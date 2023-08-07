https://ria.ru/20230807/orsk-1888605696.html

"Безопасные и качественные дороги": в Орске обновили четыре магистрали

"Безопасные и качественные дороги": в Орске обновили четыре магистрали - РИА Новости, 07.08.2023

"Безопасные и качественные дороги": в Орске обновили четыре магистрали

В городе Орск Оренбургской области завершен ремонт четырех из семи магистралей, которые должны обновить в 2023 году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T13:30

2023-08-07T13:30

2023-08-07T13:30

оренбургская область

орск

денис паслер

автомобильные дороги

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ОРЕНБУРГ, 7 авг - РИА Новости. В городе Орск Оренбургской области завершен ремонт четырех из семи магистралей, которые должны обновить в 2023 году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба правительства региона. В первую очередь была отремонтирована дорога в село Банное, по этому маршруту ездят в том числе автобусы с детьми. Обновили четыре километра полотна – от поселка Новоказачий до границы с Гайским городским округом, говорится в сообщении. "По плану ремонт должен был продлиться до 1 июня 2024 года. Но, учитывая большую социальную значимость объекта, подрядчик завершил его намного раньше срока. По этой дороге ездят в том числе автобусы в загородные лагеря. Комфорт и безопасность всех участников движения, особенно детей, – это безусловный приоритет", – приводит пресс-служба слова губернатора Дениса Паслера. В самом Орске закончены дорожные работы на нескольких улицах: Куйбышева, Карельской и по автобусному маршруту по улицам 1 Мая – Подзорова – Рабоче-Крестьянской – Малишевского. Здесь дорожники уложили бордюры, выравнивающий и финишный слой асфальта, отсыпали обочины, добавили в пресс-службе. Там пояснили, что приемка работ проводится в несколько этапов. Первыми осмотр проводят специалисты дорожного управления мэрии Орска. Они составляют перечень замечаний, которые подрядчик должен устранить в установленные сроки. Затем качество работ проверяет "РОСДОРНИИ". Специалисты сделают контрольную вырубку асфальта и после лабораторных исследований дают свою оценку. После этого начнется процедура официальной приемки.

https://ria.ru/20230804/postavschiki-1888186567.html

орск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

орск, денис паслер, автомобильные дороги