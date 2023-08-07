Войска Украины обстреляли Донецк и Ясиноватую
В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую натовскими снарядами
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 авг – РИА Новости. Украинские войска утром обстреляли Петровский район Донецка и Ясиноватую, выпустив одиннадцать снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в своем телеграм-канале.
"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм…09.45 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении.
Ясиноватая попала под обстрел в 10.20, по ней выпущено четыре снаряда такого же калибра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.