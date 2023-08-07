https://ria.ru/20230807/orsk-1888605696.html
"Безопасные и качественные дороги": в Орске обновили четыре магистрали
"Безопасные и качественные дороги": в Орске обновили четыре магистрали - РИА Новости, 07.08.2023
"Безопасные и качественные дороги": в Орске обновили четыре магистрали
В городе Орск Оренбургской области завершен ремонт четырех из семи магистралей, которые должны обновить в 2023 году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T13:30
2023-08-07T13:30
2023-08-07T13:30
оренбургская область
орск
денис паслер
автомобильные дороги
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ОРЕНБУРГ, 7 авг - РИА Новости. В городе Орск Оренбургской области завершен ремонт четырех из семи магистралей, которые должны обновить в 2023 году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба правительства региона. В первую очередь была отремонтирована дорога в село Банное, по этому маршруту ездят в том числе автобусы с детьми. Обновили четыре километра полотна – от поселка Новоказачий до границы с Гайским городским округом, говорится в сообщении. "По плану ремонт должен был продлиться до 1 июня 2024 года. Но, учитывая большую социальную значимость объекта, подрядчик завершил его намного раньше срока. По этой дороге ездят в том числе автобусы в загородные лагеря. Комфорт и безопасность всех участников движения, особенно детей, – это безусловный приоритет", – приводит пресс-служба слова губернатора Дениса Паслера. В самом Орске закончены дорожные работы на нескольких улицах: Куйбышева, Карельской и по автобусному маршруту по улицам 1 Мая – Подзорова – Рабоче-Крестьянской – Малишевского. Здесь дорожники уложили бордюры, выравнивающий и финишный слой асфальта, отсыпали обочины, добавили в пресс-службе. Там пояснили, что приемка работ проводится в несколько этапов. Первыми осмотр проводят специалисты дорожного управления мэрии Орска. Они составляют перечень замечаний, которые подрядчик должен устранить в установленные сроки. Затем качество работ проверяет "РОСДОРНИИ". Специалисты сделают контрольную вырубку асфальта и после лабораторных исследований дают свою оценку. После этого начнется процедура официальной приемки.
https://ria.ru/20230804/postavschiki-1888186567.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орск, денис паслер, автомобильные дороги
Оренбургская область, Орск, Денис Паслер, Автомобильные дороги
ОРЕНБУРГ, 7 авг - РИА Новости. В городе Орск Оренбургской области завершен ремонт четырех из семи магистралей, которые должны обновить в 2023 году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба правительства региона.
В первую очередь была отремонтирована дорога в село Банное, по этому маршруту ездят в том числе автобусы с детьми. Обновили четыре километра полотна – от поселка Новоказачий до границы с Гайским городским округом, говорится в сообщении.
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"По плану ремонт должен был продлиться до 1 июня 2024 года. Но, учитывая большую социальную значимость объекта, подрядчик завершил его намного раньше срока. По этой дороге ездят в том числе автобусы в загородные лагеря. Комфорт и безопасность всех участников движения, особенно детей, – это безусловный приоритет", – приводит пресс-служба слова губернатора Дениса Паслера
.
В самом Орске закончены дорожные работы на нескольких улицах: Куйбышева
, Карельской и по автобусному маршруту по улицам 1 Мая – Подзорова – Рабоче-Крестьянской – Малишевского. Здесь дорожники уложили бордюры, выравнивающий и финишный слой асфальта, отсыпали обочины, добавили в пресс-службе.
Там пояснили, что приемка работ проводится в несколько этапов. Первыми осмотр проводят специалисты дорожного управления мэрии Орска. Они составляют перечень замечаний, которые подрядчик должен устранить в установленные сроки. Затем качество работ проверяет "РОСДОРНИИ". Специалисты сделают контрольную вырубку асфальта и после лабораторных исследований дают свою оценку. После этого начнется процедура официальной приемки.