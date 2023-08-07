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После обстрела ВСУ частично обесточен горловский поселок - РИА Новости, 07.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:45 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/obstrel-1888724965.html
После обстрела ВСУ частично обесточен горловский поселок
После обстрела ВСУ частично обесточен горловский поселок - РИА Новости, 07.08.2023
После обстрела ВСУ частично обесточен горловский поселок
Поселок шахты имени В. И. Ленина частично обесточен в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает мэр Горловки Иван Приходько в своем... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T19:45
2023-08-07T19:45
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
сцкк
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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Поселок шахты имени В. И. Ленина частично обесточен в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает мэр Горловки Иван Приходько в своем телеграм-канале."В результате украинской вооруженной агрессии частично обесточен горловский посёлок шахты имени В.И. Ленина, - говорится в сообщении.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщило, что с 18.10 по 18.30 Горловка трижды подвергалась обстрелам со стороны украинских войск. По городу было выпущено в общей сложности десять снарядов калибром 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230806/peskov-1888482884.html
горловка
донецкая народная республика
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в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, СЦКК
После обстрела ВСУ частично обесточен горловский поселок

Мэр Приходько: поселок шахты имени Ленина в Горловке частично обесточен из-за обстрела ВСУ

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Въезд в город Горловка - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Поселок шахты имени В. И. Ленина частично обесточен в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает мэр Горловки Иван Приходько в своем телеграм-канале.
«
"В результате украинской вооруженной агрессии частично обесточен горловский посёлок шахты имени В.И. Ленина, - говорится в сообщении.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщило, что с 18.10 по 18.30 Горловка трижды подвергалась обстрелам со стороны украинских войск. По городу было выпущено в общей сложности десять снарядов калибром 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоСЦКК
 
 
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