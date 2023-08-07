https://ria.ru/20230807/obstrel-1888600943.html

Украинские военные обстреляли Донецк и Ясиноватский район

Украинские военные обстреляли Донецк и Ясиноватский район - РИА Новости, 07.08.2023

Украинские военные обстреляли Донецк и Ясиноватский район

Украинские войска выпустили 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T12:49

2023-08-07T12:49

2023-08-07T12:49

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.55 - населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 12.00 - населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 12.05 - населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 12.10 - населенный пункт Семёновка – Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 12.10 - населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Кроме того, в 11.40 украинские войска выпустили по Горловке еще пять снарядов калибра 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

горловка

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донецк, горловка, сцкк, нато