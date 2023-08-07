https://ria.ru/20230807/oskolki-1888729257.html

На месте обстрела Днепрорудного нашли осколки боеприпасов НАТО

На месте обстрела Днепрорудного нашли осколки боеприпасов НАТО - РИА Новости, 07.08.2023

На месте обстрела Днепрорудного нашли осколки боеприпасов НАТО

Следователи Следственного комитета России обнаружили на месте обстрела в городе Днепрорудное Запорожской области осколки боеприпаса производства стран НАТО,... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T20:12

2023-08-07T20:12

2023-08-07T22:43

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МЕЛИТОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости. Следователи Следственного комитета России обнаружили на месте обстрела в городе Днепрорудное Запорожской области осколки боеприпаса производства стран НАТО, передает корреспондент РИА Новости. Ранее оперативные службы Запорожской области заявили, что обстрелу со стороны украинских боевиков подвергся город Днепрорудное в Запорожской области. В результате удара ранения получили шесть мирных жителей. Позже в больнице от полученных травм скончался еще один мирный житель. Оперативная группа СК РФ прибыла на место обстрела в город Днепрорудное. В ходе осмотра места и беседы со свидетелями были найдены осколки боеприпаса. По характерным признакам частей боеприпаса следователи предположили, что он произведен в странах НАТО. Все найденные осколки будут направлены на экспертизу для установления типа вооружения, передает корреспондент РИА Новости. Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230807/zaluzhnyy-1888716807.html

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Осколки боеприпаса производства стран НАТО на месте обстрела Днепрорудного Следователи СК РФ обнаружили осколки боеприпаса производства стран НАТО на месте обстрела города Днепрорудное в Запорожской области 2023-08-07T20:12 true PT1M28S

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Наталья Макарова

в мире, россия, украина, сша, сергей лавров, дмитрий песков, нато, запорожская область, вооруженные силы украины