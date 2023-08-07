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Войска Украины обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 07.08.2023
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12:09 07.08.2023
https://ria.ru/20230807/obstrel-1888590125.html
Войска Украины обстреляли Донецк и Ясиноватую
Войска Украины обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 07.08.2023
Войска Украины обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска утром обстреляли Петровский район Донецка и Ясиноватую, выпустив одиннадцать снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T12:09
2023-08-07T12:09
в мире
донецк
украина
ясиноватая
нато
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ДОНЕЦК, 7 авг – РИА Новости. Украинские войска утром обстреляли Петровский район Донецка и Ясиноватую, выпустив одиннадцать снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в своем телеграм-канале. "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм…09.45 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении. Ясиноватая попала под обстрел в 10.20, по ней выпущено четыре снаряда такого же калибра. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230807/dnr-1888530599.html
https://ria.ru/20230806/obstrel-1888518813.html
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в мире, донецк, украина, ясиноватая, нато
В мире, Донецк, Украина, Ясиноватая, НАТО
Войска Украины обстреляли Донецк и Ясиноватую

В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую натовскими снарядами

© РИА Новости / Давид НарманияПоследствия обстрела Донецка со стороны ВСУ
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 авг – РИА Новости. Украинские войска утром обстреляли Петровский район Донецка и Ясиноватую, выпустив одиннадцать снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в своем телеграм-канале.
"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм…09.45 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении.
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Ясиноватая попала под обстрел в 10.20, по ней выпущено четыре снаряда такого же калибра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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В миреДонецкУкраинаЯсиноватаяНАТО
 
 
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