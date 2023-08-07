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В Египте будут проводить экскурсии к затонувшему кораблю III века до н.э.
В Египте будут проводить экскурсии к затонувшему кораблю III века до н.э. - РИА Новости, 07.08.2023
В Египте будут проводить экскурсии к затонувшему кораблю III века до н.э.
Египет будет проводить экскурсии к месту обнаружения обломков затонувшего корабля и кувшинов III века до нашей эры в Средиземном море, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T19:03
2023-08-07T19:03
2023-08-07T20:36
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КАИР, 7 авг - РИА Новости. Египет будет проводить экскурсии к месту обнаружения обломков затонувшего корабля и кувшинов III века до нашей эры в Средиземном море, заявил РИА Новости глава центрального управления подводных древностей при министерстве туризма и древностей страны Ислам Салим. В субботу министерство заявило, что археологи-водолазы обнаружили в Средиземном море недалеко от побережья египетского города Эль-Аламейн обломки затонувшего торгового корабля и керамические кувшины, датируемые III веком до нашей эры. Салим пояснил, что в соответствии с соглашением между Египтом и ЮНЕСКО подводные находки должны оставаться на месте за исключением тех случаев, когда они рискуют получить повреждения или быть утерянными. "После завершения процесса обследования и изучения к месту обнаружения будут проводиться экскурсии на подводных лодках со стеклянным дном", - сказал он. Салим подчеркнул, что находка "является еще одним подтверждением статуса Египта в регионе с точки зрения торговли, экономики и туризма".
https://ria.ru/20230623/arkheologiya-1879793817.html
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космос - риа наука, юнеско, египет, средиземное море, новости - туризм
Космос - РИА Наука, ЮНЕСКО, Египет, Средиземное море, Туризм, Новости - Туризм
В Египте будут проводить экскурсии к затонувшему кораблю III века до н.э.
В Египте будут проводить экскурсии к месту обломков затонувшего корабля III века до н.э.