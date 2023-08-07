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Подразделения группировки "Запад" разгромили роту ВСУ в районе Ольшан - РИА Новости, 07.08.2023
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05:02 07.08.2023 (обновлено: 09:01 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/olshan-1888537571.html
Подразделения группировки "Запад" разгромили роту ВСУ в районе Ольшан
Подразделения группировки "Запад" разгромили роту ВСУ в районе Ольшан - РИА Новости, 07.08.2023
Подразделения группировки "Запад" разгромили роту ВСУ в районе Ольшан
Подразделения группировки войск "Запад" разгромили роту пехоты противника в районе Ольшан, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки полковник... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T05:02
2023-08-07T09:01
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" разгромили роту пехоты противника в районе Ольшан, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский."В ходе наступательных действий на Купянском направлении штурмовые группы 6-й общевойсковой армии при поддержке огня танков, артиллерии и ударов армейской авиации продвинулись в глубину обороны противника в районе населенного пункта Ольшаны и овладели семью опорными пунктами, девятью наблюдательными постами и разгромили до роты пехоты из состава 14-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины", — рассказал офицер.В свою очередь, ВСУ провели четыре безуспешные контратаки. Российские военнослужащие отбили нападения."Потери противника составили до взвода живой силы, один БТР британского производства "Спартан". Два боевика захвачены в плен", — уточнил Зыбинский.В полосе обороны 1-й танковой армии подразделения 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ предприняли три попытки контратаковать позиции российских войск в районе Новоселовского, все атаки удалось отразить. Потери противника составили до взвода пехоты.При контрбатарейной борьбе артиллерия группировки уничтожила два арторудия, буксируемую гаубицу "Мста-Б" в районе Купянска и гаубицу Д-20 в районе Петропавловки.Кроме того, российские бойцы уничтожили самоходную артиллерийскую установку "Акация" в районе Дорошевки с помощью "Ланцета".
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безопасность, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия
Подразделения группировки "Запад" разгромили роту ВСУ в районе Ольшан

Минобороны: ВС России захватили семь опорных пунктов и разгромили роту ВСУ в районе Ольшан

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" разгромили роту пехоты противника в районе Ольшан, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский.
"В ходе наступательных действий на Купянском направлении штурмовые группы 6-й общевойсковой армии при поддержке огня танков, артиллерии и ударов армейской авиации продвинулись в глубину обороны противника в районе населенного пункта Ольшаны и овладели семью опорными пунктами, девятью наблюдательными постами и разгромили до роты пехоты из состава 14-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины", — рассказал офицер.
В свою очередь, ВСУ провели четыре безуспешные контратаки. Российские военнослужащие отбили нападения.
"Потери противника составили до взвода живой силы, один БТР британского производства "Спартан". Два боевика захвачены в плен", — уточнил Зыбинский.
В полосе обороны 1-й танковой армии подразделения 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ предприняли три попытки контратаковать позиции российских войск в районе Новоселовского, все атаки удалось отразить. Потери противника составили до взвода пехоты.
При контрбатарейной борьбе артиллерия группировки уничтожила два арторудия, буксируемую гаубицу "Мста-Б" в районе Купянска и гаубицу Д-20 в районе Петропавловки.
Кроме того, российские бойцы уничтожили самоходную артиллерийскую установку "Акация" в районе Дорошевки с помощью "Ланцета".
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