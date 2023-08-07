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Власти выделят еще миллиард рублей на организацию детского отдыха - РИА Новости, 07.08.2023
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Туризм
 
10:42 07.08.2023 (обновлено: 11:01 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/otdykh-1888567969.html
Власти выделят еще миллиард рублей на организацию детского отдыха
Власти выделят еще миллиард рублей на организацию детского отдыха - РИА Новости, 07.08.2023
Власти выделят еще миллиард рублей на организацию детского отдыха
Власти РФ до конца 2023 года дополнительно выделят один миллиард рублей на организацию жилых помещений для детского отдыха, в 30 регионах появятся около 100... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T10:42
2023-08-07T11:01
туризм
россия
новости - туризм
михаил мишустин
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Власти РФ до конца 2023 года дополнительно выделят один миллиард рублей на организацию жилых помещений для детского отдыха, в 30 регионах появятся около 100 новых зданий, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."По поручению президента в текущем году из бюджета выделен 1 миллиард рублей на возведение около полусотен жилых помещений для детей в 15 регионах. В них уже в этом сезоне смогут разместиться свыше 12 тысяч ребят. Программа действует на условиях софинансирования российскими субъектами. Оказалось, очень востребована. …Дополнительно направим еще один миллиард рублей. Так что до конца года в 30 регионах появятся около 100 новых зданий", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.По его словам, в этих местах отдыха "ежегодно будут отдыхать больше 20 тысяч детей и подростков"."Мы рассчитываем, что там наши маленькие граждане с большой пользой проведут для себя время", - отметил он.Мишустин напомнил, что в России ежегодно действует около 40 тысяч организаций, где дети и подростки проводят свои каникулы."Там есть и наставники, и необходимый медицинский персонал, которые всегда им помогут. Такие лагеря постоянно модернизируются, создаются новые", - уточнил он.
https://ria.ru/20230720/inturisty-1885353168.html
https://ria.ru/20230805/deti-1888367553.html
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россия, новости - туризм, михаил мишустин
Туризм, Россия, Новости - Туризм, Михаил Мишустин
Власти выделят еще миллиард рублей на организацию детского отдыха

Мишустин: на организацию детского отдыха до конца года выделят еще миллиард рублей

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкБассейн в лагере
Бассейн в лагере - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Власти РФ до конца 2023 года дополнительно выделят один миллиард рублей на организацию жилых помещений для детского отдыха, в 30 регионах появятся около 100 новых зданий, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"По поручению президента в текущем году из бюджета выделен 1 миллиард рублей на возведение около полусотен жилых помещений для детей в 15 регионах. В них уже в этом сезоне смогут разместиться свыше 12 тысяч ребят. Программа действует на условиях софинансирования российскими субъектами. Оказалось, очень востребована. …Дополнительно направим еще один миллиард рублей. Так что до конца года в 30 регионах появятся около 100 новых зданий", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
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По его словам, в этих местах отдыха "ежегодно будут отдыхать больше 20 тысяч детей и подростков".
"Мы рассчитываем, что там наши маленькие граждане с большой пользой проведут для себя время", - отметил он.
Мишустин напомнил, что в России ежегодно действует около 40 тысяч организаций, где дети и подростки проводят свои каникулы.
"Там есть и наставники, и необходимый медицинский персонал, которые всегда им помогут. Такие лагеря постоянно модернизируются, создаются новые", - уточнил он.
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