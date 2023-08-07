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Якутия прощается в первым президентом республики Михаилом Николаевым
Якутия прощается в первым президентом республики Михаилом Николаевым - РИА Новости, 07.08.2023
Якутия прощается в первым президентом республики Михаилом Николаевым
Якутия прощается в первым президентом республики Михаилом Николаевым, в понедельник гражданская панихида проходит в городе Якутске, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T05:59
2023-08-07T05:59
2023-08-07T05:59
республика саха (якутия)
якутск
россия
москва
михаил николаев
владимир путин
айсен николаев
совет федерации рф
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ЯКУТСК, 7 авг - РИА Новости. Якутия прощается в первым президентом республики Михаилом Николаевым, в понедельник гражданская панихида проходит в городе Якутске, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Прощание с Михаилом Николаевым в Москве в воскресенье организовали в Зале Олонхо постпредства республики при Президенте РФ. Отмечается, что на панихиде была зачитана телеграмма от президента России Владимира Путина. Тело усопшего в понедельник доставлено в Якутск. "В Государственном театре оперы и балета им. Д.К. Сивцева - Суоруна Омоллоона в Якутске сегодня, 7 августа, началась траурная церемония прощания с Михаилом Ефимовичем Николаевым. Первыми проститься пришли глава Якутии Айсен Николаев, старейшины, соратники, члены Совета Федерации, народные депутаты, члены правительства. Гражданская панихида продолжится сегодня до 20.00", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что во вторник Николаева похоронят на Родине, в селе Октемцы Хангаласского улуса. Панихида пройдет в Малой академии наук в селе Чапаево. Михаил Николаев ушел из жизни 4 августа. В республике объявлен траур с 5 по 8 августа включительно.
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Республика Саха (Якутия), Якутск, Россия, Москва, Михаил Николаев, Владимир Путин, Айсен Николаев, Совет Федерации РФ
Якутия прощается в первым президентом республики Михаилом Николаевым
Якутия прощается в первым президентом республики Михаилом Николаевым