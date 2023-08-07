https://ria.ru/20230807/obstrel-1888590125.html

Войска Украины обстреляли Донецк и Ясиноватую

Войска Украины обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 07.08.2023

Войска Украины обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска утром обстреляли Петровский район Донецка и Ясиноватую, выпустив одиннадцать снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T12:09

2023-08-07T12:09

2023-08-07T12:09

в мире

донецк

украина

ясиноватая

нато

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ДОНЕЦК, 7 авг – РИА Новости. Украинские войска утром обстреляли Петровский район Донецка и Ясиноватую, выпустив одиннадцать снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в своем телеграм-канале. "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм…09.45 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении. Ясиноватая попала под обстрел в 10.20, по ней выпущено четыре снаряда такого же калибра. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230807/dnr-1888530599.html

https://ria.ru/20230806/obstrel-1888518813.html

донецк

украина

ясиноватая

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, украина, ясиноватая, нато