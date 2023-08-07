https://ria.ru/20230807/otdykh-1888567969.html

Власти выделят еще миллиард рублей на организацию детского отдыха

Власти выделят еще миллиард рублей на организацию детского отдыха - РИА Новости, 07.08.2023

Власти выделят еще миллиард рублей на организацию детского отдыха

Власти РФ до конца 2023 года дополнительно выделят один миллиард рублей на организацию жилых помещений для детского отдыха, в 30 регионах появятся около 100... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T10:42

2023-08-07T10:42

2023-08-07T11:01

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россия

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михаил мишустин

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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Власти РФ до конца 2023 года дополнительно выделят один миллиард рублей на организацию жилых помещений для детского отдыха, в 30 регионах появятся около 100 новых зданий, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."По поручению президента в текущем году из бюджета выделен 1 миллиард рублей на возведение около полусотен жилых помещений для детей в 15 регионах. В них уже в этом сезоне смогут разместиться свыше 12 тысяч ребят. Программа действует на условиях софинансирования российскими субъектами. Оказалось, очень востребована. …Дополнительно направим еще один миллиард рублей. Так что до конца года в 30 регионах появятся около 100 новых зданий", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.По его словам, в этих местах отдыха "ежегодно будут отдыхать больше 20 тысяч детей и подростков"."Мы рассчитываем, что там наши маленькие граждане с большой пользой проведут для себя время", - отметил он.Мишустин напомнил, что в России ежегодно действует около 40 тысяч организаций, где дети и подростки проводят свои каникулы."Там есть и наставники, и необходимый медицинский персонал, которые всегда им помогут. Такие лагеря постоянно модернизируются, создаются новые", - уточнил он.

https://ria.ru/20230720/inturisty-1885353168.html

https://ria.ru/20230805/deti-1888367553.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, новости - туризм, михаил мишустин