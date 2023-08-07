https://ria.ru/20230807/obstrel-1888724965.html

После обстрела ВСУ частично обесточен горловский поселок

После обстрела ВСУ частично обесточен горловский поселок - РИА Новости, 07.08.2023

После обстрела ВСУ частично обесточен горловский поселок

Поселок шахты имени В. И. Ленина частично обесточен в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает мэр Горловки Иван Приходько в своем... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T19:45

2023-08-07T19:45

2023-08-07T19:45

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

сцкк

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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Поселок шахты имени В. И. Ленина частично обесточен в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает мэр Горловки Иван Приходько в своем телеграм-канале."В результате украинской вооруженной агрессии частично обесточен горловский посёлок шахты имени В.И. Ленина, - говорится в сообщении.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщило, что с 18.10 по 18.30 Горловка трижды подвергалась обстрелам со стороны украинских войск. По городу было выпущено в общей сложности десять снарядов калибром 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230806/peskov-1888482884.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк