патриарха Кирилла.
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украина, патриарх кирилл (владимир гундяев), московская патриархия, киев, украинская православная церковь, религия
Украина, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Московская Патриархия, Киев, Украинская православная церковь, Религия, Религия
Патриарх Кирилл призвал обратить внимание на попытки Киева уничтожить УПЦ

Патриарх Кирилл призвал мировых лидеров обратить внимание на попытки Киева уничтожить УПЦ

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл . Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с заявлением в связи с вынесением украинским судом обвинительного приговора в отношении митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана и призвал мировое сообщество обратить внимание на политику украинских властей, направленную на уничтожение УПЦ, сообщает сайт Московской патриархии.
Митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан решением Винницкого горсуда Украины приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщили в понедельник украинские СМИ. Иерарху вменили в вину оправдание СВО, попытку свержения конституционного строя, посягательство на территориальную целостность Украины и критику церковного раскола. Отмечается, что до вступления приговора в силу митрополит будет находиться под домашним арестом.
«
"Призываю мировое сообщество, религиозных и политических лидеров, правозащитные организации обратить внимание на целенаправленную политику украинских властей, направленную на уничтожение Украинской Православной Церкви, на продолжение безнаказанных преследований ее иерархов и клириков, монашествующих и мирян", - подчеркивается в заявлении патриарха Кирилла.
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