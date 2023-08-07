Рейтинг@Mail.ru
На месте обстрела Днепрорудного нашли осколки боеприпасов НАТО - РИА Новости, 07.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:12 07.08.2023 (обновлено: 22:43 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/oskolki-1888729257.html
На месте обстрела Днепрорудного нашли осколки боеприпасов НАТО
На месте обстрела Днепрорудного нашли осколки боеприпасов НАТО - РИА Новости, 07.08.2023
На месте обстрела Днепрорудного нашли осколки боеприпасов НАТО
Следователи Следственного комитета России обнаружили на месте обстрела в городе Днепрорудное Запорожской области осколки боеприпаса производства стран НАТО,... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T20:12
2023-08-07T22:43
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
сергей лавров
дмитрий песков
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888732851_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f8d4ce6e79fa04184ffe0480dc14d940.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости. Следователи Следственного комитета России обнаружили на месте обстрела в городе Днепрорудное Запорожской области осколки боеприпаса производства стран НАТО, передает корреспондент РИА Новости. Ранее оперативные службы Запорожской области заявили, что обстрелу со стороны украинских боевиков подвергся город Днепрорудное в Запорожской области. В результате удара ранения получили шесть мирных жителей. Позже в больнице от полученных травм скончался еще один мирный житель. Оперативная группа СК РФ прибыла на место обстрела в город Днепрорудное. В ходе осмотра места и беседы со свидетелями были найдены осколки боеприпаса. По характерным признакам частей боеприпаса следователи предположили, что он произведен в странах НАТО. Все найденные осколки будут направлены на экспертизу для установления типа вооружения, передает корреспондент РИА Новости. Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230807/zaluzhnyy-1888716807.html
https://ria.ru/20230806/peskov-1888482884.html
россия
украина
сша
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Осколки боеприпаса производства стран НАТО на месте обстрела Днепрорудного
Следователи СК РФ обнаружили осколки боеприпаса производства стран НАТО на месте обстрела города Днепрорудное в Запорожской области
2023-08-07T20:12
true
PT1M28S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888732851_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_104efddcaa6943a0c79c971d9642edaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, сергей лавров, дмитрий песков, нато, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
На месте обстрела Днепрорудного нашли осколки боеприпасов НАТО

Следователи СК России обнаружили на месте обстрела Днепрорудного осколки боеприпасов НАТО

Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости. Следователи Следственного комитета России обнаружили на месте обстрела в городе Днепрорудное Запорожской области осколки боеприпаса производства стран НАТО, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее оперативные службы Запорожской области заявили, что обстрелу со стороны украинских боевиков подвергся город Днепрорудное в Запорожской области. В результате удара ранения получили шесть мирных жителей. Позже в больнице от полученных травм скончался еще один мирный житель.
Оперативная группа СК РФ прибыла на место обстрела в город Днепрорудное. В ходе осмотра места и беседы со свидетелями были найдены осколки боеприпаса. По характерным признакам частей боеприпаса следователи предположили, что он произведен в странах НАТО. Все найденные осколки будут направлены на экспертизу для установления типа вооружения, передает корреспондент РИА Новости.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
Залужный отчитался перед американским генералом о ситуации на фронте
Вчера, 18:57
Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
Песков: оснований для заключения соглашения с Украиной нет
6 августа, 16:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТОЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала