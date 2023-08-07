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Якутия прощается в первым президентом республики Михаилом Николаевым

Якутия прощается в первым президентом республики Михаилом Николаевым - РИА Новости, 07.08.2023

Якутия прощается в первым президентом республики Михаилом Николаевым

Якутия прощается в первым президентом республики Михаилом Николаевым, в понедельник гражданская панихида проходит в городе Якутске, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T05:59

2023-08-07T05:59

2023-08-07T05:59

республика саха (якутия)

якутск

россия

москва

михаил николаев

владимир путин

айсен николаев

совет федерации рф

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ЯКУТСК, 7 авг - РИА Новости. Якутия прощается в первым президентом республики Михаилом Николаевым, в понедельник гражданская панихида проходит в городе Якутске, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Прощание с Михаилом Николаевым в Москве в воскресенье организовали в Зале Олонхо постпредства республики при Президенте РФ. Отмечается, что на панихиде была зачитана телеграмма от президента России Владимира Путина. Тело усопшего в понедельник доставлено в Якутск. "В Государственном театре оперы и балета им. Д.К. Сивцева - Суоруна Омоллоона в Якутске сегодня, 7 августа, началась траурная церемония прощания с Михаилом Ефимовичем Николаевым. Первыми проститься пришли глава Якутии Айсен Николаев, старейшины, соратники, члены Совета Федерации, народные депутаты, члены правительства. Гражданская панихида продолжится сегодня до 20.00", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что во вторник Николаева похоронят на Родине, в селе Октемцы Хангаласского улуса. Панихида пройдет в Малой академии наук в селе Чапаево. Михаил Николаев ушел из жизни 4 августа. В республике объявлен траур с 5 по 8 августа включительно.

https://ria.ru/20230805/biografiya-1888306493.html

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якутск, россия, москва, михаил николаев, владимир путин, айсен николаев, совет федерации рф